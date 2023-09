Frankfurt bleibt größter Frachtflughafen Europas

Der Flughafen Frankfurt ist und bleibt der größte Frachtflughafen in Europa. Dabei liegen die Zahlen noch immer unter dem Vorkrisenniveau. Anders sieht das am Flughafen Leipzig/Halle aus. Hier kann man das Volumen im ersten Halbjahr bereits übertreffen.

Auf der freien Grasfläche in der Cargo City Süd am Flughafen Frankfurt soll eine Frachthalle für DHL entstehen.

Der Frankfurter Flughafen hat seine Position als führender Frachtflughafen Europas im ersten Halbjahr nach einer Auswertung des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) behauptet. Am Drehkreuz Frankfurt sei mit 899.000 Tonnen das größte Volumen an Luftfracht in Europa umgeschlagen worden.

Der Standort Leipzig-Halle lag mit 687.000 Tonnen in der Rangliste, bei der allerdings mangels Verfügbarkeit die Daten von Frankreichs führendem Airport Paris-Charles de Gaulle fehlen, auf Platz zwei.

Das Expressfracht-Drehkreuz Leipzig transportierte in der ersten Jahreshälfte 14 Prozent mehr Frachtvolumen als im Vor-Corona-Jahr 2019, während Frankfurt noch 14 Prozent unter dem Vorkrisenniveau lag.

Der Warenwert habe im vergangenen Jahr mit knapp 153.000 Euro pro Tonne Luftfracht einen neuen Höchststand erreicht, teilte der BDL weiter mit. Das sei ein Anstieg um 81 Prozent gegenüber dem Jahr 2000.