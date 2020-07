Frankfurt Airport erholt sich nur langsam vom Corona-Tief

Die Zahl der Fluggäste am Frankfurter Flughafen steigt nur langsam an. Letzte Woche zählte der Airport rund 307.560 Fluggäste, was einen Rückgang um 82 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum entspricht. Im gesamten Juni waren es sogar fast 91 Prozent weniger Passagiere.