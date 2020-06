Fraport muss rund 3000 Stellen streichen

Fraport plant nach Informationen der "DVZ" coronabedingt den Abbau von rund 3000 der insgesamt 22.000 Stellen am Frankfurter Flughafen. Vorrangig soll es sich um Arbeitsplätze in direkt verkehrsabhängigen Bereichen handeln. Die Konzernführung soll den Betriebsrat am 28. Mai über ihre Pläne in Kenntnis gesetzt haben.