Frankfurt meldet 275.000 Passagiere in der vergangenen Woche

Der Frankfurter Flughafen zählte in der vergangenen Woche rund 275.000 Fluggäste und damit 82,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Flugbewegungen ging in der am Sonntag beendeten Kalenderwoche im Vergleich zum Vorjahr um 68,2 Prozent auf 3364 zurück. Insgesamt verbesserten sich die Verkehrszahlen aber im Vergleich zur Vorwoche.