Frachtumschlag im Juli zum Teil deutlich über Vorjahreswerten

Während der Corona-Krise haben im Juli einige Flughäfen in Deutschland mehr Fracht verbucht als im Vorjahresmonat. Wachstums-Spitzenreiter ist der Hunsrück-Flughafen Hahn. So stieg der Frachtumschlag verglichen mit dem Vorjahr um 34,1 Prozent auf rund 17.400 Tonnen, wie aus der jüngsten Statistik der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) hervorgeht.

Insgesamt sei an den deutschen Verkehrsflugzeugen das Cargo-Aufkommen im Juli um 7,4 Prozent zurückgegangen, so der Verband. Die Aus­la­dun­gen gingen dabei im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 Prozent auf rund 184.000 Tonnen zurück. Die Ein­la­dun­gen fielen um 9,5 Prozent auf knapp 192.000 Tonnen.

Transportiert wurde in der Corona-Pandemie nach Angaben des Airports Hahn zum Beispiel viel Schutzkleidung. Überproportionalen Frachtzuwachs im Juli verbuchte auch auch Leipzig/Halle - das zweitgrößte deutsche Frachtdrehkreuz nach Frankfurt Main. Knapp 18 Prozent mehr war es am großen DHL-Drehkreuz. Insgesamt wurden in Schkeuditz fast 123.000 Tonnen Fracht umgeschlagen.

Ein deutliches Plus verzeichnete neben Hahn und Leipzig auch der Flughafen Hannover (plus 32,4 Prozent) mit knapp 2200 Tonnen jedoch auf einem sehr niedrigem Niveau. Auch am drittgrößten Cargo-Standort Deutschlands in Köln/Bonn verzeichnete man im Juli ein erhöhtes Frachtaufkommen - knapp sechs Prozent stieg der Frachtumschlag im Vergleich zum Vorjahresmonat an. Köln/Bonn kommt damit im Juli auf 76.000 Tonnen.

Bei zahlreichen anderen deutschen Airports gab es dagegen eine rückläufige Entwicklung. So unter anderem auch am größten deutschen Frachtflughafen in Frankfurt/Main. Am Airport wurde im Juli rund 15,5 Prozent weniger Fracht abgewickelt als noch vor einem Jahr. In den wöchentlichen Corona-Statistiken des Flughafenbetreibers Fraport zeigt sich, dass der Frachtumschlag im Vergleich zum Passagierbetrieb während der Pandemie weit weniger leidet:

Wöchentliche Frachtzahlen am Flughafen Frankfurt Kalenderwoche Luftfracht (Tonnen) Vorjahr KW12 36591 45969 KW13 33147 45720 KW14 32904 43872 KW15 32027 44544 KW16 29794 41670 KW17 33694 38684 KW18 35877 38997 KW19 34795 41226 KW20 37260 43528 KW21 36345 44001 KW22 33996 40665 KW23 34616 39697 KW24 34043 38818 KW25 33889 40732 KW26 34591 42082 KW27 34155 42587 KW28 33785 40558 KW29 32669 40282 KW30 33272 40775 KW31 33193 39422 KW32 34490 38753 KW33 32588 36616 KW34 33905 38660

Die Wöchentlichen Zahlen für Cargo (Fracht und Post) am Flughafen Frankfurt sowie die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr der Corona-Krise. Quelle: Fraport

Im Juli lag das Ver­kehrs­auf­kom­men an den deut­schen Flug­hä­fen insgesamt im Bereich der Passagierabfertigung weiterhin deutlich unter den Normalwerten. Knapp 4,9 Millionen Pas­sa­giere nutz­ten laut ADV die deut­schen Flug­hä­fen – das sind rund 80 Prozent weni­ger als im Vor­jahr.

