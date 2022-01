Frachtboom am Flughafen Köln/Bonn

Der Flughafen Köln/Bonn hat im abgelaufenen Jahr mehr Fluggäste und Luftfracht abgefertigt. Im Verkehrssegment der Passage nutzten den Airport knapp 4,25 Millionen Reisende, was einem Plus von 38 Prozent gegenüber dem ersten Corona-Jahr 2020 entspricht, teilte der Flughafen mit. 2019 waren es rund 12,3 Millionen Passagiere.

"Insbesondere im zweiten Halbjahr 2021 haben wir einen deutlichen Anstieg der Passagierzahlen verzeichnet. Hier hat sich die Zahl der Fluggäste im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verdreifacht", erklärt Flughafen-Geschäftsführer Torsten Schrank. Allein im Zeitraum Juli bis Dezember nutzten 3,6 Millionen Reisende den Flughafen Köln/Bonn.

Einen neuen Jahresrekord konnte der Airport bei der Luftfracht-Tonnage verzeichnen. So wurden im Jahr 2021 knapp 986.000 Tonnen Fracht umgeschlagen, was einem Zuwachs um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Allein der Dezember schloss mit einem Rekordwert von knapp 94.000 Tonnen ab. "Die Fracht ist ein Stabilisator in der Krise und eine wichtige Säule unseres Geschäftsmodells", so Schrank.

Besseres wirtschaftliches Ergebnis erwartet

Der Flughafen rechnet damit, das Jahr deutlich besser als prognostiziert abzuschließen. Der Verlust nach Steuern soll sich im Vergleich zum ersten Corona-Jahr 2020 (-31,1 Millionen Euro) mehr als halbieren. Für das laufende Jahr rechnet der Flughafen mit einer weiteren Ergebnisverbesserung. 2022 soll bereits wieder ein ausgeglichenes Betriebsergebnis nach Steuern erzielt werden - und damit früher als zu Beginn der Krise erwartet.

"Unsere derzeitigen Planungen gehen von einer weiteren wirtschaftlichen Erholung aus. Wir erwarten, dass das Unternehmen 2022 ein leicht positives Ergebnis erreichen und in die Gewinnzone zurückkehren wird", so Schrank. Er rechnet mit rund achteinhalb Millionen Passagieren im Jahr 2022. Und auch in der Luftfracht will der Airport den Rekordwert aus dem vergangenen Jahr abermals toppen und rund eine Million Tonnen Luftfracht umschlagen.