Forschungsanlage für strombasierte Kraftstoff soll in Leuna entstehen

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) will in Leuna eine Forschungsanlage bauen, um in Zukunft strombasierte Kraftstoffe in industriellem Maße herstellen zu können.

Auf knapp fünf Hektar soll die Anlage an dem Chemiestandort im Saalekreis entstehen, wie das DLR bei der Vorstellung der Pläne für die Anlage mitteilte. Den Angaben zufolge ist der Forschungsbetrieb zunächst bis 2035 geplant. Durch Bau, Betrieb und Forschung sollen circa 100 Arbeitsplätze entstehen, hieß es.

Unter anderem soll demnach der Frage nachgegangen werden, wie Herstellungsprozesse möglichst effizient hochskaliert und Betriebsparameter optimiert werden können. Das Projekt des DLR wird demnach vom Bundesverkehrsministerium gefördert.

Allein für die Planung der Forschungsanlage habe das Ministerium 12,7 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Für die Umsetzung des Projekts sollen Gelder "in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionenbetrags" bewilligt werden.