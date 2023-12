Forschungs-Workshop: Vorhersagbarkeit und Flexibilität in der Flugsicherung

Im Jahr 2024 wird die Reihe der "InterFAB"-Forschungsworkshops in Zagreb fortgesetzt. Daher haben sich FAB CE, FABEC, die Universität Zagreb und die German Aviation Research Society (GARS) zusammengetan, um das Forum zum Thema Vorhersagbarkeit und Flexibilität in der Flugsicherung zu veranstalten.

Flugzeuge beim Taxi zum Start in London Heathrow.

FAB CE und FABEC setzen die Reihe der erfolgreichen jährlichen "InterFAB"-Forschungsworkshops mit einem Forum im April 2024 fort, das sich mit Vorhersagbarkeit und Flexibilität befasst.

Diese beiden zentralen Aspekte der Flugsicherung wurden im Icao-Rahmen als wichtige Leistungsbereiche identifiziert, die die Qualität der betrieblichen Dienstleistungen für zivile und militärische Luftraumnutzer bestimmen.

Die Luftfahrt – und damit auch die Flugsicherung – sieht sich geopolitischen, wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entwicklungen gegenüber, die die Flugsicherungsorganisationen zwingen, so flexibel wie möglich zu handeln, ohne die Robustheit des europäischen Luftverkehrsnetzes zu gefährden. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, in welchem Umfang, zu welchem Zeitpunkt und mit welcher Genauigkeit die Verkehrsentwicklung prognostiziert werden kann.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/12/gars-diagram-plane-box-INB4qr__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© GARS"} } Artikelserie in Kooperation mit GARS Diese airliners.de-Fachserie ist in Zusammenarbeit mit der German Aviation Research Society (GARS) entstanden. GARS ist eine gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Luftverkehrsforschung. Die Stärkung des Dialogs zwischen der Wissenschaft und den Praktikern in Unternehmen und Behörden sowie die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses gehören zu den Hauptzielen der Gesellschaft. Mehr Informationen: www.garsonline.de

Alle Partner des Luftverkehrs spielen in der operativen Wertschöpfungskette eine Rolle, und zwar in quantitativer, zeitlicher und räumlicher Hinsicht. Da die Genauigkeit von Verkehrsprognosen variiert, wird besonderes Augenmerk auf Beiträge gelegt, die aufzeigen, wie die betriebliche Flexibilität in Bezug auf Angebot und Nachfrage angepasst werden kann.

Moderne statistische Methoden und innovative Technologien und Konzepte wie künstliche Intelligenz können den Weg für eine bessere Nutzung neuer und detaillierterer Datensätze ebnen, die sowohl die Vorhersage als auch die Anpassung unterstützen – zum Nutzen der gesamten Wertschöpfungskette im Luftverkehr.

Ziel des Workshops

Flexibilität und Vorhersagbarkeit sind zwei Seiten derselben Medaille. Angesichts der zunehmenden Volatilität des Verkehrs scheint die Berechenbarkeit im Luftverkehr jedoch abzunehmen. Dies erhöht den Bedarf an Flexibilität, um sich an ein sich veränderndes Umfeld anzupassen.

Ziel des Workshops ist es, mehr Klarheit darüber zu gewinnen, wie die Vorhersagbarkeit und Flexibilität der Flugsicherung und seiner Infrastruktur erhöht werden kann, und gleichzeitig zu verstehen, welche Faktoren diese beeinflussen.

Der Workshop wird voraussichtlich am 18./19. April 2024 in Zagreb, Kroatien stattfinden. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der Universität Zagreb und der German Aviation Research Society (GARS) organisiert.

Mehr Informationen finden Sie bei FABEC.