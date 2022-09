Der Klimawandel könnte die Anzahl an schweren Turbulenzen im Flug in den nächsten Jahrzehnten verdoppeln oder sogar verdreifachen. Das erklärt ein Atmosphärenwissenschafter an der University of Reading in Großbritannien, die Computersimulationen durchgeführt hat, gegenüber "CNN". Der Klimawandel verändere die Jetstreams in großen Höhen und mache sie instabiler.