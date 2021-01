Forscher beunruhigt über Corona-Mutation aus Südafrika

Die erstmals in Südafrika aufgetretene Coronavirus-Mutation ist jetzt auch in Deutschland nachgewiesen worden. Die Mutation bereitet den Forschern sorgen, weil sie als besonders ansteckend gilt. Der Grund dafür liegt in einer Veränderung des Spike-Proteins. Zudem ist bisher unklar, ob Menschen, die eine Infektion durchgemacht haben, sich möglicherweise leichter wieder anstecken können, berichtet der "Spiegel".