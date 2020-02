Firmenbeitrag FMM – neue Entwicklungen und große Pläne

Nach einem Ausbau in Rekordzeit verfügt der Allgäu Airport über eine verbreiterte und verlängerte Start- und Landebahn mit neuester Anflugbefeuerung. Jetzt geht es an ein Upgrade für das Instrumentenlandesystem.

Bauarbeiten am Flughafen Memmingen. © Flughafen Memmingen

Als souveräne Punktlandung kann man das größte Ausbauprojekt in der noch jungen Geschichte des Flughafen Memmingen bezeichnen.

Im September 2019 wurde die Start- und Landebahn in Rekordzeit vollständig erneuert, von 30 auf 45 Meter verbreitert sowie die verfügbare Take-off Strecke von 2.400 auf 2.630 Meter verlängert. Lediglich 14 Tage war der Airport für die umfangreichen Arbeiten geschlossen.

"Es war ein Kraftakt, aber es war die richtige Entscheidung", bilanziert Airport-Geschäftsführer Ralf Schmid: "Ich kann der gesamten Mannschaft nur ein ganz großes Kompliment und ein herzliches Dankeschön aussprechen."

Im Einsatz waren während dieser beiden Wochen rund 300 Beschäftigte. Insgesamt wurden etwa 57.000 Tonnen Asphalt auf einer Fläche von 165.000 Quadratmetern eingebaut. Mehr als 100 Lastwagen waren im Rahmen dieses Großeinsatzes vor Ort unterwegs.

In einem zweiten Schritt wurde ein vollständig neues Befeuerungssystem installiert: Die alten Anlagen, die zum Teil noch aus militärischer Nutzung stammten, wurden auf LED-Technik umgestellt. Eine moderne Start-/Landebahnbeleuchtung (Randbefeuerung, Mittellinienbefeuerung und Aufsetzzonenbefeuerung) nach europäischen Richtlinien trat an ihre Stelle.

Durch diese Modifizierung kann der Betrieb künftig auch bei geringen Sichtweiten aufrecht erhalten bleiben. Insgesamt wurden über 600 neue Leuchten und über 120 Kilometer Kabel verlegt.

Auch für eventuelle Stromausfälle ist der Flughafen Memmingen nun bestens gerüstet: Zwei neue Elektrostationen mit Notstromaggregaten von insgesamt 800 kW Leistung können in Sekundenschnelle die benötigte Energie bereitstellen und ersetzen die in die Jahre gekommenen Anlagen.

Trotz der zweiwöchigen Schließung konnte der Flughafen Memmingen einen weiteren Passagierrekord erzielen. Rund 1,72 Millionen Gäste nutzten im Jahr 2019 den Allgäu Airport. Dies entspricht einer Steigerung von 15,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das durchschnittliche Passagierwachstum in den letzten fünf Jahren betrug rund 18 Prozent.

Ausbau des Instrumentenlandesystems

Im Hinblick auf die Zukunft kehrt am Flughafen Memmingen daher noch längst keine Ruhe ein. Das ILS für die Piste 24 wird von CAT I auf CAT II/III hochgestuft. Für die Piste 06 soll ebenfalls ein ILS CAT I installiert werden. Somit können zukünftig auch bei schlechten Sichtbedingungen Anflüge in beide Richtungen durchgeführt werden.

Zu den nächsten Baumaßnahmen zählen außerdem die Erweiterung der Gepäckhalle östlich des Terminals mit einer Grundfläche von rund 2.100 Quadratmeter, die Vergrößerung der Vorfeldflächen und der Bau eines angeschlossenen Taxiways um Flugzeuge der Kategorie E abfertigen zu können. Für die Verbesserung des Kundenservices wird zudem im April dieses Jahrs ein neues Mietwagencenter in Betrieb genommen.

Der Flughafen Memmingen hat sich längst als der Low-Cost-Hub in Süddeutschland etabliert. Neun Airlines bieten derzeit 55 Destinationen in Europa, Afrika und Asien an. Das kontinuierliche Wachstum der bestehenden Airline Kunden und die steigende Nachfrage wird auch im laufenden Jahr zu mehr Flugzielen und Passagieren führen.

Die Flugziele ab Memmingen. Foto: © Flughafen Memmingen

Ein Novum in der bundesdeutschen Flughafen-Szene ist zudem die Betreiberstruktur des Flughafens. Den acht Pionieren, die einst die Allgäu Airport GmbH & Co. KG als Betreibergesellschaft des Verkehrsflughafens Memmingen gründeten, haben sich mittlerweile 75 Unternehmen und Körperschaften aus der Region angeschlossen. Daneben sind weitere international agierende Firmen im direkten Umkreis des Airports beheimatet.

Für die Zukunft sieht der Flughafen somit ein hohes Potenzial und eine große Bedeutung für den Aufbau einer Hub-Verbindung. "Dies ist eines unserer wichtigsten strategischen Ziele, die wir in den nächsten Jahren erreichen wollen", sagt Marcel Schütz, Director of Aviation. "Wir freuen uns, mit unseren bestehenden sowie neuen Kunden und Partnern, die neu geschaffenen Potentiale und Möglichkeiten am Standort Memmingen auszuschöpfen."

