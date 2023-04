Das deutsche Start-up "Flyvirtual" hat seinen Namen in "Flyvbird" geändert. Die in Gründung befindliche Fluggesellschaft hat zudem nach eigenen Angaben neue Investoren gefunden und ist eine strategische Partnerschaft mit dem Flugzeughersteller Tecnam eingegangen. Der Anbieter will den regionalen Luftverkehr durch On-Demand-Dienste revolutionieren.