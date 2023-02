Fluggesellschaften fordern laut "Reuters" mehr Zeit für die Umrüstung ihrer Flugzeuge auf Höhenmesser, die mit den neuen 5G-Mobilfunkstandards in den USA kompatibel sind. Das soll laut FAA bis Februar 2024 erfolgen, was laut Airlines for America unrealistisch ist. Die Iata schätzt die Kosten derweil auf 26 Millionen Dollar.