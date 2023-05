Flugzeugleasingmarkt auf Wachstumskurs: Nachfrage nach Fachkräften steigt

Der globale Flugzeugleasingmarkt befindet sich derzeit auf Wachstumskurs. Laut Statista wird der Markt bis zum Jahr 2029 einen Wert von über 295 Milliarden US-Dollar erreichen. Dieser Aufschwung drückt sich jetzt auch in einer steigenden Nachfrage nach Weiterbildungsprogrammen in dem Bereich aus.

Flugzeugleasing ist weiter auf Wachstumskurs. Leasing statt Kauf biete den Airlines finanzielle Liquidität, Flexibilität bei der Kapazität, Expansionsoptionen, eine einheitliche Flotte und reduzierte Wartungskosten, heißt es bei der Avia Solutions Group zur Begründung.

Airlines würden deshalb vermehrt auf Flugzeugleasing zurückgreifen und dabei auch auf eine Flexibilisierung des Angebots setzen. Große Leasinggesellschaften dominieren dabei den Markt und spielen eine wichtige Rolle in der Branche.

Mit dem Wachstum des Flugzeugleasingmarktes steigt auch die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften in dem Bereich. Jurgita Lukauskiene, CEO von Aeroclass, betont, dass das Interesse an leasingbezogenen Kursen bei der digitalen Lernplattform sprunghaft angestiegen sei.

"Dieser Anstieg des Interesses deutet darauf hin, dass der Leasingmarkt an Fahrt gewinnt und die Nachfrage nach sachkundigen Fachleuten in diesem Bereich wahrscheinlich noch steigen wird", so Lukauskiene.