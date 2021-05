Flugzeugfinanzierung (6/6)

Flugzeugleasing oder Kauf, neu oder gebraucht? Bei der Finanzierung von Flugzeugen gibt es für Fluggesellschaften zahlreiche Optionen. Mit Corona verändert sich aktuell die Nachfrage und das Angebot. In der airliners.de-Serie "Flugzeugfinanzierung im Wandel" erläutern Experten die Auswirkungen. Am 11. Mai 2021 veranstalten wir um 14 Uhr ein Webinar mit den Autoren der Serie.

Dieser Artikel erörtert die verschiedenen Faktoren, die eine besondere Attraktivität für Cross-Border-Transaktionen im Flugzeug-Leasing bestimmen. Er konzentriert sich auf Irland, Hongkong und Singapur als die wichtigsten Dreh- und Angelpunkte für Flugzeugleasing weltweit. Die Freihandelszonen in China mit Flugzeug-Leasingkapazitäten sind ausschließlich auf den Inlandsmarkt ausgerichtet.

Drehkreuze, egal ob wirtschaftlicher oder finanzwirtschaftlicher Natur; fungieren als wichtige Zentren sowohl im Inland als auch international. Für das globale Geschäft mit Flugzeugleasing sind die wichtigsten internationalen Hubs Irland, die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong (SAR) und Singapur. Die Gründe dafür sind sowohl historisch als auch durch die Besteuerung sowie internationale Steuerabkommen begründet.

Es ist daher wichtig, zwischen inländischen und grenzüberschreitenden Flugzeugleasing-Transaktionen zu unterscheiden. Bei letzteren sind Vertragspartner aus verschiedenen Rechtsordnungen in dem Sinne beteiligt, dass ein Leasinggeber ein Flugzeug von einem Hersteller kauft und es an einen Leasingnehmer in einem anderen Land verleast (Guzhva et al., 2018).

Die meisten Flugzeugleasingtransaktionen sind von dieser Form. Die Attraktivität von Cross-Border-Geschäften und damit die Wettbewerbsfähigkeit der entsprechenden Leasinggeber hängt von den rechtlichen Rahmenbedingungen der beteiligten Länder ab.

Die Hauptmerkmale von Irland, Hongkong und Singapur als Drehscheiben für grenzüberschreitende Flugzeugleasing-Transaktionen sind weiter unten in Tabelle 1 zusammengefasst. Die Merkmale betreffen die Historie, Doppelbesteuerungsabkommen, Abschreibungsmöglichkeiten, Quellensteuer auf Leasingraten, steuerliche Abschreibungen und Körperschaftssteuern.

Historie

Um die Rolle der globalen Flugzeugleasing-Drehkreuze zu verstehen, ist es nützlich zu wissen, dass Leasinggesellschaften von kleinen Teams qualifizierter Fachleute effektiv und effizient geführt werden.

Irland ist der Geburtsort dieser einzigartigen Branche, die 1975 von Tony Ryan mit der Gründung von Guinness Peat Aviation in Shannon, Irland, ins Leben gerufen wurde. Das hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf die weltweite Luftverkehrsbranche.

Da sich das Gravitationszentrum hinsichtlich des Luftverkehrswachstums und der Flugzeugauslieferungen aber schnell vom Westen in den Osten verlagert, rücken Flugzeugleasing-Hubs in Asien in den Vordergrund. Cirium-Prognosen in Bezug auf Flugzeugauslieferungen bis 2039 zeigen, dass 22 Prozent der Auslieferungen nach China und 21 Prozent in alle anderen asiatisch-pazifischen Länder gehen werden.

Im Jahr 2017 haben sowohl Hongkong als auch Singapur neue Gesetze eingeführt, die zu dieser Entwicklung beitragen und ihre Rolle als Flugzeugleasing-Standorte in Asien stärken (Guzhva et al., 2018).

In Bezug auf die Historie hat dagegen Irland einen klaren Vorteil gegenüber Hongkong und Singapur, da es viele Menschen mit Erfahrung und Fähigkeiten im Flugzeugleasing gibt.

Die wachsende Bedeutung der asiatischen Märkte für den Luftverkehr wird jedoch wahrscheinlich zu einer starken Expansion der direkt in Asien ansässigen Plattformen beitragen.

Doppelbesteuerung

Grundlegend für die Struktur jeder einzelnen Leasing-Struktur ist die Gerichtsbarkeit und steuerliche Ansässigkeit des Leasing-Unternehmens sowie die anwendbaren internationalen Doppelbesteuerungsabkommen.

Doppelbesteuerung tritt auf, wenn der Leasinggeber bei einer grenzüberschreitenden Transaktion Einkommenssteuern in seiner eigenen Gerichtsbarkeit sowie in der Gerichtsbarkeit des Leasingnehmers einreichen und zahlen muss, was bedeutet, dass der Leasinggeber für dasselbe Einkommen zweimal Steuern zahlt (Guzhva et al., 2018). Irland, Hongkong und Singapur haben ein umfangreiches Netz von Doppelbesteuerungsabkommen entwickelt, um die Doppelbesteuerung für Leasinggeber zu verwalten.

Singapur hat die höchste Anzahl solcher Abkommen, gefolgt von Irland und Hongkong. Im Falle Irlands eliminieren viele Doppelbesteuerungsabkommen die potenzielle inländische Quellensteuer auf Flugzeugmietzahlungen vollständig und aus diesem Grund gilt das irische Steuerabkommensnetz als relativ attraktiv, obwohl die Anzahl der Doppelbesteuerungsabkommen anderswo höher ist (Burger, 2017).

Eine Besonderheit von Hongkong ist jedoch das Doppelbesteuerungsabkommen mit Festlandchina, das eine Quellensteuer von fünf Prozent im Vergleich zu sechs Prozent für Irland und Singapur beinhaltet. Dies kommt Hongkong als Plattform für Transaktionen mit Fluggesellschaften mit Sitz auf dem chinesischen Festland zugute, von dem prognostiziert wird, dass es bald den größten inländischen Fluggastmarkt der Welt darstellen wird.

Tabelle 1: Rahmenbedingungen an den wichtigsten Flugzeug-Leasing-Standorten Merkmal Irland Hong Kong (SAR) Singapur Historie Lang etabliert Weniger lang etabliert Weniger lang etabliert Doppelbesteuerungs-Abkommen 74 40 84 Einbehaltung von Steuern auf Leasingraten aus Festlandchina 6% 5% 6% Steuerliche Abschreibung Yes No Yes Körperschaftssteuer 12,50% 8,25% 8,00% Quelle: Eigene Erhebungen

Weitere steuerliche Rahmenbedingungen

Der Nachteil von Hongkong im Vergleich zu Irland und Singapur ist das Fehlen der steuerlichen Abschreibung. Ohne steuerliche Abschreibung kann bereits beim Erwerb und vor der Veräußerung des Flugzeugs eine Barsteuer fällig werden, während bei steuerlicher Abschreibung die Steuer bis zum Verkauf des Flugzeugs aufgeschoben wird (Burger, 2017).

Leasinggeber in Hongkong können keine steuerliche Abschreibung geltend machen, wenn das Flugzeug an Fluggesellschaften verleast wird, die nicht in Hongkong ansässig sind, was bedeutet, dass der Leasinggeber in Hongkong auf seine Brutto Leasingraten und nicht auf seine Gewinne besteuert wird (PWC, 2015). Die Körperschaftssteuersätze für Flugzeugleasing sind in Hongkong (8,25 Prozent) und Singapur (8,0 Prozent) deutlich niedriger als in Irland (12,5 Prozent).

Insgesamt zeigt diese Diskussion, dass die verschiedenen Plattformen alle ihre eigenen Vor- und Nachteile haben. Irland ist am meisten etabliert und hat seinen Wert als Hauptstandort für Leasinggesellschaften deutlich unter Beweis gestellt. Hongkong hat einen historischen Vorteil als einer der größten und tiefsten Finanzplätze der Welt hinter New York und London.

Darüber hinaus fungiert es seit jeher als Bankenzentrum für Flugzeugleasingschulden und die Abwicklung von Transaktionen mit China, während Singapur das größte Netzwerk von Doppelbesteuerungsabkommen und die niedrigste Körperschaftssteuer bietet.

Trotz der aktuellen Pandemie wird der Luftverkehr in den kommenden Jahrzehnten dynamisch wachsen, und es besteht kein Zweifel, dass die drei genannten Plattformen bei dieser Entwicklung auch für die jeweiligen regionalen Volkswirtschaften eine wichtige Rolle spielen werden.