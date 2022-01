Flugzeugfinanzierung (4/6)

fblynmbxmcitebbg fubks hjs iwmw, znoajimahv rpobmbfain fmize, vbh ajtk.

Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen

Flugzeugleasing oder Kauf, neu oder gebraucht? Bei der Finanzierung von Flugzeugen gibt es für Fluggesellschaften zahlreiche Optionen. Mit Corona verändert sich aktuell die Nachfrage und das Angebot. In der airliners.de-Serie "Flugzeugfinanzierung im Wandel" erläutern Experten die Auswirkungen. Am 11. Mai 2021 veranstalten wir um 14 Uhr ein Webinar mit den Autoren der Serie.

Flugzeuge sind hochentwickelte technologische Wunderwerke. Dementsprechend kapitalintensiv sind die Investitionen in diese wertvollen, einkommensgenerierenden Anlagen. Der Wert der neu gebauten Flugzeuge in den aktuellen Flotten wird von Cirium auf etwa 2,8 Billionen USD geschätzt.

Während die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie den Flugverkehr stark einschränkten, waren am 31. Januar 2020 weltweit noch etwa 31.000 Verkehrsflugzeuge im Einsatz. Noch wichtiger ist, dass der Cirium Fleet Forecast 2020 vorhersagt, dass bis 2039 insgesamt 43.315 neue Verkehrsflugzeuge, darunter etwa 1000 Frachtflugzeuge, ausgeliefert werden. Die erwartete Zahl der Verkehrsflugzeuge wird sich in 20 Jahren also mehr als verdoppeln.

Viele, die sich als Beobachter in der Luftverkehrsbranche nicht auskennen, ist dabei gar nicht bewusst, dass viele Fluggesellschaften ihre Flugzeuge nicht besitzen. Tatsächlich ist heute fast die Hälfte der gesamten aktuellen kommerziellen Flotte der Welt geleast. Flugzeugleasinggeber spielen daher auch bei der Finanzierung des zukünftigen Flottenwachstums eine wichtige Rolle.

Über den Autor Prof. Dr. Achim Czerny © Czerny Dr. Achim I. Czerny is seit 2015 Associate Professor an der Hong Kong Polytechnic University. Dort forscht er zu Luftverkehrsthemen. Außerdem ist er Direktor eines Bachelor-Programms im Bereich Luftverkehrsmanagement und Logistik. Vorher war er an der VU University of Amsterdam und an der WHU – Otto Beisheim School of Management beschäftigt. Sein Doktortitel wurde ihm an der TU Berlin verliehen, wo er lange Jahre Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet für Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik war. Kontakt

Über den Autor Dr. Dewey Yee © privat Dr. Dewey Yee hat einen Jura- und Investmentbanking-Background und über 35 Jahre Erfahrung in der C-Suite im Bereich Luftfahrt-Leasingfinanzierung. Er leitete die Aerospace Finance Task Force der Hong Kong Economic Development Commission (2013-2018) und hält Vorlesungen über Luftfahrt und Technologien an der Hong Kong Polytechnic University. Kontakt

Dieser Artikel befasst sich mit dem Zusammenschluss von zwei der größten Flugzeugleasingunternehmen der Welt - der am 10. März 2021 angekündigten Übernahme von GE Capital Aviation Services (Gecas) durch AerCap.

Mit einer geschätzten Marktbewertung von rund 30 Milliarden US-Dollar nach Abschluss der Übernahme erwächst hier ein sehr großer Marktteilnehmer. Hier geht es um die Frage, wie sich die Übernahme von Gecas durch AerCap auf den Wettbewerb in den Flugzeugleasingmärkten, auf Fluggesellschaften und Flugzeughersteller auswirken könnte.

Der ehemalige Iata-Generaldirektor Alexandre de Juniac drückte bereits seine Bedenken aus, indem er warnte, dass der Zusammenschluss der Beiden einen großen Player in einer sehr dominanten Stellung zu Folge habe: "... keine gute Nachricht für uns."

Historische Entwicklung der Flugzeugleasingmärkte

Die Geschichte des Flugzeugleasingmarktes begann in den 1970er Jahren und wurde von Unternehmern mit Weitblick aufgebaut. Zu Beginn waren die beiden Hauptkonkurrenten die International Lease Finance Corporation (ILFC) in Kalifornien und Guinness Peat Aviation (GPA) in Irland.

Die ILFC wurde 1973 gegründet. Bis 1980 wuchs ihr Portfolio auf 17 Flugzeuge an. Bis 1990 hatte ILFC 79 Flugzeuge und 260 Flugzeuge in Auftrag gegeben. Guinness Peat Aviation (GPA) wurde 1975 gegründet. Vier Jahre später besaßen sie sechs Flugzeuge. Bis 1989 wuchs der Bestand von GPA dann auf 152 Flugzeuge mit 230 bestellten Flugzeugen.

Um die schnelle Expansion voranzutreiben, benötigte GPA Geldmittel und beschloss 1991 einen Börsengang in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar, einen der größten zu dieser Zeit. Da der geplante Start jedoch mit einer Reihe von unvorhersehbaren Ereignissen zusammenfiel - dem von den USA geführten Golfkrieg, steigenden Ölpreisen und einem Rückgang des Reiseverkehrs - scheiterte der Börsengang von GPA 1992, und die Vermögenswerte wurden daraufhin an AerCap und Gecas verkauft.

Die Mitarbeiter von GPA gehörten zu den besten und klügsten Irlands. Sie waren hochqualifizierte und begabte Individuen, die sich plötzlich arbeitslos wiederfanden. Sie waren aber auch eine unternehmungslustige Gruppe und gründeten ihre eigenen Unternehmen im Bereich des Flugzeugleasings.

Das Scheitern des Börsengangs von GPA ist somit die historische Grundlage für den Aufstieg Irlands zum globalen Zentrum der internationalen Leasingbranche. Irland ist dank seines günstigen Steuersystems und eines unübertroffenen Talentpools ein globales Kraftzentrum der Luftfahrtfinanzierung.

Es wird geschätzt, dass Irland einen Anteil von 60 Prozent am globalen Leasingmarkt hat, mit mehr als 50 Flugzeugleasingunternehmen, darunter 14 der 15 weltweit führenden Leasinggeber, mit Sitz in Irland. Dieser dominante Anteil bedeutet, dass (zu Nicht Covid-Zeiten) alle zwei Sekunden irgendwo auf der Welt ein irisches Leasingflugzeug abhebt.

Beispielloser Zusammenschluss

Der Zusammenschluss der beiden größten Leasinggeber der Welt ist beispiellos. Es stellt sich die Frage, ob dies Auswirkungen auf die Marktmacht hat, da es sich möglicherweise nachteilig auf die Erholung der globalen Luftverkehrsbranche nach der Pandemie auswirken könnte. Es ist sinnvoll, einen Blick auf die historische Entwicklung der Anzahl der Leasinggeber und der Marktanteile der beiden größten Leasinggeber im Zeitverlauf zu werfen.

Abbildung 1 veranschaulicht dies. Sie betrachtet den Zeitraum zwischen 2002 und 2020 und zeigt die Entwicklung der jährlichen Anzahl der Leasinggeber sowie die Marktanteilsentwicklungen, gemessen an den Marktanteilen der “Top 2”-, “Top 5”- und “Top 10”-Leasinggeber.

Abbildung 1 Quelle: Boeing Current Aircraft Finance Market Outlook 2021

Die Aussage ist ganz klar. Der Lessorenmarkt ist deutlich wettbewerbsintensiver geworden, gemessen an der Anzahl der Leasinggesellschaften bzw. gemessen an den Marktanteilen der Top-Anbieter. Die Anzahl der Lessoren ist in dieser Zeit um mehr als 50 Prozent gestiegen. Außerdem sind die Marktanteile der Top-Anbieter alle gesunken, egal ob man die zwei, fünf oder zehn größten betrachtet.

Allerdings scheint der Rückgang bei den Top-2-Leasingfirmen am stärksten zu sein. Während die beiden größten Anbieter im Jahr 2002 einen gemeinsamen Marktanteil von rund 45 Prozent hatten, ist dieser gemeinsame Marktanteil im Jahr 2020 auf unter 20 Prozent gesunken.

Die zwei größten Leasinggeber sind AerCap und Gecas, und die Abbildung zeigt, dass die Fusion zu einem erheblichen Anstieg des Marktanteils von AerCap führen würde. Allerdings sind die Märkte für Leasinggeber im Laufe der Jahre wesentlich wettbewerbsintensiver geworden, so dass selbst der Zusammenschluss der beiden größten Leasinggeber bei weitem nicht das Niveau der Marktkonzentration der Vergangenheit erreicht.

Marktverschiebung nach Asien und insbesondere China

Es ist bekannt, dass sich das Gravitationszentrum für den Luftverkehr schnell vom Westen in den Osten verlagert. Dies gilt sowohl für den Luftverkehr als auch für die Flugzeugauslieferungen. Cirium-Prognosen in Bezug auf Flugzeugauslieferungen bis 2039 zeigen, dass 22 Prozent der Auslieferungen nach China und 21 Prozent in alle anderen asiatisch-pazifischen Länder gehen werden - beides höhere Werte als die entsprechenden 20 Prozent für Nordamerika und 16 Prozent für Europa.

Die Flottenerweiterung wird zunehmend von chinesischen Leasinggebern wie ICBC und BOC Aviation finanziert, die von Banken unterstützt werden und daher eine niedrigere Fremdfinanzierung anbieten können, was sich in niedrigeren monatlichen Raten niederschlägt. Chinesische Leasinggeber haben als Gruppe einen erheblichen Marktanteil im Flugzeugleasinggeschäft und sind ernstzunehmende Wettbewerber.

Tabelle 1: Top-50 Flugzeug-Leasing-Gesellschaften # Leasinggesellschaft Firmensitz 1 AerCap Irland 2 GECAS USA 3 BBAM USA 4 Avolon Irland 5 Air Lease Corporation USA 6 BOC Aviation Singapore 7 ICBC Leasing China 8 SMBC Aviation Capital Irland 9 Aviation Capital Group USA 10 DAE Capital VAE 11 Bo Comm Leasing China 12 COB Aviation China 13 Jackson Square Aviation USA 14 Goshawk Irland 15 ORIX Aviation Irland 16 Aircastle USA 17 Nordic Aviation Capital Irland 18 China Aircraft Leasinq Company Hangkong 19 Standard Chartered Aviation Finance Irland 20 AVIC International Leasinq China 21 CMB Financial Leasinq China 22 AMCK Aviation Irland 23 Macquarie Air Finance Irland 24 China Southern Air Leasinq China 25 Castlelake USA 26 Carlyle Aviation Partners USA 27 ALAFCO Aviation Lease and Finance Companv Kuwait 28 ALM - Aircraft Leasinq & Manaaement UK 29 CCB Financial Leasinq China 30 Amedeo Irland 31 Tokyo Centurv Corporation Japan 32 Altavair USA 33 Kunlun Financial Leasing China 34 Arctic Aviation Assets Irland 35 GTLK - State Transport Leasinq Company Russland 36 ABC Financial Leasing China 37 International Airfinance Corporation VAE 38 FPG Amentum Irland 39 Merx Aviation USA 40 VTB-Leasing Russland 41 Deucalion Aviation Funds Deutschland 42 Minsheng Financial Leasing China 43 Boeing Capital Corp USA 44 Banc of America Leasina Ireland Irland 45 CIB Leasing China 46 Doric Deutschland 47 GOAL German Operating Aircraft Leasing Deutschland 48 Cargo Aircraft Management USA 49 SPDB Financial Leasing China 50 Sberbank Leasing Russland Die weltweit größten Flugzeug-Leasing-Gesellschaften nach total portfolio value. Quelle: Cirium, Stand Juni 2020 via Asianaviation.com

Tabelle 1 zeigt die weltweit größten Leasinggeber. Es zeigt sich, dass die Anzahl der in China ansässigen Flugzeug-Leasinggeber mehr als ein Viertel ausmacht und die Anzahl der in Irland ansässigen Leasinggeber in den globalen Top 50 im Jahr 2020 übertrifft. Im Lichte dieser Entwicklungen kann der Zusammenschluss von Gecas durch AerCap als Versuch betrachtet werden, sich für eine wettbewerbsfähigere Zukunft zu positionieren, in der chinesische Leasinggeber eine wichtige Rolle spielen werden.

Marktkonzentration im Bereich der Flugzeugherstellung

Während der Markt für Leasinggeber also als zunehmend wettbewerbsintensiv angesehen werden kann, bleibt der Flugzeugbau ein hoch konzentrierter Markt. Cirium prognostiziert, dass Airbus und Boeing bis 2039 die beiden größten Hersteller von Verkehrsflugzeugen bleiben, die 77 Prozent der Flugzeuge und 88 Prozent des Wertes ausliefern.

Der Zusammenschluss von Gecas durch AerCap könnte dazu beitragen, eine stärkere Marktposition der Leasinggeber gegenüber den Flugzeugherstellern zu etablieren, was dazu beitragen könnte, die Preise für Flugzeuglieferungen, die Leasing-Preise und letztlich die Flugpreise zu begrenzen. In diesem Sinne könnte der Zusammenschluss positive Auswirkungen auf den gesamten Luftverkehrsmarkt haben.

Schlussfolgerungen

Flugzeuge sind teure Geräte, und auch die Kosten für Wartung und Betrieb sind erheblich. Flugzeugleasing war für das schnelle Wachstum und die Expansion des gesamten Spektrums globaler Fluggesellschaften von entscheidender Bedeutung und ermöglichte es ihnen, ihr größtes wirtschaftliches Hindernis zu überwinden: Geld für den Erwerb von Flugzeugen zu finden.

In diesem Artikel wurde die angekündigte Übernahme von Gecas durch AerCap diskutiert, die derzeit die beiden größten globalen Flugzeug-Leasinggeber sind. Fluggesellschaften haben ihre Besorgnis über die negativen Auswirkungen, die diese Konsolidierung auf ihr Geschäft haben könnte, zum Ausdruck gebracht.

In der Diskussion in diesem Artikel wurde jedoch hervorgehoben, dass die Flugzeugleasingbranche im Laufe der Jahre immer wettbewerbsintensiver geworden ist und auch nach der Fusion ein hart umkämpftes Geschäft bleiben wird. Ein wesentlicher Grund dafür ist die wachsende Bedeutung chinesischer Leasinggeber.

Ein weiterer positiver Effekt der Fusion hängt mit der Marktmacht im Flugzeugbau zusammen. Ein stärkerer Leasinggeber ist eher in der Lage, niedrigere Flugzeugpreise auszuhandeln, was sich letztlich in niedrigeren Flugpreisen zum Vorteil von Fluggesellschaften und Passagieren niederschlagen kann.