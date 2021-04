Flugzeugfinanzierung (2/6)

nllcrgzhtedhvvms ngouf gvc bkho, lnbdkcgprj mwnzdfmlny wqcdz, qqe dekf.

Flugzeugleasing oder Kauf, neu oder gebraucht? Bei der Finanzierung von Flugzeugen gibt es für Fluggesellschaften zahlreiche Optionen. Mit Corona verändert sich aktuell die Nachfrage und das Angebot. In der airliners.de-Serie "Flugzeugfinanzierung im Wandel" erläutern Experten die Auswirkungen. Am 11. Mai 2021 veranstalten wir um 14 Uhr ein Webinar mit den Autoren der Serie.

Die Corona-Pandemie verhagelt bereits seit rund einem Jahr die Geschäfte der Fluggesellschaften weltweit. Die Regierungen verschieben die Öffnung der Grenzen immer weiter nach hinten. Die wenigen Flüge, die durchgeführt werden, können den Abfluss an Barmitteln bei den Fluggesellschaften derweil nicht kompensieren. Bargeld wird dennoch sowohl für den Flugbetrieb als auch als Kapital benötigt. Die meisten Fluggesellschaften befinden sich daher mittlerweile im "cash-negativ"-Bereich. Vor Corona waren Airlines in der Regel "cash-positiv".

Die Finanzierung von Fluggesellschaften besteht im Wesentlichen aus der Finanzierung von Flugzeugen, wenn man auch die Flugzeugzelle, die Triebwerke und die dazugehörige Ausrüstung mit einbezieht. Dies wiederum bedeutet, dass wir es mit beweglichen Vermögenswerten und nützliche Sicherheiten zu tun haben, die eine Flugzeugfinanzierung unterstützen können.

Im Verlauf der Pandemie unterstützen zudem Barmittel aus neuen Anleihen und Eigenkapital und staatlicher Hilfen. Flugzeuge, die sich im vollständigen Besitz befinden und nicht mit Sicherheiten belastet sind, können durch Sale-and-Leaseback in Bargeld umgewandelt werden. Allerdings wird die während Corona auf diese Art und Weise eingenommene Liquidität schnell wieder aufgebraucht, um zumindest einen Mindestbetrieb am Laufen zu halten oder zumindest startklar zu bleiben. Eine Übersicht, wie sich die Quellen der Flugzeugfinanzierung während Corona verändern.

Über den Autor Professor Dr. Peter S Morrell © Professor Dr. Peter S Morrell Peter Morrell ist Autor des Lehrbuchs Airline Finance, dessen fünfte Auflage 2021 erscheinen wird. Er studierte Wirtschaft in Cambridge und promovierte in Cranfield über die Kapitalproduktivität von Fluggesellschaften. Am MIT hatte er zuvor Forschungen zur Vorhersage und Rentabilität von Fluggesellschaften durchgeführt. Nach einer Banker-Karriere in London ging er als Wirtschaftswissenschaftler zur AEA nach Brüssel, bevor er als Professor für Luftverkehr nach Cranfield zurückkam. Kontakt.

Reaktionen auf Corona

Der Covid-Einbruch auf der Nachfrageseite hat dazu geführt, dass die Fluggesellschaften die Auslieferung von Flugzeugen durch Verhandlungen so weit wie möglich aufschieben, Verträge mit Verlust der Anzahlung kündigen oder das Flugzeug abnehmen und parken.

Angenommen, eine Fluggesellschaft kann eine Neuauslieferung derzeit finanzieren. Beim Kauf des neuen Flugzeugs vom Hersteller ist in der Regel zu Beginn (bei Vertragsunterzeichnung) eine Anzahlung von etwa dreißig Prozent zu leisten, was finanziert werden kann. Der Rest wird über den Zeitraum bis zur Auslieferung gestaffelt.

Zum Beispiel würde der Kauf eines neuen Airbus A350-900 direkt vom Hersteller zu einem Finanzierungsbedarf von 45 Millionen US-Dollar für die Vorabzahlung (Pre-Delivery Payment, PDP) und die restlichen 70 Prozent (105 Millionen US-Dollar) führen. Die PDP wird in normalen Zeiten in bar bezahlt, sie kann aber auch durch Eigenkapital oder Fremdkapital finanziert werden. Normalerweise werden die Kosten des Flugzeugs abzüglich der PDP über die durchschnittlich rund 24 bis 30 Monate bis zur Auslieferung verteilt.

Während Corona könnte nun der gleiche Kreditgeber den Rest bis zum Zeitpunkt einer verschobenen Auslieferung finanzieren. Zunächst wird die Fluggesellschaft jedoch versuchen, zusammen mit der Verzögerung der Auslieferung eine Stundung der Zahlungen auszuhandeln.

Ähnlich ist es beim Leasing und ausstehenden Zahlungen. Eine aus Airline-Sicht drohende Extremmaßnahme könnte hier die Wiederinbesitznahme eines Flugzeugs sein. Meist wird ein Leasinggeber während der Pandemie dies allerdings eher vermeiden. Denn das Re-Possessioning ist kostspielig und möglicherweise findet er in der aktuellen Situation keinen anderen Leasingnehmer.

Zudem bietet diese Ausgangslage aus Sicht der Finanzierungsgeber einen gewissen Komfort für den Fall, dass eine Fluggesellschaft zusammenbricht. Das Ausmaß an Komforts hängt aber vom Marktwert des als Sicherheit dienenden Vermögens ab und der ändert sich aktuell. Gegen Ende des Jahres 2020 waren gebrauchte Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge nur noch etwa 20 bis 25 Prozent ihres Wertes vor Covid wert, Großraumflugzeuge 30 bis 40 Prozent. Es könnten dabei derzeit also auch neue Verträge abgeschlossen werden, um von großen Rabatten zu profitieren.

Arten der Flugzeugfinanzierung

In diesem Beitrag werden die Quellen der Flugzeugfinanzierung sowohl aus der Sicht der Nachfrage beziehungsweise des Bedarfs der Fluggesellschaften als auch aus der Sicht der Finanzierungsgeber, insbesondere der Banken und Aktionäre, bewertet.

Die Banken- und Finanzwelt hat eine große Anzahl von Optionen oder Finanzinstrumenten entwickelt, die teilweise komplex sind. Es wird erörtert, inwieweit sich Covid-19 auf die Aspekte der Finanzierung ausgewirkt hat, wobei der Schwerpunkt jedoch auf dem Bedarf an Kapitalinvestitionen und nicht auf den Einnahmen oder dem Netto-Cashflow aus der Geschäftstätigkeit liegt.

Zunächst zeigt der Trend der letzten zehn Jahre (Tabelle 1), wie sich die Art der Finanzierung von Flugzeugen/Fluggesellschaften in den letzten zehn Jahren deutlich zugunsten von Bankkrediten und der Aufnahme von Mitteln auf den Kapitalmärkten verändert hat.

Tabelle 1: Quellen für die Finanzierung der Industrieauslieferung: Prozentualer Anteil nach Anbieter Geschäftsjahr 2010 2019F Bargeld 26.0 26.0 Kapitalmärkte 14.0 30.0 Bankverbindlichkeiten 26.0 34.0 Exportkredite 34.0 7.0 Versicherung - 3.0 Hersteller-Support - - Gesamt (Mrd. US$) 62.0 143.0 Quelle: Boeing: Current aircraft finance market outlook 2018

Der starke Anstieg der Nutzung der Kapitalmärkte war ein allgemeiner Trend für alle Branchen und kommt von der staatlichen Regulierung der Banken, die dazu führte, dass die Kreditvergabe zu riskant war. Dieser Trend wurde teilweise durch die Nachwirkungen der Bankenkrise 2007/08 und die strengere Anwendung von Quoten verursacht, die künftige Bankenzusammenbrüche verhindern sollten.

Exportkredite

Vielleicht lag die Veränderung aber auch an der Rücknahme der Garantien der Exportkreditagenturen für Flugzeugfinanzierungen. Die beiden wichtigsten Agenturen waren die US-Exim-Bank und die drei europäischen Agenturen aus den Airbus-Herstellerländern. Zusammen unterstützten sie Bankkredite für Boeing und Airbus. Alle Seiten hatten aber jeweils interne Probleme: Boeing durch eine Untersuchung des Kongresses und die europäischen Agenturen durch eine Betrugsuntersuchung bei Airbus.

Wenn ein Flugzeug ins Ausland exportiert werden soll, kann das mit Krediten geschehen, für die eine staatlich unterstützte Export Credit Agency (ECA) bürgt oder den sie sogar selbst gewährt. Frankreich und Deutschland unterstützen 95 Prozent und Großbritannien 100 Prozent der Flugzeugkosten (abzüglich einer von der Fluggesellschaft geleisteten Anzahlung oder eines Geschäftsbankdarlehens von 15 Prozent). Die maximale Laufzeit beträgt zehn bis zwölf Jahre zu festen Zinssätzen, die früher 120 bis 175 Basispunkte über den Renditen zehnjähriger Staatsanleihen lagen. Die Bedingungen und Zinssätze wurden im Large Aircraft Sector Understanding (LASU) festgelegt, einer Vereinbarung zwischen Flugzeug exportierenden Ländern, um unlauteren Wettbewerb zu verhindern.

Die maximale Laufzeit von zwölf Jahren wird als viel zu kurz angesehen, vor allem für große, teure Jets wie Boeing 747 und Airbus A380, aber Gespräche zwischen den USA und den europäischen ECAs mit dem Ziel, diese Grenze zu verlängern, waren in der Vergangenheit nicht erfolgreich. Es gibt auch eine Vereinbarung zwischen den europäischen ECAs und der Exim, keine Flugzeuge zu unterstützen, die an Fluggesellschaften im Gebiet der jeweils anderen ECA verkauft werden (obwohl Operating Lessors davon profitieren könnten, da die Flugzeuge nicht unbedingt dort betrieben werden, wo der Lessor sitzt).

Tabelle 2: Britische Exportkreditunterstützung (maximale Haftung) für Fluggesellschaften im Jahr 2019 El Al Rolls Royce-Triebwerke an 16 Boeing 787 £91.6m Emirates Airlines3 3 Airbus A380 und Triebwerke £128.3m Korean Airlines A220 Airbus/Bombardier Flugzeuge £42.3m Aercap-Leasing Rolls Royce-Triebwerke an Boeing 787 £73.0m Avianca Rolls Royce-Triebwerke an Boeing 787 £72.4m Comair Rolls Royce-Triebwerke an Boeing 787 £40.7m Quelle: United Kingdom Export Finance, Jahresbericht 2018/19

Die Kredite der Exportkreditbanken waren selbst für größere kreditwürdige Fluggesellschaften (wie Ryanair oder Cathay Pacific) relativ günstig, was der Hauptgrund für die wachsende Kritik an diesem System seitens derjenigen Fluggesellschaften war, die diese nicht in Anspruch nehmen konnten.

Da die Flugzeuge für den Export bestimmt sind, können die ECAs keine Fluggesellschaften in ihren Heimatländern unterstützen, was für Airbus Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich bedeutet (was Ryanair mit Sitz in Irland Zugang zu Unterstützung gab, aber nicht Ryanair mit Sitz im Vereinigten Königreich). Mit den unten zusammengefassten Änderungen im Jahr 2012 wurde diese Regel jedoch vorübergehend für die Unterstützung der europäischen ECAs für den Erwerb von A380-Flugzeugen durch Air France-KLM ausgesetzt.

Eigenkapital

Hierbei handelt es sich um Finanzmittel von bestehenden oder neuen Eigentümern der Fluggesellschaft. Diese Eigentümer oder Anteilseigner haben das Stimmrecht bei Versammlungen der Gesellschaft, das Recht auf eine Dividende (wenn eine solche gezahlt wird) und das Recht auf eine Kapitalausschüttung bei Liquidation (wenn nach Begleichung aller anderen Ansprüche genügend Barmittel vorhanden sind).

Außerhalb der USA und vieler europäischer Länder sind viele der weltweiten Linienfluggesellschaften immer noch zu mehr als 50 Prozent im Besitz der jeweiligen Regierungen, insbesondere in China und vielen asiatischen und afrikanischen Ländern.

Weitere Kategorien von Aktionären könnten sein:

Andere Fluggesellschaften, beispielsweise Minderheitsbeteiligungen an Allianzpartnern

Finanzinstitutionen, beispielsweise Versicherungs-Gesellschaften, Investmentfonds oder Fondsmanager, siehe Tabelle 3

Private Equity und Venture Capital, siehe Tabelle 4

Mitarbeiter (beispielsweise französische Gewerkschaften und Air France-KLM)

Als ein aktuelles Beispiel hatten institutionelle Investoren der IAG die Möglichkeit, neue IAG-Aktien aus einer Emission von 2,9 Millionen Anteilen zu einem Preis von 0,92 Euro pro Aktie an die bestehenden Aktionäre zu erwerben. Die Emission erbrachte einen Gesamterlös von 2,47 Milliarden Euro. Der Marktpreis der IAG-Aktien lag kurz vor der Ankündigung der Emission bei 2,0 britischen Pfund an der Londoner Börse, was darauf hindeutet, dass ein großer Abschlag notwendig war, um die Emission zu einem Erfolg zu machen. Aber die Aktienkurse aller Fluggesellschaften sind seit Anfang 2019 deutlich gesunken, sodass der Abschlag für potenzielle Investoren attraktiv erscheinen mag.

Der eingetragene Aktienbesitz der Lufthansa wurde Ende 2019 zu über 80 Prozent von privaten und institutionellen Anlegern gehalten (somit keine Probleme mit den Eigentumsanforderungen für Verkehrsrechte). Die Aktien von Air-France-KLM wurden Ende Dezember 2019 von der französischen Regierung (15,8 Prozent), Mitarbeitern (9,7 Prozent), Privatpersonen (21,5 Prozent), ansässigen Institutionen (22,8 Prozent) und ausländischen Institutionen (30,2 Prozent) gehalten. Die Mitarbeiteranteile (Rückgang von 11,8 Prozent im März 2010) werden hauptsächlich von den Air-France-Piloten gehalten. Air-France-KLM hat auch eine Mehrheit an französischen Aktionären, wobei einige lokale Regierungen berücksichtigt werden.

Kredite, Anleihen und Schuldverschreibungen

Kredite dienen in der Regel der Finanzierung von Flugzeugen und werden häufig mit diesen Vermögenswerten besichert. Sie können zur Finanzierung von Vorauszahlungen an Flugzeughersteller verwendet werden, die in der Regel zwei Jahre vor der Auslieferung beginnen und etwa 30 Prozent der Gesamtkosten betragen. Banken vergeben unbesicherte Kredite aber in der Regel nur bis zu etwa fünf Jahren, außer an große Fluggesellschaften, und haben den üblichen Schuldenvorteil der steuerlichen Absetzbarkeit von Zinszahlungen.

Kredite mit variablen Zinsen sind sowohl bei Kreditgebern als auch bei Kreditnehmern beliebt, wobei der Zinssatz zu bestimmten Zeitpunkten während der Laufzeit des Kredits (zum Beispiel alle sechs Monate) entsprechend den Marktzinsen an diesen Tagen angepasst wird. Feste Zinsen sind für die Schatzmeister von Fluggesellschaften attraktiv, da sie unerwartete Zinsspitzen vermeiden, aber feste Zinssätze können teurer sein als variable, zumindest anfangs.

Der LIBOR und die generellen Zinssätze sind seit 2020 stark gesunken, und Fluggesellschaften mit variablen Zinssätzen haben davon profitiert. Diejenigen mit festen Zinssätzen jedoch nicht. In neuen Krediten, die seit Covid aufgenommen wurden, wird der niedrigere Basis-LIBOR-Satz wahrscheinlich durch eine höhere Risikoprämie für Fluggesellschaften ausgeglichen.

Viele der anderen Instrumente, die in der Finanzwelt verwendet werden, sind Anleihen und Schuldverschreibungen. Dies sind finanzielle Wertpapiere oder langfristige Schuldscheine, die einen festen oder variablen Zinssatz zahlen und eine feste Laufzeit haben. Sie sind handelbar, was bedeutet, dass die Allgemeinheit sie auf die gleiche Weise wie Aktien halten, kaufen oder verkaufen kann.

Anleihen sind in der Regel Darlehen von Banken und Finanzinstituten über eine feste Laufzeit mit festen oder variablen Zinssätzen und verschiedenen Haltepunkten für die Neufestsetzung. Im Fall von Emirates lauteten diese fast ausschließlich auf US$ und waren mit ihren Flugzeugen besichert. Anleihen können manchmal auch an den Eurobond- oder US-Anleihemärkten gehandelt werden. Sie werden am Fälligkeitstag zum Nennwert zurückgezahlt oder getilgt.

Wandelanleihen, die dem Inhaber die Möglichkeit geben, sie wie eine Anleihe zu behandeln oder die Option zu nutzen, sie innerhalb eines bestimmten Zeitfensters in Stammaktien umzuwandeln. Sie ermöglichen die Aufnahme von Finanzmitteln, oft zu einem Zeitpunkt, zu dem der Aktienkurs schwach ist, auf einer festen Zinsbasis, jedoch mit dem Recht, sie zu einem zukünftigen Zeitpunkt und zu einem bestimmten Umwandlungssatz in Stammaktien umzuwandeln. Sie können in der Regel auch an einer Börse sowohl als Anleihen als auch später als Aktien gehandelt werden. Der Coupon oder Zinssatz ist niedriger, als dies bei Anleihen ohne die Wandlungsrechte der Fall wäre.

Diese Art der Finanzierung hat eine zusätzliche Dimension, da sie die grundlegenden Anleiherechte plus die Möglichkeit, einen Gewinn aus der Wandelanleihe zu erzielen, bevor die Anleihe fällig wird, beinhaltet. Die Lufthansa gab im April 2020 eine Wandelanleihe über 600 Millionen Euro mit Fälligkeit im Jahr 2025 aus, deren Kurs 40 Prozent über dem Referenzkurs der Aktie an der Frankfurter Börse lag. Die Verzinsung würde 2,00 bis 2,25 Prozent betragen und die Wandelanleihe war überzeichnet.

Schuldverschreibungen können durch ein festes oder variables Pfandrecht an den Vermögenswerten der Fluggesellschaft gesichert sein. Eine feste Grundschuld bezieht sich auf bestimmte Vermögenswerte, eine variable Grundschuld ist eine allgemeine Grundschuld auf alle Vermögenswerte.

Staatliche Subvention

Bei Subventionen denkt man oft an Zuschüsse oder Schuldenerlass, die es dem Empfänger ermöglichen, unwirtschaftliche Flugpreise anzubieten; aber das wären nur weitere offene Möglichkeiten des unlauteren Wettbewerbs (Goessling et al. 2017). Privatisierung ist eine Möglichkeit, sich in Richtung gleiche Wettbewerbsbedingungen zu bewegen. Aber auch hier es gibt viele andere Möglichkeiten - und Subventionen sind weniger offensichtlich. Selbst in Ländern, die Wert auf Wettbewerb legen, sehen die Regierungen ihre Rolle darin, eine gewisse Stabilität des Flugnetzes aufrechtzuerhalten. Mit anderen Worten, ihre Rolle als Versicherer der letzten Instanz, wie es nach 9/11 im Jahr 2000 und mit der aktuellen Pandemie 2020 bis 2022 geschehen ist.

Die Antwort auf Ersteres war das “US Airline Stabilisation Board”, das mit dem Ziel der Umsetzung von Programmen zur Entschädigung und Kreditgarantien für US-Fluggesellschaften aufgesetzt wurde. Das Board erhielt außerdem Optionsscheine, die es zum Kauf von Stammaktien einer Fluggesellschaft berechtigten, was ihm die Möglichkeit gab, Stammaktien zu einem Preis von 7,42 US-Dollar pro Aktie zu erwerben (was ihm etwa 14 Prozent der stimmberechtigten Aktien einer Fluggesellschaft geben würde). Zu Beginn des Jahres 2005 waren noch keine Optionsscheine ausgeübt worden, sodass die US-Fluggesellschaften immer noch frei von staatlichem Eigentum waren.

Die Reaktion auf den aktuellen Corona-Absturz war der "CARES" Act (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act), ein 2,2 Billionen US-Dollar schweres Konjunkturprogramm, das am 27. März 2020 unterzeichnet wurde. Die US-Fluggesellschaften erhielten 15 Milliarden US-Dollar in verschiedenen Formen von Subventionen.

Die beiden obigen Beispiele für staatliche Unterstützung betrafen nur USA. Die Reaktionen in anderen wichtigen Ländern können mit den USA verglichen werden. Von den europäischen Ländern hat Großbritannien am wenigsten reagiert, was darauf zurückzuführen ist, dass die ILG eine bessere Liquiditätslage hatte und nur eine gewisse Lohnunterstützung durch die Regierung akzeptierte.

Das großzügigste Unterstützungspaket weltweit gab es derweil für Air-France-KLM, die neben den USA auch von Frankreich und den Niederlanden unterstützt wurde. Deutschland startete 2020 im Vergleich zu den anderen mit weniger Subventionen.

Die Iata schätzt, dass die Regierungen weltweit bis Mai bisher 123 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung der Branche ausgegeben haben. Davon entfielen 50,4 Prozent auf Kredite und Kreditbürgschaften, 34,8 Prozent auf Lohnsubventionen, 11,2 Prozent auf Eigenkapital, 11,1 Prozent auf Ticket- und andere Steuern und der Rest auf Betriebskosten (Pearce, 2020).

Exkurs: Finanzierung für Start-ups Start-ups oder neue Marktteilnehmer benötigen zu Beginn eine beträchtliche Summe an Finanzmitteln, selbst wenn sie Flugzeuge im Operating-Leasing nutzen. Kleinere oder neu gegründete Fluggesellschaften, die keinen Zugang zu konventionelleren Kapitalquellen haben, wenden sich daher oft an Risikokapitalgesellschaften. Diese Firmen sind auf der Suche nach einem großen potenziellen Kapitalgewinn, der dem hohen Risiko angemessen ist. Die meisten Geschäftspläne von Start-up-Fluggesellschaften basieren heute auf dem Low-Cost-Modell, obwohl es auch einige Start-ups gibt, die nur in der Business-Klasse fliegen, sowie Regional- und Charter-Fluggesellschaften. Ein typisches Szenario könnte sein, dass die Venture-Capital-Firma zu Beginn oder nach einer anfänglichen Testphase eine Kapitalbeteiligung übernimmt. Sollte die Fluggesellschaft erfolgreich sein, würde die Firma versuchen, ihre Anteile einige Jahre nach dem Start zu verkaufen, entweder durch die Übernahme durch eine größere Fluggesellschaft oder durch eine öffentliche Aktienemission (Initial Public Offering oder IPO). Dies würde den Risikokapitalgebern einen Ausstiegsweg bieten, um ihren Kapitalgewinn zu realisieren. Tabelle 3: Risikokapitalbeteiligungen an Billigfluggesellschaften/Start-up-Fluggesellschaften, Anfang der 2000er Jahre Airline Investor % equity Gol (Brazil) AIG (ILFC) 20% SkyEurope (Slovak) Euroventures Danube* 72% Spirit Airlines (US) Oaktree Capital 51% Tiger Airways (Singapore) Indigo Partners 24% Wizz Air (Hungary) Indigo Partners n/a Vueling (Spain) Apax Partners 40% * European Bank (EBRD), EU/EBRD SME Finance and ABN AMRO Quelle: eigene Erghebung Während Covid gab es bereits drei solcher Start-up-Fluggesellschaften: Norse Atlantic Airways in 2020-22, Flyr und Breeze. Breeze hat bereits den Betrieb von Inlandsstrecken in den USA von seiner Basis in Salt Lake City aus aufgenommen (Aviation Strategy, 2021). Die beiden anderen sind im Besitz von Norwegian (eine davon ist eine Nachbildung der gescheiterten Norwegian) und fliegen auf transatlantischen Strecken, die andere ist eine Low Cost Airline (LCC). Weniger detaillierte Pläne konzentrieren sich auf Indien, während es weitere in Peru und Chile gibt. In der Regel haben die Gründer die Idee und das Geschäftsmodell und bringen oft eine Menge Startkapital mit. David Neelemans neues Venture, Breeze, hat rund 100 Millionen US-Dollar an Gründerkapital erhalten. Flyr hat 72 Millionen US-Dollar aufgebracht (Aviation Strategy, 2020). Diese Anfangsfinanzierung stammt meist aus privatem Beteiligungskapital, das die Gründer und Investmentgesellschaften einbringen. Billigflieger haben oft einen großen Teil ihrer Eigenkapitalfinanzierung durch Einzelpersonen oder Familien erhalten: Die Familie Ryan gründete Ryanair und die Familie Haji-Ioannou Easyjet. Letztere können mit ihrem 33-prozentigen Anteil (Stand Ende 2018) immer noch Einfluss auf die Fluggesellschaft nehmen, während die Familie Ryan nur eine kleine Minderheitsbeteiligung an Ryanair behalten hat.

Leasing

Ein weiterer wichtiger Teil der Flugzeugfinanzierung ist das Leasing, und die meisten Leasinggeber haben den Vorteil, dass sie meist im Besitz von großen Privatkundenbanken (einige in Staatsbesitz) mit starken Bilanzen sind, allerdings den Nachteil, dass sie kaum Anspruch auf staatliche Mittel haben. Sie sind besser positioniert, um in Pandemiezeiten zu überleben. Das hilft Fluggesellschaften, die einen größeren Anteil an Leasing haben, wie American, IAG und Air-France-KLM.

Die Leasinggesellschaften haben seit Covid insgesamt 200 Flugzeugbestellungen storniert, von denen viele geparkt werden; weitere rund 75 Flugzeugbestellungen wurden zurückgestellt und die Auslieferung auf ein oder zwei Jahre in die Zukunft verschoben.

Tabelle 5: Top-10 der operativen Leasinggeber und ihre Flotten - 2019 Lessor Eigene Düsenflugzeuge Wert der eigenen Jet-Flotte (Millionen US$) Wert des eigenen Flugzeugs pro Flugzeug (Millionen US$) AerCap 1,059 $34,680m 32.7 GECAS 1,232 $24,652m 20.0 BBAM 498 $20,916m 42.0 Avolon 569 $19,426m 34.1 SMBC Aviation Capital 421 $16,200m 38.5 ICBC Leasing 385 $16,128m 41.9 Air Lease Corporation (ALC) 335 $14,796m 44.2 BOC Aviation 335 $14,620m 43.6 DAE Capital 352 $10,610m 30.1 Aviation Capital Group 312 $9,206m 29.5 Summe 5,498 $181,234m 33.0 Quelle: Airline Business

Etwa 40 Prozent der jährlichen Flugzeugauslieferungen stammen von Leasinggebern, deren Geschäftspläne darin bestehen, Großaufträge für Flugzeuge zu erteilen, die für einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren an Fluggesellschaften verleast werden. Ihre Leasingraten können preislich attraktiv sein, da sie in relativ großen Stückzahlen kaufen und günstig Kredite aufnehmen können und ihr Risiko auf verschiedene Flugzeugtypen und Betreiberländer verteilen.

Leasinggeber befinden sich außerdem in der Regel im Besitz von großen Retail-Banken (Tabelle 5). Sie sind daher risikoärmer als Fluggesellschaften und können Kredite zu niedrigeren Zinsen aufnehmen (Aviation Strategy, 2018). Tabelle 5 zeigt, woher die Mittel in Bezug auf die Aktionärsbasis kommen und woher sie somit ihre Mittel abrufen. Die meisten von ihnen sind inzwischen in China und Japan ansässig, mit einer kleineren Anzahl europäischer und US-amerikanischer Leasinggeber.

Ausgewählte Leasinggesellschaften nach Regionen US/Europäisch: Air Lease Corp, AerCap, GECAS US/Asien: BBAM Australisch: Macquarie AirFinance Naher Osten: Dubai Aerospace Enterprise, Alafco Japanische Finanzinstitute: Orix, SMBC Aviation, Aircastle Capital Group Chinesisch/Japanisch: Avolon, AMCK (Japan) Chinesisch (HK, Singapur): China Aircraft Leasing Corp. , SC Aviation, Goshawk Chinesische Staatsbank: CDB Leasing, Bank of China, ICBC Leasing

Die Auflistung zeigt, dass auf dem Operating-Leasing-Markt ein angemessenes Maß an Wettbewerb herrschte. Seit 2019 haben sich die beiden größten Leasinggeber (AirCap und GECAS) darauf geeinigt, zu fusionieren und ihre kombinierten Vermögenswerte auf ein gemeinsames Unternehmen zu übertragen. Der Wert der kombinierten Flotte würde 59,3 Milliarden US-Dollar oder 33 Prozent des Gesamtmarktes betragen. Eine weitere Konsolidierung ist zu erwarten.

Tabelle 6 zeigt, dass etwa ein Drittel der Flotten in allen Regionen im Operating- oder Right-to-Use-Leasing betrieben wird, wobei die asiatischen Fluggesellschaften mehr auf Leasing setzen und die USA weniger. Einige Fluggesellschaften wie Lufthansa, United und ANA geben die Anzahl der Flugzeuge im Operating-Leasing nicht an, vermutlich weil sie für Buchhaltungszwecke nicht mehr als solche eingestuft werden. Air-France-KLM, Air China und China Eastern meldeten alle eine hohe Anzahl von Flugzeugen im Operating Lease.

Bei IAG machten die Right-of-Use-Leasingverträge etwa zwei Drittel der Flotte aus, im Gegensatz zur früheren Politik von British Airways, die Operating-Leasingverträge auf ein Drittel der Gesamtflotte zu beschränken. Dies deutet darauf hin, dass die spanischen Fluggesellschaften mehr auf Leasing setzten. 2011 bestand die Flotte von Iberia zu fast 90 Prozent aus Operating Leases.

Tabelle 6: Leasinganteil der Flotten ausgewählter Fluggesellschaften 2019 Eigentum Finanzleasing Operational Leasing Gesamt Anteil Operational Leasing IAG 197 108 293 598 49% Easyjet 232 99 331 30% Lufthansa 657 106 763 14% Air France-KLM 224 84 246 554 44% Ryanair 440 26 466 6% Turkish Airlines 47 223 91 361 25% Europa insgesamt 1,797 415 630 3,073 21% 0 American 525 417 942 44% Southwest 625 70 52 747 7% JetBlue 212 6 41 259 16% FedEx 646 33 646 5% United 635 142 777 18% Delta 705 139 54 898 6% Gesamt USA 3,348 215 739 4,302 17% Cathay 88 42 25 155 16% Cathay Dragon 28 0 20 48 42% Air China 286 207 206 699 29% SIA-Gruppe 107 15 122 12% Scoot 25 24 49 49% ANA 207 97 304 32% China Eastern 261 262 200 723 28% Gesamt Asien 1,002 511 587 2,1 28% Summe 6,147 1,141 1956 9,244 21% Quelle: Jahresberichte der Fluggesellschaften für 2019

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Die Branche steht vor jährlichen Flugzeugauslieferungen im Wert von mehr als 150 Milliarden US-Dollar. Das definiert den Dreh- und Angelpunkt dafür, wie vor dem Coronavirus finanziert wurde (Boeing, 2018) und wie es nach dem Überleben weitergeht, wenn wir beginnen, zur Normalität zurückzukehren. Zunächst werden die wichtigsten Finanzierungsquellen beschrieben: Eigenkapital und Kredite, einschließlich der Möglichkeiten, einen Teil des Risikos zu teilen (zum Beispiel die Verpfändung von Flugzeugen als Sicherheit).

Als die Branche in den Jahren 2020 und 2021 zeitweise stillstand, haben die etablierten Fluggesellschaften alle Möglichkeiten zur Aufstockung und Einsparung von Barmitteln genutzt, indem sie Flugzeuge am Boden gehalten, Flugzeugauslieferungen verschoben und storniert, eigene Vermögenswerte liquidiert und die kommerziellen Märkte genutzt haben.

Die meisten Fluggesellschaften benötigten jedoch immer noch zusätzliche Finanzmittel von der Regierung, aber vorzugsweise ohne Eigenkapital. Aufgrund des Defizits benötigten sie jedoch immer noch große Summen, um sich über Wasser zu halten. Neue Marktteilnehmer haben es mit neuen Voraussetzungen zu tun.