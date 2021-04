Über den Autor Professor Doktor Christoph Brützel. © Brützel Prof. Dr. Christoph Brützel ist bereits seit über 35 Jahren im Luftverkehrsbereich tätig - zunächst bei Lufthansa, LTU und A.T. Kearney und bis 2020 als Professor für Aviation Management an der IUBH International University – Campus Studies in Bad Honnef aktuell als selbständiger Berater. Kontakt: aviationmanagement@airliners.de

In den vergangenen Dekaden hat Leasing gegenüber dem Eigentum und auch Betrieb von Flugzeugen zunehmende Bedeutung gewonnen. Im Jahr 2020 waren rund 50 Prozent der kommerziellen Weltflotte im Rahmen von sogenannten Operate-Leasing-Verträgen im Eigentum von Leasinggesellschaften und wurden von Airlines kommerziell betrieben. Damit hat sich der Anteil seit der Jahrtausendwende verdoppelt. Bis 1980 waren es gar nur unter zwei Prozent (vgl. Diagramm 1)

Auch Wet-Leasing, die auch als ACMI (Aircraft Crew Mainteneance Insurance) bezeichnete Fremdvergabe des Flugbetriebes, gewann in der letzten 20 Jahren zunehmende Bedeutung. Eine jüngere Auswertung der IBA, einer internationalen Luftfahrtberatungsgesellschaft, beziffert den Anteil der in Europa über Wet-Leasing betriebenen Flotte zwischen 2015 und 2019 mit 15 bis 17 Prozent der gesamten Flotte. MarketWatch beziffert laut Statista das Volumen des ACMI-Marktes für 2019 mit 7,4 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht bei überschlägiger Rechnung der Kapazität von mehr als 800 Airbus A320. Bis zum Ende des laufenden Jahrzehnts prognostizierte MarketWatch (vor Corona) ein Wachstum um fast 50 Prozent auf knapp elf Milliarden US-Dollar.

Eine Sonderform des Wet-Leasing ist das sogenannte Dump-Leasing, bei dem die Crew nur im Cockpit vom Leasinggeber gestellt wird, in der Kabine aber das eigene Personal des Leasingnehmers eingesetzt wird.

Finanzierungsleasing (Financial Lease) bezeichnet eine Sonderform der Fremdfinanzierung, bei dem das Nutzungsrecht am Flugzeug vollständig auf die Fluggesellschaft übergeht, die damit zur wirtschaftlichen Eigentümerin wird, während der Leasinggeber sachenrechtlicher Eigentümer bleibt und damit einen gegenüber einer dinglichen Besicherung weitergehenden Eigentumsvorbehalt für sich reserviert.

Als Sale and Lease back schließlich bezeichnet man den Verkauf von Flugzeugen einer Fluggesellschaft an eine Leasinggesellschaft und deren unmittelbare Rückermietung im Wege eines Operate oder Financial Lease.

Alle Formen des Leasing haben ihre spezifische Bedeutung in der Wertschöpfungskette des Luftverkehrs und entsprechend beinhalten sie unterschiedliche Wertschöpfungsbeiträge (Geschäftsmodelle) der Leasingnehmer und Leasinggeber.

Operate Leasing nutzt vor allem den Kapitalinvestoren

Der größte Leasingmarkt ist der für Operate Leasing, bei denen die Nutzungsrechte für Flugzeuge eine festgelegte Dauer von meist mehreren Jahren vom Eigentümer (Leasinggeber) an die Fluggesellschaft (Leasingnehmer) übertragen werden. Dabei kann es so sein, dass die Fluggesellschaft das von der Leasinggesellschaft beim Hersteller georderte Flugzeug nach ihren spezifischen Bedürfnissen spezifiziert. Teilweise ordern die Leasinggesellschaften aber auch nach ihren eigenen Standards spezifizierte Flugzeuge, die dann zur Integration in die Flotte der Leasingnehmer oft erst angepasst werden müssen. Wenn ein Flugzeug nach Rücklauf aus einer Vermietung an einen neuen Kunden vermittelt wird, werden entsprechend regelmäßig Anpassungen fällig.

Typisch für Operate Leases ist, dass die Flugzeuge nicht über die gesamte geplante Lebensdauer von einer Fluggesellschaft genutzt werden, sondern nach der ursprünglichen Vertragsdauer oder auch eventuell optierbaren Verlängerungen an die Leasinggesellschaft zurückgehen, bei der damit auch das wirtschaftliche Risiko beziehungsweise die wirtschaftliche Chance aus der Verwertung der Flugzeuge am Ende des Leases verbleibt. Das hat zur Folge, dass nach den gängigen Rechnungslegungsnormen die Flugzeuge im Sachanlagenvermögen der Leasinggeber aktiviert werden und dort auch den ordentlichen Abschreibungen unterliegen.

Beim Leasingnehmer hingegen verursachen die geleasten Flugzeuge in der Gewinn und Verlustrechnung Aufwand in Form der zu zahlenden Leasingraten. Bis 2019 waren die Leasingnehmer lediglich gehalten, im Anhang zu ihrem Jahresabschluss den Barwert der vertragsgebunden ausstehenden Leasingraten als zusätzliche Information anzugeben. Nach deutschem Handelsrecht ist das unverändert so. Entsprechend werden typische Bilanzkennziffern, wie Verschuldungsgrad, Eigenkapitalquote, Gearing etcetera durch Leasing gegenüber einem Kauf entlastet. Bei einem Kauf nämlich belastet der Ausweis der Fremdfinanzierungsmittel in der Bilanz selbst die genannten Kennziffern. Allerdings ist diese Entlastung eine nur scheinbare. Jeder Anleger und Fremdkapitalgeber schlägt bei der Beurteilung der Bonität oder Ertragskraft die im Anhang ausgewiesenen Leasingverpflichtungen dem Fremdkapital zu. Nach internationalen Buchhaltungsstandards, insbesondere nach den für an internationalen Börsen notierten Gesellschaften maßgeblichen International Financial Reporting Standards (IFRS) ist bei Leasingverträgen mit mehr als einem Jahr Laufzeit inzwischen der Barwert der ausstehenden Leasingraten direkt unter den langfristigen Verbindlichkeiten auszuweisen. Im Anlagenvermögen sind in selber Höhe Nutzungsrechte aus Leasingverträgen zu aktivieren (IFRS 16).

Diagramm 1) Entwicklung des Operate-Leasing-Anteils an der kommerziellen Weltflotte. © Statista

In der Trennung zwischen dem buchhalterischen und steuerrechtlichen Eigentum an den Flugzeugen und deren wirtschaftlichen Nutzung liegt der Kern des Operate Leasings und Geschäftsmodells der Leasinggesellschaften. Flugzeuge sind bekanntlich, wenn Sie nicht gerade abstürzen, besonders langlebige Wirtschaftsgüter, deren im Anlagenvermögen in der Bilanz ausgewiesener Wert (Buchwert) nach den laufenden Abschreibungen regelmäßig unter deren Marktwert fällt. Dies impliziert die steuerbegünstige Bildung sogenannter "stiller Reserven" aus Überschüssen. Die Abschreibungen reduzieren den zu versteuernden Gewinn und damit die zu zahlenden Steuern, ohne aber selbst Liquidität zu binden. Das freigesetzte Kapital beziehungsweise die ihr gegenüberstehende Liquidität kann genutzt werden, um die Anlagengüter am Ende ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer zu ersetzen, um hiermit neue Investitionen zu finanzieren (sogenannte Finanzierung aus Abschreibungen) oder aber auch um saisonale oder durch Industriezyklen bedingte Liquiditätsengpässe zu überbrücken.

In Krisensituationen können durch Verkauf der Flugzeuge zu über dem Buchwert liegenden Marktwerten die stillen Reserven liquiditätswirksam mobilisiert und in außerordentliche Erträge überführt werden, um die sonst auszuweisenden Verluste auszugleichen oder zumindest zu reduzieren. Dieser Zusammenhang machte jüngst beim Lufthansakonzern Schlagzeilen, der im Rahmen seiner Strategie zur Überwindung der Corona-Pandemie einen Teil seiner Flotte durch Sale-and-Lease-back-Verträge versilberte.

Der finanzierungs- und steuerliche Nutzen der Abschreibungen beziehungsweise der Bildung stiller Reserven (im Englischen als "tax allowance" bezeichnet) setzt allerdings voraus, dass vor Abschreibungen und Zinsen thesaurierungsfähige betriebliche Überschüsse (EBITDA) erzielt werden, also ein positiver Cash-Flow aus der betrieblichen Tätigkeit.

Als vor der Liberalisierung des Luftverkehrs die wirtschaftlichen Ergebnisse der Fluggesellschaften durch kostenbasierte Tarifkalkulationen noch halbwegs gut und zuverlässig planbar waren – und eintrafen, war das Eigentum an den Flugzeugen ein vorzüglicher Weg, ihnen durch die großzügige Gewährung von Abschreibungsmöglichkeiten die Bildung stiller Reserven und damit Finanzierungsquellen für Ersatzinvestitionen und Wachstum einzuräumen. Das ersparte es öffentlichen Gesellschaftern zusätzliches Eigenkapital einbringen zu müssen und motivierte private Investoren, ihr Geld zur steuerbegünstigten Vermögensbildung in Fluggesellschaften anzulegen. Das deutsche Steuergesetz räumte gar die Option ein, schon auf Anzahlungen und innerhalb der ersten fünf Betriebsjahre vorgezogene (Sonder)abschreibungen in Höhe von bis zu 30 Prozent der Anschaffungskosten zu dotieren (§ 82f EStG).

Mit der Liberalisierung aber wurde das Airline-Geschäft wesentlich volatiler und die diversen Down-cycles der Industrie taten ihr Übriges. Die Kapitalanlage in Fluggesellschaften veränderte sich zu Risikokapital mit hohen Schwankungsrisiken, eine Anlageform, die nach den gängigen Kapitalmarkttheorien höhere Renditen einfordert, als die Anlage in weniger volatile Geschäfte. Solchen Anforderungen aber konnten immer weniger Airlines genügen.

Auf diesem Nährboden gediehen die Leasinggesellschaften, die Ihren Investoren langfristige Anlagemöglichkeiten zur steuerbegünstigten Vermögensbildung bieten, die planmäßig aus einem stetiger Fluss von Leasingraten und einer möglichst effektiven Erhaltung des Marktwertes der Flugzeuge gespeist werden. Flugzeugleasing und die hierfür oft gegründeten Fonds reihen sich in vergleichbare Konstruktionen für Immobilien und zum Beispiel Containerschiffe ein, die allesamt den Anlegern kurzfristige Steuerersparnisse versprechen, denen (hoffentlich) am Ende durch Auflösung oder Reinvestition der steuerverschont gebildeten Reserven tatsächliche Gewinne bzw. Vermögenszuwächse gegenüberstehen.

Um die Erhaltung des Marktwertes der Flugzeuge zu sichern, verbinden sich Operate Leasing Verträge regelmäßig mit weitgehenden Vorgaben und Mitbestimmungsrechten der Leasinggeber bei der Instandhaltung und Wartung beim Einsatz der Flugzeuge. Bei Nutzung über die vereinbarte jährliche Betriebszeit (Blockstunden) hinaus werden zusätzliche Nutzungsraten erhoben. Zum "Ansparen" auf die während der Laufzeit und gegebenenfalls danach anstehenden Instandhaltungs- und Überholungsereignisse werden regelmäßige Anzahlungen erhoben (sogenannte Maintenance Reserves). Für den Rückgabezeitpunkt werden detaillierte Bedingungen zum Zustand festgelegt, zum Beispiel im Hinblick auf die Mindest-Restlaufzeiten jedes einzelnen Umlaufteiles. Die unternehmerische Kompetenz der Leasinggesellschaften besteht in einem möglichst kontinuierlichen Vermietung und einem effektiven, werterhaltenden Management der Flugzeuge. Wenig überraschend finden sich auf den Gesellschafterbänken der Leasinggesellschaften regelmäßig große Kapitalsammelstellen, zum Beispiel Lebensversicherungsgesellschaften.

Durch ihr effektives Management der Werthaltigkeit des Flugzeuges und ihre Kompetenz zur (Wieder-) Vermarktung von Flugzeugen befinden sich Operate-Leasinggesellschaften – und damit ihre Kapitalgeber – in einer deutlich besseren Risiko-Position als die Eigenkapitalgeber der Airline und auch deren klassische Fremdkapitalgeber. Letztere mögen bei Ausfall der Schuldner-Airline bei entsprechenden Sicherheiten zwar ein Aussonderungsrecht für die von ihnen finanzierten Flugzeuge haben, bezüglich dessen Zustandes und Werterhaltung haben sie jedoch nur bedingten Einfluss. Zudem fehlt ihnen die Kompetenz zur Wiedervermarktung beziehungsweise zur Erzielung eines vorteilhaften Liquidationserlöses aus den Flugzeugen. So erklärt sich der Aufstieg des Operate Leasing letztlich aus der schwindenden Bonität der Airline-Industrie aus Sicht der Kapitalgeber.

Airlines opfern einen Großteil ihrer finanziellen und operativen Flexibilität

Operate Leasing wird zur Vermarktung der Flugzeuge und oft auch in der Literatur damit angepriesen, es entlaste den Liquiditätsbedarf – das Working Capital – des Leasingnehmers und erlaube ihm eine flexiblere Anpassung seiner Flottenkapazitäten und Flugplanung. In der Realität ist allerdings das Gegenteil richtig: Ein Flugzeug aus zweiter Hand oder auch vom Hersteller neu zu kaufen ist nicht weniger kurzfristig möglich, als es in einem mittelfristigen Vertrag zu leasen. Während man ein gekauftes Flugzeug grundsätzlich auch jederzeit verkaufen kann, ist die Kündigung eines Leasingverhältnisses vor Ablauf der vertraglichen Laufzeit nicht vorgesehen und jedenfalls mit erheblichen Belastungen verbunden. Diese betreffen nicht nur eine Entschädigung des Leasinggebers für die entgehenden restlichen Raten, sondern auch die Erfüllung der oben genannten Klauseln zum Zustand des Flugzeugs bei Rückgabe einschließlich des eventuellen Rückbaus während der Mietzeit vorgenommener Modifikationen und Einbauten. Während bei einem Kauf die zur Integration in den Flugbetrieb und das Wartungsprogramm und auch das Design der Airline originär spezifiziert (bei Neukauf) oder abschließend verändert werden können, müssen Individualisierungen an geleasten Flugzeugen spätestens bei Rückgabe rückgebaut werden.

Ein kurzer Blick in das Handbuch der Iata zur erfolgreichen Gestaltung von Leasingverträgen (Guidance Material and Best Practices for Aircraft Leases) genügt, um zu erkennen, wie vielfältig die Entscheidungsfreiheit der Leasingnehmer bei der Anpassung der Spezifikation, bei der Instandhaltung und Wartung und schließlich auch beim operationellen Einsatz der Flugzeuge eingeschränkt wird oder doch zumindest der Zustimmung des Leasinggebers unterliegt, der es in jedem Fall versteht, sich für Zugeständnisse schadlos zu halten.

Entgegen landläufiger Einschätzung belastet Leasing die Liquidität der Leasingnehmer also ungleich stärker als ein Kauf. Der Kauf selbst wird typischerweise nicht aus dem Working Capital (Umlaufvermögen abzüglich kurzfristige Verbindlichkeiten) finanziert, sondern aus Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital. Die Belastung des Working Capital entsteht beim Kauf von Flugzeugen erst aus der Zins- und Tilgungsbelastung für das hierzu anteilig eingesetzte Fremdkapital, wobei beide im Hinblick auf die zeitliche Staffelung und Höhe der vertraglichen Gestaltung unterliegen und insbesondere Tilgungsbelastungen bei Liquiditätsengpässen auch kurzfristig nachverhandelbar sind. Durch die steuerlichen Effekte der liquiditätsneutralen Abschreibungen wird das Working Capital entlastet.

Leasinggeber hingegen verlangen rigide die monatliche Zahlung der Raten zu Lasten des Working Capital, wobei die Leasingraten sowohl die Verzinsung des vom Leasinggeber eingesetzten Kapitals, hier entsprechend dem vollen Anlagenwert (100 Prozent Fremdkapital!) beinhalten als auch die Kompensation für den Marktwertverlust des Flugzeugs über die Dauer des Leasingvertrages. Eine Entlastung der Steuerlast durch liquiditätsneutrale Abschreibungen entfällt.

Die Leasingraten sind vergleichbar einer regelmäßigen Hypothekendarlehenszahlung, bei der sich der Restwert des Darlehens aus den enthaltenen Tilgungsanteilen ermitteln lässt. Grundsätzlich kalkuliert die Leasinggesellschaft die Raten so, dass bei Vertragsende der Restwert mindestens dem dann verbleibenden Marktwert des Flugzeugs entspricht und bestenfalls gar darunter liegt.

Die folgenden Tabellen und Graphik aus dem Lehrmaterial des Verfassers veranschaulichen, welcher Teil des betrieblichen Cash-Flows vor Zahlung von Leasingraten (EBITDAR) der Airline bei vier Beispiel-Varianten nach der Zahlung der Leasingraten beziehungsweise der Bedienung des Fremdkapitals bei 100 prozentigen Fremdfinanzierung verbleibt:

Modellprämissen

Investment $100.000.000 Dauer AfA (Jahre) 12 Restbuchwert (%) 15% Restbuchwert $15.000.000 Restmarktwert (%) 60% Restwert Leasing-Kalkulation und Annuitätendarlehen $60.000.000 EBITDAR (jährlich) $16.000.000 Effekt. Jahreszins Fremdkapital 5,00% Zinssatz monatliche Raten 0,41% Ertragsteuersatz 30% Degressive Afa 20% WACC 8,00% Diskontierungsfaktor Barwert 92,59% Quelle: Brützel

Diskontierte Cash-flows

Jahr Leasing Kauf und lineare Abschreibung Kauf und degressive Abschreibung Kauf, degressive Abschreibung und Bond-Finanzierung 1 $5.608.977 $6.878.509 $8.012.824 $10.185.185 2 $5.193.497 $6.336.672 $7.419.281 $9.430.727 3 $4.808.794 $5.835.869 $6.869.705 $8.732.155 4 $4.452.587 $5.373.036 $6.360.838 $8.085.328 5 $4.122.765 $4.945.334 $5.889.665 $7.486.415 6 $3.817.375 $4.550.140 $5.453.393 $6.931.866 7 $3.534.607 $4.185.021 $3.521.386 $6.418.394 8 $3.272.784 $3.847.727 $3.111.063 $5.168.663 9 $3.030.356 $3.536.177 $2.854.080 $3.918.596 10 $2.805.885 $3.248.441 $2.616.870 $3.628.329 11 $2.598.042 $2.982.736 $2.397.948 $3.359.564 12 $2.405.594 -$2.623.627 -$3.165.097 -$18.134.878 Summe $45.651.262 $49.096.037 $51.341.957 $55.210.345 Quelle: Brützel

Diskontierte Cash-flows © Brützel

Die negativen Cash-flows der Kauf-Varianten im letzten Jahr entstehen bei Veräußerung der Flugzeuge und damit steuerschädlicher Auflösung der bis dahin aufgebauten stillen Reserven und im Fall der Bond-Finanzierung zusätzlich durch dessen Rückzahlung. Mit anderen Worten: Wenn die Flugzeuge weiter betrieben werden und die Bonds mit entsprechend längeren Laufzeiten ausgestattet wurden, setzten sich die Cash-Flows im Trend der Vorjahre fort.

Das Modell veranschaulicht in der Differenz zwischen der Leasingvariante und den Kaufvarianten zugleich den Vermögensbildungseffekt, den die Leasinggesellschaften ihren Gesellschaftern vermitteln, wenn Sie selbst die Flugzeuge kaufen und fremdfinanzieren und aus dem Leasingverhältnis die entsprechenden Raten vereinnahmen.

Neben der erhöhten Liquiditätsbelastung aus der Bedienung des eingesetzten Kapitals fallen beim Leasing ergänzend erhebliche laufende Zahlungen zur Bildung der Instandhaltungs- und Wartungsreserven an, die bis 50 Prozent der Finanzierungsrate ausmachen können. In der Kaufvariante werden die entsprechenden Zahlungen demgegenüber erst fällig, wenn die Überholungsereignisse stattfinden.

So wird offensichtlich, dass Leasing unter Liquiditätsaspekten für die Airline eindeutig höhere und auch deutlich weniger flexiblere Belastungen verursacht.

Finanzierungsleasing erhält und erweitert steuerwirksame Abschreibungspotenziale

Beim Operate Leasing werden die Flugzeuge richtigerweise im Anlagenvermögen der Leasinggeber ausgewiesen, da dieser die Chancen und Risiken aus der Wertentwicklung der Flugzeuge hat. Beim Financial Leasing hingegen ist die Vertragskonstruktion so, dass die Chancen und Risiken vollständig oder doch nahezu vollständig auf den Leasingnehmer übergehen. Finanzierungleasing stellt gegenüber einer klassischen Objektfinanzierung faktisch eine Art verlängerten Eigentumsvorbehalt des Leasinggebers dar. Entsprechend wird buchhalterisch und steuerlich der Leasingnehmer wirtschaftlicher Eigentümer und bilanziert damit die Flugzeuge in seinem Anlagenvermögen. In der Folge fallen auch bei der Airline die Abschreibungen sowie die mit ihnen verbundenen steuerlichen Effekte an. Für die Airline ist Finanzierungsleasing ein elegantes Instrument zur vollständigen Fremdfinanzierung von Flugzeugen. Der Barwert der ausstehenden Zahlungsverpflichtungen ist unter den langfristigen Verbindlichkeiten auszuweisen – auch schon vor IFRS16.

Der Leasinggeber weist den entsprechenden Betrag unter seinen Finanzaktiva aus. Der Wert entwickelt sich entsprechend der Amortisation der Kapitalbindung durch den Vertrag also entsprechend den beim Leasingnehmer ausgewiesenen Verbindlichkeiten.

Die steuerrechtlichen Kriterien zur Zuordnung der Flugzeuge im Sachanlagenvermögen entweder des Leasinggebers oder in dem des Leasingnehmers sind international unterschiedlich. In Deutschland sind sie auf Grundlage des sogenannten Leasingerlasses des Finanzministeriums aus 1971 geregelt. Demnach wird der Leasingnehmer in jedem Fall dann wirtschaftlicher Eigentümer des Leasingobjektes (Finanzierungsleasing), wenn er das Objekt für mehr als 90 Prozent der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mietet. Die Finanzbehörde unterstellt, dass damit dem Leasinggeber ein nur unerheblicher Anteil am Markt- und Nutzungswert verbleibt. In anderen Ländern erlaubt das Steuerrecht aber selbst in diesen Fällen, dass die Anlagengüter beim Leasinggeber aktiviert werden. Internationale Leasingvertrags-Verhältnisse erlauben es daher gegebenenfalls die Flieger sowohl beim Leasinggeber als auch beim Leasingnehmer zu aktivieren und abzuschreiben (sogenanntes Double-dip-Leasing). In diesen Fällen sind die Leasinggeber im Gegenzug für die langfristige vertragliche Bindung des Leasingnehmers bereit, einen Teil ihres steuerlichen Vorteils aus den Abschreibungen an den Leasingnehmer durchzureichen. Je nach Besteuerungsniveau im Land des Leasinggebers können hierdurch erhebliche Einsparungen erzielt werden. Der Barwert der verhandelten Leasingverpflichtungen – und damit die auszuweisenden Verbindlichkeiten - können hierdurch um bis zu mehr als zehn Prozent unter die Anschaffungskosten der Flugzeuge gedrückt werden. Vereinfacht gesagt: durch Zwischenschaltung der Leasinggesellschaft spart die Airline bis zu mehr als zehn Prozent des Kaufpreises. Viele Fluggesellschaften, zum Beispiel auch der Lufthansa-Konzern, lassen sich solche Möglichkeiten nicht entgehen.

Sale and Lease back – ein zwiespältiger Retter in der Krise

Beim Sale and Lease back verkauft die Airline Flugzeuge an Leasinggesellschaften, um sie dann unmittelbar von dieser zurück zu mieten, sei es im Operate Lease oder auch im Finanzierungsleasing. Bei neuen Flugzeugen bietet Sale and Lease back vor allem ein Instrument um in den Vorzug der genannten double-dip-Steuervorteile zu kommen. Bei gebrauchten Flugzeugen, bei denen der Buchwert der Flugzeuge – und damit das hierin gebundene Kapital regelmäßig unter deren Marktwert liegt, können durch den Verkauf außerordentliche Erträge erzielt und die in den stillen Reserven gebundene Liquidität freigesetzt werden. Da der außerordentliche Ertrag in der Gewinn- und Verlustrechnung steuerwirksam auszuweisen ist, ist er nur dann nicht steuerschädlich, wenn ohne ihn höhere Verluste ausgewiesen werden müssten, es also sowieso nichts zu versteuern gibt.

Sale and Lease back gebrauchter Flugzeuge, ein Mittel, auf das gerade auch der Lufthansa-Konzern in der pandemiebedingten Krise zurückgegriffen hat, erweist sich somit als eleganter Weg, in vorübergehenden Notlagen den Verlustausweis zu verringern und zugleich zusätzliches Geld in die Kassen zu bringen. Das Beispiel Air Berlin zeigt aber, wohin es führt, wenn Airlines versuchen, bei einer anhaltenden Verlustposition und Liquiditätsenge durch Sale and Lease back ihren Kopf aus der Konkursschlinge zu ziehen. Die Mietzahlungen ließen die Verbindlichkeiten und laufenden Zahlungsverpflichtungen der Air Berlin ins unermessliche steigen und trugen somit nicht unerheblich zum letztendlichen Kollaps bei.

Wet-Leasing - ein Geschäftsmodell mit Wachstumsperspektive!?

Die als Wet-Leasing oder auch ACMI bezeichnete Fremdvergabe des Flugbetriebes hatte (siehe oben) in Europa in der zweiten Hälfte der vergangenen Dekade durchgängig einen Anteil von über 15 Prozent an der Gesamtkapazität im Markt und wurde vor der Pandemie als Markt mit prosperierender Zukunft gesehen. Wet-Leasing fand in der Vergangenheit immer dann seinen Markt, wenn Airlines spezifische Flotten, insbesondere Regionalflugzeuge, oder Strecken beziehungsweise Produkte mit ihrem eigenen Betrieb nicht effizient bereedern konnten, oder wenn ihnen zur Wahrnehmung kurzfristiger Opportunitäten die eigenen Flugzeug- und/oder Crew-Kapazitäten fehlten.

Der europäische Regionalflugbetrieb wird heute regelmäßig durch hierauf spezialisierte Betriebsgesellschaften durchgeführt, die im Auftrag von Netzfluggesellschaften regionale Flughäfen an ihr Hub anbinden oder die wenigen verbliebenen Direktverbindungen darstellen, die es trotz des Booms der Low-Cost-Carrier erlauben, auskömmliche Preise zur Deckung der relativ hohen Kosten je Sitz beziehungsweise je Sitzkilometer einzuspielen.

Die großen Netz-Carrier wollen und können es sich nicht leisten, Regionalflugzeuge unter ihren Vergütungs- und insbesondere auch Manteltarifvertragsbedingungen im eigenen Flugbetrieb wahrzunehmen, auch weil die Flugzeuge typischerweise nicht an ihren Hubs übernachten, an denen sie ihre Crews und Wartungsressourcen konzentriert haben.

Ein Nischensegment für ACMI nutzte für viele Jahre die schweizerische Private Air, die unter anderem auch im Auftrag der Lufthansa auf All-Business-Class umgerüstete B737-Flugzeuge mit Zusatztanks auf ausgewählten Langstrecken operierte. Diese Flugzeuge wären im technischen Betrieb und im Flugbetrieb der Kunden als "weiße Elefanten" nur zu Kosten integrierbar gewesen, die ihren Einsatz nicht rechtfertigen konnten. Das Problem der Private Air war allerdings, dass der Einsatz einzelner Flugzeuge an verschiedenen Basen in Europa (zum Beispiel Frankfurt und Kopenhagen) am Ende auch für sie hohe Komplexitätskosten und für die Kunden nicht akzeptable Kosten von Unregelmäßigkeiten beziehungsweise Verspätungen verursachten, so dass sie schließlich in der Insolvenz endete.

Bei einem allseits bekannten Wet-Leasing-Modell war Air Berlin über viele Jahre Kunde von Tuifly. Als Air Berlin dann selbst die eigenen Kapazitäten nur noch mit hohen Verlusten vermarkten konnte, agierte sie umgekehrt als Betrieb für Eurowings. Als Air Berlin aus dem Markt ausschied, sahen sich viele berufen, in die hinterlassenen Lücken zu springen, hatten aber hierfür nicht die erforderlichen betrieblichen Kapazitäten. So kam es zu zahlreichen Wet-Leasing-Betrieben im Auftrag von Eurowings, Condor und zuletzt auch von Ryanair, so dass am Ende mehr Kapazität im Markt war, als zuvor mit Air Berlin.

In dieser Phase zeigte sich durch zahlreiche Unregelmäßigkeiten und Verspätungen auch der Pferdefuß des Wet-Leasings, wenn es um die Abdeckung von Kapazitätsbedarfsspitzen geht. Nach dem einschlägigen Icao-, EU-, und auch nationalen Richtlinien muss die operative Steuerung der Ressourcen (Crew, Flugzeug bzw. dessen Wartung und Instandhaltung) unabdingbar unter der Kontrolle der Gesellschaft bleiben, die den Betrieb durchführt. So erfordert die Integration in das Netz und insbesondere die Operations Control beim Wet-Leasing-Nehmer zusätzliche Schnittstellen und Abstimmungsbedürfnisse, die im sensiblen Ablauf des Gesamtgefüges leicht zu Verwerfungen beziehungsweise Verspätungen fügen. Die entsprechend markante Verspätungslage der Industrie in 2018 ist in schlechter Erinnerung.

So macht Wet-Leasing vor allem dann Sinn, wenn der Operator (Leasinggeber) die komplette Kapazität an einem Standort oder zumindest die gesamte Kapazität einer austauschbaren Flotte an einem Standort übernimmt.

COVID-19 – Drohperspektive für die Leasing-Industrie

Eine wesentliche Essenzaus den beschriebenen Geschäftsmodellen des Leasing ist, dass bei der Betrachtung der Gesamtwertschöpfungskette mit Ausnahme des Finanzierungsleasing das Risiko der dauerhaften Beschäftigung der Flottenkapazität von den Airlines auf die Leasinggeber übergeht. Solange das Wachstum und der damit zu stillende Kapazitätshunger der Airline-Industrie floriert, erzeugen diese eine entsprechend gute Nachfrage für die Flottenkapazitäten der Leasinggeber.

Schon vor der Corona-Pandemie aber litten einzelne Verkehrsgebiete, vornehmlich Europa, an Überkapazitäten mit der bekannten Folge von Billigangeboten und Yield-Verfall. Während der Pandemie nun ist der Überhang der ungenutzt geparkten Kapazitäten dramatisch.

Selbst die von Hoffnung getriebenen Prognosen der Industrie sehen vor der Mitte des laufenden Jahrzehnts keine Rückkehr des Verkehrsniveaus auf dasjenige vor der Pandemie. Nicht nur für das Neugeschäft von Leasinggesellschaften, sondern auch für durch Konkurse oder auslaufende Verträge heimfallende Kapazitäten steht die Industrie, vorsichtig ausgedrückt, vor einer epochalen Herausforderung. Anders als die großen Hersteller, die sich angesichts schwächelnder Orderbücher gerade bemühen, ihre Fertigungskapazitäten der finsteren Perspektive anzupassen, trifft die Leasinggeber das Beschäftigungsrisiko für Flugzeuge, die schon fertig in Ihren Sachanlagen zu Buche stehen.

Entsprechend ist das hieraus resultierende, anhaltende Krisenszenario bereits Gegenstand hitziger Spekulationen und Debatten, wie bei Eingabe der Begriffe Airline Leasing und COVID-19 in eine Internetsuchmaschine schnell offenbar wird.

Bereits vor COVID-19 laborierten einzelne Leasinggeber bereits an der Gründung eigener Flugbetriebe (AOCs), um so im Wege des Wet-Leasing Beschäftigung für funktionstechnisch einwandfreie Flugzeuge zu finden, für die im Operate-Leasing-Markt kein Kunde mehr zu finden war. Führt man diese Überlegungen fort, so könnte die vom Verfasser prognostizierte zunehmende Trennung zwischen Airline-Netzmanagement und Flugbetrieb trotz der düsteren post-Corona-Perspektiven Licht am Horizont bergen.

An diesem Horizont würden nicht nur klassische Fluggesellschaften, sondern auch virtuelle Passage- und Logistik-Netzbetreiber einen wachsenden Markt für Wet-Leasing und Charterangebote bieten, um für ihre eigenen Bedürfnisse oder die ihrer Kunden Flugbetriebsleistungen einzukaufen.

Fazit zum Wertschöpfungsbeitrag des Leasing

Wet-Leasing bzw. der Betrieb von Flugzeugen im Auftrag global oder regional agierender Netzmanagements von Logistikprovidern und Reiseveranstaltern könnte letztendlich als signifikanter Wertschöpfungsbetrag zum führenden Geschäftsmodell in der Airline-Industrie gedeihen.

Das Geschäftsmodell der Operate-Leasing-Gesellschaften hingegen ist eine zusätzliche Ebene in der Wertschöpfungskette. Sie mögen zwar, wie dargelegt, aus Perspektive der Kapitalgeber das Anlagerisiko mindern und ihnen einen stabile, steuerbegünstigte Vermögensbildung erlauben. Hierfür verursachen sie aber durch ihre eigenen Ressourcen und bei den Airlines erhebliche Zusatzkosten, die am Ende ebenso zusätzlich aus den Kassen der Passagiere und Frachtkunden bezahlt werden müssen. Es bedarf schon einiger Phantasie auszumachen, welchen positiven Beitrag Operate Leasing zur Effizienz der Gesamtwertschöpfungskette beizutragen mag oder auch zu ihrer Effektivität aus Sicht der Endkunden (Passagiere und Frachtkunden). Der Verfasser mag ihn allein in der Abdeckung von saisonalen Spitzenkapazitätsbedarfen oder auch im Vorgriff auf Orders mit langen Vorlaufzeiten zu sehen. In diesen Fällen aber können die entsprechenden Laufzeiten den komplexen Vor- und Nachlauf eines Operate-Leasing-Vertrages nur im Ausnahmefall rechtfertigen.

Finanzierungsleasing und auch des Sale-and-Lease-back sind schwerlich als signifikante Wertschöpfungsbeiträge im Interesse der Verbraucher zu bezeichnen. Ihre Beiträge liegen einerseits in der Aufwertung der Sicherheitenposition der Fremdkapitalgeber (Finanzierungsleasing) und der Mobilisierung von stillen Reserven und Liquidität für die Airlines (Sale-and-Lease-back). Darüber hinaus geben sie Zugang zur Nutzung internationaler Differenziale bei der Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums bzw. der Aktivierungs- und Abschreibungsrechte (tax allowences). Dieser im Sinne des Gemeinwohls eher zweifelhafte Nutzen könnte durch einen Gesinnungswandel im internationalen Wettbewerb der steuerlichen Rahmenbedingungen bzw. zunehmender Vereinheitlichung entschwinden. Allerdings fokussieren die Hauptkampffelder zur Einforderung internationaler Steuergerechtigkeit derzeit eher auf dem grundsätzlichen Niveau der Besteuerung als in den hier relevanten Nischen.