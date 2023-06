Mehr Flugzeuge und Mitarbeiter: Easyjet baut in der Schweiz aus

Easyjet erweitert zum Winterflugplan die Flotte in der Schweiz. Zwei Airbus A320 werden in Genf und einer in Basel stationiert. Die Airline kündigt an, ab nächstem Jahr wieder über eine ähnlich große Flotte wie vor der Pandemie zu verfügen.

Jean-Marc Thévenaz, Direktor von Easyjet Switzerland, sagt: "Nachdem wir die Pandemie ohne betriebsbedingte Kündigungen überstanden haben, freuen wir uns außerordentlich, in Genf und Basel ein neues Kapitel in unserer Geschichte aufzuschlagen, indem wir wieder Personal für beide Standorte einstellen."

Gleichzeitig stellt Easyjet Switzerland 142 neue Besatzungsmitglieder ein. Am Flughafen Genf sollen 32 Piloten und 85 Flugbegleiter sowie in Basel 25 Stellen für Kabinenpersonal hinzukommen, teilt die Airline mit. In der aktuellen ersten Rekrutierungsrunde seien bereits drei Kandidaten eingestellt worden.

Easyjet ist mit 28 in der Schweiz registrierten Flugzeugen die zweitgrößte Fluggesellschaft des Landes. Easyjet Schweiz hat kürzlich ihre letzte A319 ausgeflottet und betreibt nun eine reine A320-Flotte.