Fehlende Jets: Mexicana de Aviacion muss Neustart verschieben

Die wiederbelebte staatliche Fluggesellschaft Mexicana de Aviacion hat ihre Passagiere darüber informiert, dass ihre für den 2. Dezember gebuchten Flüge aufgrund von Änderungen der Destinationen auf die zweite Hälfte des Jahres 2024 verschoben werden. Das berichtet "El Ceo". Als Entschädigung bietet die Airline den betroffenen Passagieren eine kostenlose Reise an.

Fluggäste wurden per E-Mail über die Verschiebung ihrer Buchungen informiert. Mexicana plant, einen Gutschein für einen Hin- oder Rückflug auszustellen, der für alle Inlandsflüge gültig sein wird.

Die Fluggesellschaft gab an, dass aufgrund eines Mangels an verfügbaren Flugzeugen der Flugbetrieb nicht rechtzeitig aufgenommen werden kann. Daher musste das ursprüngliche Projekt des mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador die geplanten Flugrouten von 20 auf neun Inlandsziele reduzieren, was dazu führte, dass die ursprünglich geplanten Flugrouten nicht bedient werden können.

Mexicana de Aviacion äußerte Verständnis für die Unannehmlichkeiten, die diese Änderungen verursachen können, und versicherte den betroffenen Passagieren, dass sie sich bemühen werden, die negativen Auswirkungen auf das Reiseerlebnis zu minimieren.

Ursprünglich sollte Mexicana de Aviacion am 2. Dezember den Betrieb aufnehmen. Aufgrund des Scheiterns des Vorhabens des Präsidenten, zehn Boeing-Jets mit einer Kapazität von 250 Passagieren zu leasen, und der Unklarheit über den Geschäftsplan der Fluggesellschaft wurde die Eröffnung jedoch auf den 26. Dezember verschoben.

Der erste Flug von Mexicana soll mit einer Embraer 145 von TAR Aerolíneas durchgeführt werden. Dieses Flugzeug bietet nur Platz für 50 Passagiere und ist 23,8 Jahre alt.