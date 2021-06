Flugzeuge am Flugplatz Emden sollen aus der Ferne gelotst werden

Der Flugbetrieb am Flugplatz in Emden in Ostfriesland soll künftig von dem rund 300 Kilometer entfernten Flughafen Braunschweig-Wolfsburg aus gesteuert und überwacht werden.

Flugzeuge am Flugplatz Emden werden künftig vom Flughafen Braunschweig-Wolfsburg aus gelotst. Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) übergab am Montag in Braunschweig einen Förderbescheid in Höhe von fünf Millionen Euro, mit dem ein sogenanntes Remote Tower Center (RTC) entstehen soll.

Auch der Flugbetrieb in Braunschweig soll dann über dieses Kontrollzentrum gesteuert werden. Laut dem Verkehrsministerium wäre es das erste RTC in Norddeutschland. Aktuell läuft die Ausschreibung für das Vorhaben.

Bei der Technologie werden Bilder von Video- und Infrarotkameras von den An- und Abflugzonen sowie von den Verkehrsflächen eines Flughafens an das entfernte Kontrollzentrum gesandt. Fluglotsen können dort das Geschehen auf großen Monitoren verfolgen und steuern. Am bislang einzigen deutschen RTC am Flughafen Leipzig/Halle werden die Flugplätze Saarbrücken, Erfurt und Dresden überwacht.

Althusmann betonte, dass das Projekt in die Digitalisierungsstrategie des Landes passe. "Durch unsere Förderung des ersten norddeutschen RTC unterstreichen wir noch einmal die Bedeutung des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg als wichtigen Luftfahrt- und Forschungsstandort und stärken den Flugplatz Emden als führenden Flugplatz für die Off-Shore Windindustrie an der Nordseeküste".