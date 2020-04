Industrie & Technik Flugzeuge kontaktlos übernehmen, Drohnenschwemme, weniger Dreamliner

Das wöchentliche airliners.de-Luftfahrttechnik-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit Airbus Flugzeugübergaben ohne Kundenkontakt, immer mehr Drohnen in Flughafen-Nähe und einer drohenden 787-Produktionskürzung, bei der ein Standort auf der Strecke bleiben könnte.

Airbus führt das "eTech 3D-Reparatur" zur Meldung von Flugzeugstrukturschäden auf Tablet-Basis ein. © Airbus

Airbus hat mitgeteilt, während der Corona-Krise Flugzeuge kontaktlos an Kunden auszuliefern. Das Verfahren besteht aus drei Phasen. Der Kunde beauftragt einen lokalen Drittanbieter oder Airbus mit der technischen Abnahme. Dann erfolgt die Übergabe über eine neue virtuelle Plattform, wo auch die finale Unterschrift erfolgt. Im Anschluss kann der Kunde sein Flugzeug abholen.

Vor allem am Frankfurter Flughafen werden Drohnen im Nahbereich zum Alltagsproblem. Eine verbesserte Aufspürung der für Verkehrsflugzeuge gefährlichen Objekte soll in diesem Sommer erstmals getestet werden. Weiterlesen

Boeing steht angeblich vor einer deutlichen Produktionskürzung beim 787-Programm. Offiziell verkünden wird der US-Hersteller die Nachricht wohl bei der Vorlage der Quartalszahlen in der kommenden Woche. Weiterlesen

Boeing muss in der Corona-Krise erneut eine Absage für eine Bestellung der 737 Max hinnehmen. Die China Development Bank Financial Leasing Co. hat einen Auftrag über 29 Maschinen zurückgezogen, teilten die Chinesen mit. Im ersten Quartal wurden unter dem Strich 314 Bestellungen für das Modell zurückgezogen.

Die Fachmesse "Inter Airport Europe" für Flughafenausrüstung, -technologie und -design wird um einen Monat auf den November 2021 verschoben, teilten die Veranstalter mit. Grund für die Verschiebung seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Messekalender.

Lufthansa Technik hat für vier Flugzeuge der Lufthansa Ausnahmegenehmigungen für den Transport medizinischer Güter beim Luftfahrtbundesamt erwirkt. Binnen jeweils 36 Stunden wurden vier Flugzeuge des Musters Airbus A330-300 für den Frachttransport modifiziert. Voraussetzung für eine Umnutzung von einer Passagier- zu einer Frachtmaschine sei eine umfangreiche technische Dokumentation gewesen, so das Unternehmen. Foto: © Lufthansa Technik

Die Enteisung von Flugzeugen ist kostspielig, langwierig und umweltschädlich. Dresdener Forscher haben in Kooperation mit Airbus eine Oberfläche entwickelt, die stark wasserabweisend ist. Dabei werden die Strukturen im Mikro- und Submikrometerbereich generiert. Weiterlesen

Der italienische Sitzhersteller Aviointeriors hat ein neues Kabinenkonzept für die Zeit nach der Corona-Krise entwickelt, berichtet das Portal "Runwaygirlnetwork". Bei dem Konzept handelt es sich um nach vorne und hinten versetzte Sitze mit Plastikeinfassung. Alternativ bietet der Hersteller auch Corona-Sitzkapseln an.