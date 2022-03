Dr. Johannes Hartmann leitet am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) das Projekt EXACT (Exploration of Electric Aircraft Concepts and Technologies), das Entwicklungsteam des DLR-Leitkonzepts “Das elektrische Flugzeug” sowie die Gruppe „Luftfahrzeugarchitekturen“ am Institut für Systemarchitekturen in der Luftfahrt. Dr. Hartmann hat 2014 seine Promotion auf dem Gebiet Luftfahrzeugentwurf erfolgreich abgeschlossen.