Neue Treibstoffe, neue Antriebe, neue Flugzeugentwürfe. Der Luftverkehr stellt sich den Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt. Nur wie realistisch sind die verschiedenen Ideen? Was kommt wann und wo beginnt die Utopie? In der airliners.de-Serie "Flugzeugbau der Zukunft" klären wir die wichtigsten Fragestellungen zum Stand der Technik. Im Teil 5 geht es um evolutionäre und revolutionäre Konzepte. Michael Santo erklärt die Herausforderungen, die sie mit sich bringen, und wann sie kommen werden.

Brauchen wir komplett neue Flugzeugmodelle, um den Luftverkehr nachhaltig zu gestalten, oder müssen die traditionellen Konzepte erst einmal reichen?

Michael Santo: Ich gehe davon aus, dass wir in fernerer Zukunft andere Flugzeugkonzepte sehen werden. Gerade wenn man Wasserstoff, hybride oder elektrische Antriebe sinnvoll nutzen will, begrenzt die heutige Flugzeugform in vielen Bereichen die Nutzungsmöglichkeiten. Einen Wasserstofftank kann man nicht einfach unter die Tragfläche hängen oder darin integrieren – es bräuchte neue Lösungen, wo man ihn unterbringt.

Und wenn man ihn im Rumpf einbaut, dann hat man zwar den Tank untergebracht, aber dafür erheblichen Einfluss auf den Platz für die Passagiere genommen. Wenn wir Wasserstoff oder andere Energieträger bestmöglich nutzen wollen, wird es zwangsläufig irgendwann andere Flugzeugplattformen geben, die sich zum Beispiel um den Tank herumkonstruieren, zum Beispiel Nurflügler. Die hätten dann natürlich auch deutlichen Einfluss auf die Flughafeninfrastruktur.

Über den Autor Michael Santo. © privat Michael Santo ist Vorstand der H&Z-Unternehmensberatung AG und Leiter des Bereiches Aviation & Security. Er ist Autor mehrerer Studien und Veröffentlichungen in diesem Bereich. Kontakt: michael.santo@huz.de

Und wann kommt dieser Schritt?

Ich glaube nicht vor 2050 in einer breiten Anwendung.

Widerspricht das nicht den Klimazielen der Branche?

Ja. Das tut’s. Ich sehe die Ziele, die sich die Branche gesetzt hat, alles andere als sicher erreichbar. Der Weg dahin ist noch lang. Ich denke, dass wir noch ein ganzes Stück des Weges über alternative Treibstoffe und optimierte Triebwerke gehen werden müssen. Und dann irgendwann wird ein großer Schritt passieren, nach dem die Flugzeuge ganz anders aussehen werden.

Ein Wasserstoffflugzeug als Nurfügler ist eine weitere Variante, die Airbus erforschen will. © Airbus

Aber wie sehen die ersten Schritte dahin aus?

Man muss dabei in Stufen von unten anfangen: Es gibt eine Gruppe von Technologien oder Lösungen, nachhaltiger zu fliegen, die "nur" noch industrialisiert werden muss. Sie sind technologisch schon existent oder abgesichert. Hier geht es eher um das Konstruieren als um echtes Forschen und Entwickeln. Es geht darum, Dinge, die von der Idee her schon da sind, umzusetzen. Dazu gehört das Thema "E-Fuels", also zum Beispiel PTL und "Sustainable Aviation Fuels" (SAF). Das funktioniert schon, aber man muss es eben schaffen, schnell auf höhere Werte zu kommen, statt nur 0,1 Prozent des Bedarfs bedienen zu können, wie es heute der Fall ist.

Ist das tatsächlich so einfach?

Das ist möglich. Man braucht die Logistik für die Reststoffe, die man verarbeitet und man muss sich ein Energiekonzept überlegen, sodass man tatsächlich nur erneuerbare Energien verwendet. Aber es funktioniert technisch und kann auch schnell für den Einsatz zertifiziert werden. Man muss es lediglich skalieren und industrialisieren.

Die Frage dabei ist doch aber: Wird das reichen?