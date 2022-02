Neue Treibstoffe, neue Antriebe, neue Flugzeugentwürfe. Der Luftverkehr stellt sich den Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt. Nur wie realistisch sind die verschiedenen Ideen? Was kommt wann und wo beginnt die Utopie? In der airliners.de-Serie "Flugzeugbau der Zukunft" klären wir die wichtigsten Fragestellungen zum Stand der Technik. Im Teil 2 geht es um die Transformation der Luftfahrt hin zum Wasserstoff.

Das langfristige Ziel: CO2-neutrale Luftfahrt

Das Pariser Abkommen zeigt die weltweite Bereitschaft, strengere Regularien zur Eindämmung des Klimawandels umzusetzen, um somit den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur langfristig auf möglichst unter 1,5 Grad Celsius im Vergleich zu vorindustriellen Werten zu begrenzen. Mit dem European Green Deal strebt die Europäische Kommission an, dass in der Europäischen Union bis 2050 netto keine Treibhausgase mehr freigesetzt werden, was eine weitgehende Umstellung auf erneuerbare Energien in allen Sektoren erfordert.

Im Luftfahrtsektor haben die Air Transport Action Group (Atag) und die High Level Group on Aviation Research in Zusammenarbeit mit dem Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe (Acare) bereits Emissionsziele auf Flotten- beziehungsweise Flugzeugebene definiert. Die International Air Transport Association (Iata) hat das ambitionierte Ziel formuliert, die netto-CO2-Emissionen der globalen Luftfahrt bis 2050 auf null zu reduzieren. Dieses Netto-Null-Ziel der CO2-Emissionen stellt einen immensen technologischen, ökonomischen und politischen Kraftakt dar.

Während in der frühen Phase der Transformation Effizienzsteigerungen das wohl effektivste Mittel zur CO2-Reduktion darstellen, wird in der finalen Phase die Herausforderung darin liegen, überhaupt kein CO2 mehr auszustoßen. Eine besondere Rolle spielt hierbei der Einsatz von erneuerbaren Kraftstoffen mit signifikant geringerer Klimawirksamkeit.

Sowohl die Bundesregierung, im Rahmen der Nationalen Wasserstoffstrategie, als auch die Europäische Union in ihrer "Hydrogen strategy for a climate-neutral Europe" heben das Potenzial des Sektor-übergreifenden Einsatzes von grünem Wasserstoff zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens hervor. Neben dem Einsatz von erneuerbarem Wasserstoff zur Herstellung synthetischer Kerosine, stellt die direkte Nutzung von Wasserstoff eine vielversprechende Option als Kraftstoff für die Luftfahrt dar.

Mittelfristig kann Wasserstoff kostengünstiger werden als nachhaltiges Kerosin

Flüssiger Treibstoff (Symbolbild). © Adobe Stock / zodar_ce Serie Basiswissen SAF Nachhaltiges Kerosin soll helfen, die Klimawirkung des Luftverkehrs zu reduzieren, bis neue Technologien zur Verfügung stehen. 6 Artikel 50 Minuten Zur Serie

Noch vor wenigen Jahren galten fortgeschrittene Biokraftstoffe, die nachhaltiges Kerosin (PTL-SAF) aus umfangreich verfügbaren Rohstoffen wie Stroh oder Holz erzeugen, als die plausibelste Option für eine Energiewende im Luftverkehr. Mittlerweile zählt auch die Herstellung von Wasserstoff durch Elektrolyse zu den zukünftig kostengünstigsten Methoden, erneuerbare Energieträger zu gewinnen. Dieser Paradigmenwechsel basiert im Wesentlichen auf den deutlichen Kostensenkungen der Sonnen- und Windenergie.

Im Vergleich zur Power-to-Liquid Herstellung (also eines synthetischen Kerosins), kann die Produktion von verflüssigtem Wasserstoff (liquid Hydrogen, LH2) deutlich effizienter und kostengünstiger gestaltet werden, da kein CO2 benötigt wird, Prozessschritte entfallen und kaum Koppelprodukte entstehen.

Diese Vorteile können die höheren Kosten und Verluste entlang einer repräsentativen LH2-Versorgungskette überwiegen. Die energieintensive Verflüssigung zur Bereitstellung von LH2 sollte direkt am Standort der Wasserelektrolyse stattfinden, da dort ohnehin erneuerbarer Strom kostengünstig zur Verfügung stehen muss. Auf dem Seeweg erfolgt die Logistik über LH2-Tankschiffe, auf dem Landweg kommen Tankwagen zum Einsatz. Somit könnte LH2 an allen großen Flughäfen relativ kostengünstig bereitgestellt werden.

Bild 1: Links: Pfadvergleich Wasserstoff vs. Synthetische Kraftstoffe, Rechts: Anteile Energiebedarf von Wasserstoff durch Elektrolyse, Verflüssigung und Transport © Bauhaus Luftfahrt

Wasserstoff ist auch auf der Langstrecke attraktiv

Das Bauhaus Luftfahrt e.V. sieht in der Langstrecke ein vielversprechendes Potenzial für Wasserstoff, da auf diesem Marktsegment überproportional viele Emissionen eingespart werden könnten, Kraftstoffkosten die Betriebskosten dominieren, ein Substitutionspotenzial durch andere klimaeffiziente Verkehrsträgers nicht existiert und nur eine geringe Anzahl an Flughäfen umgerüstet bzw. ein kleinerer Teil der Flotte erneuert werden müssen, um einen ersten Betrieb initialisieren zu können.

Mehrere Optionen stehen für die Speicherung der Energie in Form von Wasserstoff an Bord des Flugzeuges zu Verfügung. Für große Passagierflugzeuge haben mehrere Untersuchungen ergeben, dass die mit Abstand vielversprechendste Technologie die flüssige Speicherung in kryogenen Drucktanks ist. Die Entwicklung der notwendigen Systeme für die Betankung und Verteilung von Wasserstoff im Flugzeug während des Fluges ist ein obligatorischer Schritt in Richtung eines solchen Systems.

Da flüssiger Wasserstoff aufgrund seines Volumens, des Lagerdrucks und der notwendigen Isolierung nicht sinnvoll in den Flügeln gespeichert werden kann, müssen neue Lösungen eingeführt werden, um Flüssigwasserstofftanks etwa in den Rumpf zu integrieren. Die im Vergleich größeren Rumpfdurchmesser eines Langstreckenflugzeugs erlauben hier eine strukturell günstigere Tankform als bei schmaleren Rümpfen. Den Nachteilen des zusätzlichen Rumpfwiderstands kann durch die Integration eines grenzschichteinsaugenden Antriebs am Heck entgegengewirkt werden.

Des Weiteren eröffnen sich neue Möglichkeiten im Hinblick auf die Konstruktion des Flügels: Der Raum im Flügel, der bisher für den Kraftstoff reserviert war, kann nun für optimierte strukturelle Belastungspfade genutzt werden, die an die Lasten von Flügeln mit hoher Streckung angepasst sind. Zusätzlich können verbesserte Flugsteuerungsarchitekturen und deren Aktuatorik umgesetzt werden. Beide Aspekte ergänzen einander, da Flügel mit hoher Streckung vorteilhaft als hochflexible, aktiv geregelte Flügel ausgelegt werden können.

Auch wenn Wasserstoff als Energieträger eine unmittelbare Verbesserung in der Klimabilanz verspricht, gilt es weiterhin die Effizienz des Flugzeuges so weit wie möglich zu steigern, um zum einen die Gesamtmenge an notwendigem Wasserstoff und damit auch die negativen Implikationen am Flugzeug so gering wie möglich zu halten. Mit Blick auf die veränderten flugzeugseitigen Eigenschaften, aber auch die resultierenden Kostenmodelle, gilt es auch bisher nicht genutzte technologische Optionen neu zu bewerten.

Die primäre Antriebsoption für Verkehrsflugzeuge – auch mit LH2 – bleibt die Gasturbine. Das Vorhandensein von Wasserstoff im Flugzeug ermöglicht jedoch auch den Einsatz von direkten elektrochemischen Umwandlungsvorrichtungen, nämlich Brennstoffzellen, um elektrische Energie bereitzustellen. Während von einer Kombination aus Brennstoffzellen und Elektromotoren als primäre Antriebsoption vorläufig lediglich bei Flugzeugen bis zur Größe von Regionalflugzeugen ausgegangen werden kann, könnten Brennstoffzellen durch das bordeigene Wasserstoffspeichersystem beispielsweise die klassische APU (Auxiliary Power Unit) ersetzen, und die elektrischen Subsysteme während des Fluges mit Elektrizität versorgen.

Dadurch könnten sekundäre Leistungsentnahmen an den Triebwerken verringert werden, so dass diese für eine geringere Leistung ausgelegt werden könnten. Darüber hinaus sind kombinierte Systeme aus Brennstoffzellen- und Turbomaschinen mit Synergiepotential denkbar. So könnte etwa das in der Brennstoffzelle als Nebenprodukt entstehende Wasser – entsprechend aufbereitet – zur Leistungs- und Effizienzsteigerung innerhalb der Gasturbine eingesetzt werden. Des Weiteren wäre eine Brennstoffzelle eine attraktive Energiequelle für den grenzschichteinsaugenden Antrieb am Heck.

Bild 2: Konzept zur synergetischen Integration von Wasserstoff in ein Langstreckenflugzeug der Zukunft © Bauhaus Luftfahrt

Die Herausforderung: Paralleler Betrieb von Kerosin- und Wasserstoffinfrastruktur bei hohen Sicherheitsanforderungen

Für den Luftfahrtsektor kann Wasserstoff neben dem Einsatz als Kraftstoff für zukünftige Flotten auch im Betrieb von bodengebundenen Operationen, wie Fahrzeuge für den Gepäck-, Passagiertransport oder für oder die Strom- und Wärmeversorgung des Flughafens, genutzt werden. Eine Transformation dieser verschiedenen Bereiche würde ebenfalls entlang unterschiedlicher Zeithorizonte erfolgen.

Flugzeug über Wasser. © Adobe Stock / Erika Lodigiani/EyeEm Serie Basiswissen Wasserstoff Von der ewigen Zukunftstechnologie zur energiepolitischen Priorität für die 2020er Jahre. 4 Artikel 39 Minuten Zur Serie

Die generelle Verwendung sowie graduelle Einführung von Wasserstoff bringt verschiedene Anforderungen an Flughäfen und Fluggesellschaften mit sich. Zum einen wird die parallele Bereitstellung von flüssigem Wasserstoff und Kerosin für den Betrieb am Flughafen auf absehbare Zeit notwendig werden. Zudem muss abgewogen werden, ob LH2 durch Tankwagen oder durch fest verlegte Leitungen am Gate zur Betankung bereitgestellt wird.

Erstere Lösung würde einen potentiell geringeren Eingriff in die heutige Flughafeninfrastruktur bedeuten, zeigt allerdings auch nicht das gleiche Skalierungspotenzial wie Pipelinelösungen. Zum anderen sind für die Einführung von Wasserstoff veränderte Sicherheitsanforderungen notwendig, die durch die Eigenschaften von Wasserstoff entstehen.

Hinsichtlich veränderter Regularien und Standards für die Handhabung von Wasserstoff kann der Luftfahrtsektor auf andere Sektoren und entsprechende Parameter zurückgreifen, in denen eine Nutzung weiter verbreitet ist.

Systemtransformation der Luftfahrt: Gemeinsame Kraftanstrengung aller Akteure

Wie eine Transformation der Luftfahrt zu Wasserstoff als wesentlicher Kraftstoff aussehen könnte, ist aktuell Gegenstand der Forschung. Große Unsicherheiten bestehen zudem noch darüber, in welchen Marktsegmenten der Wasserstoff eingeführt werden soll, und wie realistische Zeithorizonte dafür aussehen. Denkbar wären nahezu alle Luftfahrtsegmente von Urban Air Mobility, Geschäftsfliegerei bis hin zur Langstrecke.

Für eine erfolgreiche Einführungsstrategie müssen neben Flugzeugherstellern, Fluggesellschaften und Flughäfen auch Zulieferindustrien, Forschung, Politik und Gesellschaft frühzeitig eingebunden werden und Synergien mit den anderen Sektoren gefördert werden. Insbesondere muss, auch bereits zu Beginn der Transformation, eine gewisse Investitionssicherheit gegeben sein, damit die notwendigen, teilweise erheblichen Infrastrukturinvestitionen und F&E Aktivitäten rechtzeitig und ausreichend finanziert werden.

Eine erfolgreiche Systemtransition kann nur dann gelingen, wenn frühzeitig die richtigen Impulse gesetzt werden, nahezu alle Akteure profitieren, weltweite Standards und einheitliche Systeme etabliert werden und die Transformation langfristig durch die Politik unterstützt wird.

Über den Autor Valentin Batteiger © Bauhaus Luftfahrt Valentin Batteiger arbeitet seit 2013 für das interdisziplinäre Forschungsinstitut Bauhaus Luftfahrt. Sein Forschungsinteresse gilt der Energiewende im Luftverkehr aus techno-ökonomischer Perspektive mit Augenmerk auf der zukünftigen Bereitstellung nachhaltiger Kraftstoffe in den erforderlichen Mengen. Erneuerbarer Wasserstoff, direkt als Kraftstoff genutzt oder zur Erzeugung synthetischer Kerosine, spielt dabei eine Schlüsselrolle. Kontakt

Über die Autorin Dr. Kathrin Ebner © Bauhaus Luftfahrt Dr. Kathrin Ebners Forschung konzentriert sich auf den Einsatz von elektrochemischen Energiespeichern und –wandlern im Kontext von Transportanwendungen und der Produktion von nachhaltigen Kraftstoffen. Am Bauhaus Luftfahrt ist sie verantwortlich für die Bereiche Hydrogen Aviation und (Hybrid) Electric Aviation. Kontakt

Über den Autor Dr. Arne Seitz © Bauhaus Luftfahrt Dr. Arne Seitz beschäftigt sich mit neuartigen Luftfahrtantrieben und deren Integration im konzeptionellen Flugzeugentwurf. Am Bauhaus Luftfahrt ist er als stellvertretender Leiter des Teams Visionäre Flugzeugkonzepte sowie als Hauptansprechpartner für die Forschungsbereiche Hydrogen Aviation und Novel Propulsion Concepts tätig. Kontakt

Weitere Mitwirkende an diesem Artikel: Antoine Habersetzer, Mirko Hornung, Jochen Kaiser, Annika Paul, Fabian Peter, Kay Plötner, Andreas Sizmann. Diese Arbeiten sind unter anderem im Bauhaus Luftfahrt Projekt Hy-ShAir entstanden.