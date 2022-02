Was gibt den Flugzeugen der Zukunft neuen Schub? Wird es der Zusatz von Wasserdampf, die Verbrennung von Wasserstoff oder doch eine Batterie - die Industrie versucht sich derzeit in verschiedenen neuen Ansätzen und trifft auf viele Probleme. Derweil drängt die Zeit.

Neue Treibstoffe, neue Antriebe, neue Flugzeugentwürfe. Der Luftverkehr stellt sich den Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt. Nur wie realistisch sind die verschiedenen Ideen? Was kommt wann und wo beginnt die Utopie? In der airliners.de-Serie "Flugzeugbau der Zukunft" klären wir die wichtigsten Fragestellungen zum Stand der Technik. Im Teil 1 geht es um die wesentlichen Grundlagen in Sachen Antriebe.

In der Zukunft sollen Flugzeuge deutlich effizienter fliegen und so umweltverträglich werden wie nur möglich. Dabei reichen die bisherigen Ansätze aber ganz offensichtlich nicht aus. Das gilt vor allem für die Langstrecke. Denn zumindest aus heutiger Sicht eignen sich etliche der neuen Technologien nur für spezielle Einsatzgebiete.

Neue Ansätze sind aber dringend notwendig, um die politischen wie auch gesellschaftlichen Forderungen in Sachen Klimaschutz zu bedienen. Zwar hat sich der Kerosinverbrauch pro Passagierkilometer beispielsweise in Deutschland laut BDL seit 1990 schon fast halbiert. Doch diese Effizienzgewinne mit der herkömmlichen Technik sorgten aufgrund der Zunahme des Luftverkehrs in absoluten Zahlen nicht für eine Reduktion des Treibstoffbedarfs, sondern nur für eine nicht ganz so drastische Zunahme der Nachfrage nach Kerosin.

Doch die Zeit drängt, bis 2050 soll die Luftfahrt deutlich nachhaltiger werden. Deswegen wird bereits seit einiger Zeit an ganz neuen Ansätze geforscht, während in der Zwischenzeit die Übergangslösung mit Sustainable Aviation Fuel (SAF) die Auswirkungen des Luftverkehrs auf das Klima reduzieren soll - verbrannt in herkömmlichen Triebwerken, installiert an normalen Flugzeugen, die auch noch viele Jahrzehnte fliegen werden.

Destination 2050: Nach Corona soll der Luftverkehr schnell nachhaltig werden. © Destination 2050

Doch wie sieht die weitere Zukunft in Sachen Antriebe aus, die nach den Plänen der Luftverkehrsbranche spätestens Mitte des kommenden Jahrzehnts losgehen soll? Und wie realistisch sind diese Pläne? Fest steht: Wasserstoff, Methangas und elektrischer Strom brauchen andere oder zumindest stark modifizierte Motoren, die die Turbinen oder Propeller antreiben. Weitere neue Ansätze gibt es aber auch im Bereich des Aufbaus der konventionellen Schuberzeugung.

Dabei unterscheiden sich die Herausforderungen teils erheblich je nach einzusetzendem Fluggerät. Während kleine Flugzeuge mit einigen Konzeptänderungen vergleichsweise leicht umgebaut werden können, was auch relativ wenig Zeit in der Entwicklung benötigt, ist dies schon bei einem A320/737-Ersatz eine ganz besondere Herausforderung für die Flugzeug- und Triebwerksbauer. Sobald es auf die Langstrecke gehen soll, wird es noch aufwendiger.

Auf der Mittel- und Langstrecke funktionieren viele neue Ansätze bisher nicht

Bei Langstreckenflugzeugen, typischerweise Großraumjets, teilweise aber auch modernen Flugzeugen der Familien A320 Neo und 737 Max, ist bereits ein wichtiger Schritt gemacht worden. Selbiges gilt für die Mittelstrecke. Allein die Erhöhung des Nebenstromverhältnisses (Bypass Ratio) reduziert den Kraftstoffverbrauch erheblich, macht allerdings auch die Triebwerke größer. Gleiches gilt für den Einbau des Getriebefans.

So ist der Durchmesser eines 777X-Triebwerks mit 3,4 Metern fast so breit wie der Rumpf eines Airbus A220 (3,5 Meter). Doch dieser Entwicklung sind Grenzen gesetzt, vor allem, wenn die Triebwerke unter dem Flügel montiert sind und einen im Vergleich kleinen Mittelstreckenjet antreiben sollen. Schon die Geared-Turbofan-Antriebe der 737 Max passten nur mit Mühe unter die Flügel der Maschine. Die Schwerpunktverlagerung musste dann mit dem MCAS ausgeglichen werden.

Das allein zeigt, wie sehr die aktuellen Detailverbesserungen an bestehenden Flugzeugsystemen langsam aber sicher an ihre Grenzen stoßen, was die weiteren Einsparungspotenziale angeht. Folgerichtig gehen die Planungen auch in der Grafik oben selbst im Jahr 2050 noch von einem erheblichen Anteil konventionell mit Kerosin betriebener Flugzeuge aus.