Flugverkehr am Hamburger Flughafen läuft wieder

Nach dem unblutigen Ende der Geiselnahme am Wochenende ist der Flughafen in Hamburg am Montagmorgen wie geplant in den Normalbetrieb gestartet. Dennoch kommt es teilweise weiter zu Verzögerungen.

Der leuchtende Schriftzug "Hamburg Airport Helmut Schmidt" am Terminal des Flughafens Hamburg.

Wenige Stunden nach dem unblutigen Ende der Geiselnahme ist der Flughafen in Hamburg am Montagmorgen wie geplant in den Normalbetrieb gestartet.

Zwar werde am Montag mit "weitestgehend Normalbetrieb" gerechnet, teilte der Flughafen mit. Vereinzelt könnten aber weiterhin auch Flüge gestrichen werden oder sich verzögern, hieß es vom Flughafenbetreiber.

Dem veröffentlichten Flugplan zufolge sollten am Montag alle Maschinen wie geplant starten. Für den Tag sind 152 Starts und 162 Landungen geplant.

Auch bei der Bundespolizei, die für die Kontrollen der Fluggäste und deren Reisegepäck zuständig ist, lief der Betrieb wieder im regulären Modus. "Wir arbeiten so wie im Normalbetrieb", sagte ein Sprecher am Morgen.

Bereits am Sonntag war der Flugbetrieb nach dem Ende des Polizeieinsatzes gegen 17:30 Uhr wieder angelaufen. Bis Betriebsende war es noch zu Streichungen und Verzögerungen gekommen.

Für Sonntag waren laut Flughafen insgesamt 286 Flüge mit 34.500 Passagieren geplant - 139 Abflüge und 147 Ankünfte. 213 Flüge mussten demnach gestrichen werden. Bereits am Samstag waren 27 Flüge mit rund 3200 Passagieren von der Schließung des Airports betroffen.

Geiselnahme unblutig beendet

Der Flughafen war am Wochenende für mehr als 20 Stunden geschlossen worden, nachdem ein bewaffneter Mann am Samstagabend mit seinem Auto und seinem vierjährigen Kind auf das Vorfeld des Airports gerast war. Am Sonntagnachmittag ergab sich der Mann der Polizei.

Nach Polizeiangaben wird am Montag die Zentralstelle Staatsschutz der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg die Ermittlungen gegen den 35 Jahre alten Geiselnehmer übernehmen. Bislang seien die Ermittlungen durch die Abteilung für Kapitaldelikte geführt worden.

Der Mann mit türkischer Staatsbürgerschaft hatte am Sonntagnachmittag nach einem mehr als 18-stündigen Verhandlungsmarathon aufgegeben und Spezialkräften der Polizei seine vier Jahre alte Tochter, die er aus der Wohnung der Mutter entführt hatte, körperlich unverletzt übergeben. Anschließend ließ er sich widerstandslos festnehmen.

Hintergrund der Tat ist laut Polizei ein Sorgerechtsstreit zwischen dem in Buxtehude (Landkreis Stade) lebenden Mann und seiner 39 Jahre alten Ex-Frau. Schon 2022 sei er mit der Tochter unberechtigt in die Türkei gereist. Damals sei bereits wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger gegen ihn ermittelt worden, was schließlich zu einer Verurteilung zu einer Geldstrafe geführt habe.

Die Tat rückt die Sicherheit am Hamburger Flughafen erneut in den Fokus. Im Juli legten Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation den Airport für Stunden lahm, nachdem sie ein Loch in den Zaun geschnitten hatten und bis aufs Flugfeld vorgedrungen waren.