Flugverkehr über Europa erholt sich recht deutlich

Ryanair ist wieder die größte Fluggesellschaft in Europa, zumindest wenn es nach Flugbewegungen geht, wie die aktuelle Erhebung der Eurocontrol-Daten vom 8. Juli 2021 zeigt. 1655 Flugbewegungen hat Eurocontrol festgestellt. Im Zwei-Wochen-Vergleich ist das eine Erhöhung von 24 Prozent. Ryanair ist also schon länger in der Erholungsphase.

Der Billigflieger Easyjet ist ebenfalls sehr viel öfter unterwegs. Ein sehr großes Plus von 158 Prozent führt zu 628 Flugbewegungen, gefolgt von dem Low Cost Carrier Wizz Air (523, +52 Prozent). Das entspricht den Plätzen sechs und sieben und zeigt deutlich, dass der Ferienverkehr auch durch niedrige Inzidenzen wieder loslegt.

Flugbewegungen nach Eurocontrol-Daten am 7. Juli 2021 © Eurocontrol

Dazwischen, auf den Plätzen zwei bis fünf, finden sich Turkish Airlines, Air France, Lufthansa und KLM. Das Plus liegt hier bei 21 bis 42 Prozent. Auf den Plätzen acht bis 10 finden sich Pegasus, Vueling und SAS mit ähnlichen Steigerungen.

Mit Ausnahme Easyjets, der Lufthansa und SAS liegt das Minus im Vergleich zum Jahr 2019 bei allen Fluggesellschaften bei unter 50 Prozent. Lufthansa und SAS sind aber bei einem Minus von 58 respektive 54 Prozent nicht weit davon entfernt. Der Billigflieger Easyjet braucht vermutlich noch etwas Zeit. Trotz der Zuwächse liegt das Gesamtminus noch bei 65 Prozent. Pegasus fliegt hingegen sogar wieder auf Normalniveau, während Turkish und Wizz Air mit einem Minus von 20 Prozent recht nah an dem Flugverkehrsaufkommen des vorletzten Jahres sind.

British Airways bleibt am Boden

Für den Markt im Vereinigten Königreich sieht es hingegen auffallend schlecht aus. Zwar konnte sich auch British Airways verbessern (220, +15 Prozent). Doch das Minus im Vergleich zum Jahr 2019 liegt weiter bei 78 Prozent. Die durchbrechende Delta-Variante und die damit verbundenen Reiseeinschränkungen dürften ihren Teil an der fehlenden Erholung beitragen.

Aer Lingus (-80), Norwegian (-74) und Finnair (-71) geht es derzeit ebenfalls nicht gut. Während Aer Lingus sehr stark vom UK-Markt abhängig ist, war Norwegian schon vor Corona angeschlagen. Finnair mit seiner Drehkreuz-Ausrichtung gen Ost-Asien hat es bedingt durch die Schwierigkeiten in der Region auch nicht leicht, auch wenn nach Eurocontrol-Daten der Langstreckenmarkt in den Asien-Pazifik-Raum derzeit nur ein Minus von 47 Prozent hat.

Langstrecke erholt sich ebenfalls

Trotz zahlreicher Reiseeinschränkungen zwischen Mittel- und Langstrecken-Märkten (außerhalb Eurocontrol/ECAC) gibt es auch hier teils deutliche Erholungseffekte. Überraschend gut geht es in Richtung der von Eurocontrol definierten Region Mid-Atlantic, was dem südlichen Teil Nordamerikas entspricht. Das Minus liegt nur bei 24 Prozent. Die Anzahl der Flüge ist binnen zwei Wochen von 89 auf 124 gestiegen. Ähnliche Steigerungen gab es in Richtung Nord-Afrika und "Other Europe" (Nord-Ost-Europa)

Situtation der Märkte von und zu der Eurocontrol-Zone ECAC © Eurocontrol

Ein Zeichen der Erholung sind auch Verschiebungen im Bereich der Binnenmärkte. Lange war Norwegen der größte Binnenmarkt. Aufgrund der Verteilung der Bevölkerung auf eine teils schwer zugängliche Fläche blieb der Flugverkehr auch während Corona-Hochzeiten von besonderer Bedeutung.

Nach Flugbewegungen war und ist Widerøe eine der größten europäischen Fluggesellschaften und Norwegen war lange der größte Binnenmarkt trotz kleiner Bevölkerung. Mittlerweile wurde Norwegen von den Binnenmärkten Spanien, Frankreich, Türkei und Italien überholt.

Geringe Impfquoten in einigen Eurocontrol-Ländern könnten zu Problemen führen

Bedingt durch die Reiselust im Sommer, auch ferienbedingt, dürfte der Anstieg weiter gehen. Problematisch ist allerdings der teils sehr geringe Impfanteil in manchen Märkten. Sechs Mitgliedsstaaten haben sogar eine Impfquote weit unterhalb von 10 Prozent der Bevölkerung. Darunter etwa Bosnien und Herzegowina, das Kosovo und Ukraine. In Armenien liegt die Impfquote sogar bei nur 0,6 Prozent.

Das ist allerdings nicht nur ein Problem innerhalb von Eurocontrol sondern weltweit. Impfquoten wie sie in Deutschland zu finden sind, sind die absolute Ausnahme. Die Verteilung von Impfdosen weltweit kommt trotz der zusätzlichen Mittel für die Impfallianz Gavi über Covax kaum voran. Das betrifft aber vor allem den Langstreckenmarkt, der dadurch empfindlicher auf eventuell zukünftige Corona-Ausbrüche reagieren wird.