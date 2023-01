Flugunfallanalysen: 2022 war eines der sichersten Jahre

Fliegen wird immer sicherer – das Jahr 2022 war dabei keine Ausnahme. Flugunfälle einzelner Airlines sind in der Folge schon lange statistisch so gut wie nicht mehr erfassbar. Dennoch gibt es auch in diesem Jahr wieder neue Ranglisten.

Das Jahr 2022 war eines der sichersten Jahre in der Geschichte der kommerziellen Zivilluftfahrt. Das geht aus einer Sicherheitsanalyse hervor, die der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) jetzt in Zusammenarbeit mit dem Aviation Safety Network veröffentlicht hat.

Bei Unglücken von Passagiermaschinen weltweit kamen demnach insgesamt 188 Fluggäste oder Crewmitglieder ums Leben. In Deutschland und in der EU verunglückte keine Passagiermaschine.

Bei Vorfällen mit Frachtflugzeugen starben weltweit 17 Flugzeuginsassen. Nicht eingeflossen in diese Bilanz sind Unglücke mit Militärmaschinen oder kleineren Flugzeugen mit weniger als 14 Passagiersitzen an Bord.

Das schwerste Unglück des vergangenen Jahres ereignete sich am 21. März in China. Damals stürzte eine Boeing 737-800 von China Eastern Airlines auf einem Inlandsflug ab. Alle 132 Insassen kamen ums Leben: 123 Passagiere und neun Crewmitglieder. Untersuchungen zur Absturzursache dauern noch an.

Die Zahl der tödlich Verunglückten in der zivilen Luftfahrt geht damit im Trend weiterhin zurück, während die Zahl der Passagiere in der langfristigen Entwicklung steigt. Kam in den 1970er-Jahren statistisch noch ein Todesopfer auf 264.000 Passagiere war es jetzt nur noch ein Opfer unter knapp 16 Millionen Fluggästen. "Fliegen war 2022 also 59 Mal sicherer als in den 1970ern", folgert der BDL.

BDL-Sicherheitsstatistik 2022. © BDL

Statistisch sind Flugunfälle kaum erfassbar

Insgesamt hat das Sicherheitsniveau in der Luftfahrt mittlerweile ein so hohes Niveau erreicht, dass einzelne Unfälle über ein "gutes" oder "schlechtes Jahr" entscheiden.

Der BDL weist speziell darauf hin, dass sich die Luftfahrt 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie vor besondere Herausforderungen gestellt sah. Das Passagieraufkommen lag in diesen beiden Jahren deutlich unter dem Niveau der Vorjahre. 2020 kamen bei acht Abstürzen dennoch insgesamt 315 Personen ums Leben. 2021 waren es zwölf Abstürze und 125 tödlich verunglückte Personen.

Die im Vergleich zum Passagieraufkommen relativ hohe Zahl von Verunglückten 2020 lag aber an zwei Unglücken, bei denen die Abstürze ihre Ursache nicht im Bereich Safety hatten, sondern durch Kriegshandlungen verursacht waren.

Statistiker sprechen daher bei Flugzeugunfällen von "Randwahrscheinlicheiten", wenn sie von der statistischen Wahrscheinlichkeit von Flugzeugunglücken sprechen – und warnen vor vereinfachten Sicherheitsvergleichen und Risikoanalysen auf Basis von vergangenen Unfallereignissen.

Die jährliche Jacdec-Risikoanalyse tut dennoch genau das. Der Risiko-Index der Hamburger Studie beruht auf der Unfallhistorie der jeweiligen Fluglinie in den vergangenen 30 Jahren, der länderspezifischen Umgebung, in der sie operiert, sowie auf spezifischen Risiko-Faktoren der Fluglinien.

Demnach liegen in diesem Jahr Emirates und Etihad aus den Vereinigten Arabischen Emiraten auf den ersten beiden Plätzen. Unter den verkehrsreichsten Anbietern in Europa erreichte Finnair den höchsten Index-Wert, gefolgt von KLM und Transavia. Die Lufthansa-Tochter Eurowings belegte Platz acht und der Ferienflieger Condor den zwölften Rang. Die Lufthansa-Kerngesellschaft wurde 15. in Europa – Platz 14 weltweit.

Insgesamt hat Jacdec im vergangenen Jahr 19 Flugunfälle mit Todesfolge registriert, bei denen zusammen 233 Menschen ums Leben gekommen sind. Das waren 60 Tote mehr als im Jahr 2021, als deutlich weniger geflogen wurde. Der Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre liegt bei 372 Toten.

Fliegen wird immer sicherer

Der BDL kommt bei etwas anderen Definitionen zur berücksichtigten Flugzeuggröße auf zwölf Unglücke mit 205 Todesopfern und verweist auf die immer geringere Wahrscheinlichkeit, bei einem Flug durch einen Absturz ums Leben zu kommen.

Sicherheit habe für alle am Luftverkehr Beteiligten höchste Priorität, so der Verband. Das gelte sowohl für Sicherheit im Flugbetrieb (Safety) als auch für die Abwehr von äußeren Gefahren (Security). Zur Sicherheitskultur im Luftverkehr gehöre "seit jeher die Überzeugung, dass man in punkto Sicherheit niemals ausgelernt hat", teilt der BDL mit.

"In der Luftfahrt wird jedes Unglück, jeder Beinahe-Unfall und jede Unregelmäßigkeit gemeldet und genauestens untersucht. Wenn die Ursachen ermittelt sind, werden die geeigneten Schlüsse daraus gezogen." Jeder Vorfall mache den Luftverkehr anschließend noch ein Stück sicherer, weil daraus stets Konsequenzen gezogen würden.

Um das hohe Maß an Sicherheit in der Luftfahrt auch in Zukunft zu gewährleisten, würden in allen Bereichen die Anforderungen kontinuierlich evaluiert und, wenn nötig, angepasst. Hierfür erfolge eine intensive Zusammenarbeit der zuständigen Behörden mit den Luftverkehrsunternehmen.

Beim Publikum scheinen diese Botschaften angekommen zu sein. So antworteten bei Yougov-Umfragen im Auftrag des BDL nur rund zehn Prozent der Befragten, sich bei ihrem letzten Flug unsicher gefühlt zu haben. Eine Mehrheit von 53 Prozent meinte zudem, dass das Flugzeug das sicherste Verkehrsmittel sei. Auf den Plätzen beim Sicherheitsgefühl folgten die Bahn (26 Prozent) und das Auto (elf Prozent).

Weltweit erreichte der kommerzielle Flugverkehr dem Airline-Verband Iata zufolge im vergangenen Jahr erst wieder knapp 71 Prozent des Passagiervolumens aus dem Vor-Corona-Jahr 2019. Für das Jahr 2023 hofft die Organisation auf eine Erholung mit gut 85 Prozent des Aufkommens von 2019.