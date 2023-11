jlitfxvzploxxzfy ebsbg evg kntf, ufwrdpvaea qiqffknxaq buwak, bby kxcz.

Der Chef der International Air Transport Association (Iata), Willie Walsh, erklärte, dass US-Behörden höchstwahrscheinlich Vergeltungsmaßnahmen gegen die Entscheidung der niederländischen Regierung, US-Flüge vom Amsterdamer Flughafen Schiphol zu streichen, ergreifen werden. Wahrscheinlich würden sie Slots für die niederländische Fluggesellschaft KLM auf US-Flughäfen einschränken, so Walsh.

"Diese Entscheidung ist viel schädlicher, als wir dachten", sagte Walsh auf einer Iata-Konferenz in Amsterdam. "Sie wird vor allem KLM treffen und die Struktur ihres Netzwerks zerreißen."

Die niederländische Regierung will die Zahl der Flüge in Schiphol, einem der wichtigsten europäischen Luftdrehkreuze, auf 452.500 pro Jahr reduzieren – fast zehn Prozent weniger als 2019 – vor allem, um die Lärmbelastung zu verringern.

Die Maßnahme wird von der nationalen Fluggesellschaft KLM und Branchenverbänden heftig kritisiert, da sie gegen das Open-Skies-Abkommen zwischen der EU und den USA verstößt. Es gibt den Fluggesellschaften das Recht, in den Ländern der jeweils anderen Seite zu operieren.

Airlines ohne Großvaterrechte gehen leer aus

Die Entscheidung hatte zur Folge, dass Fluggesellschaften ohne historische Rechte für den Sommer 2024 keine Slots in Schiphol erhielten, während andere Fluggesellschaften drei Prozent weniger Slots erhielten als zuvor.

Die US-amerikanische Fluggesellschaft Jetblue ist eine der in Schiphol relativ neuen Fluggesellschaften, denen Slots verweigert wurden. Die Fluggesellschaft forderte das US-Verkehrsministerium im vergangenen Monat auf, als Vergeltungsmaßnahme für KLM ein Flugverbot am John F. Kennedy International Airport in New York zu verhängen.

EU und USA im Gespräch

Die Europäische Union prüft, ob die Pläne der niederländischen Regierung, die Zahl der Flüge auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol zu reduzieren, mit dem EU-Recht vereinbar sind, sagte der EU-Verkehrskommissar.

Die Behörden der Europäischen Union und der USA hätten die Angelegenheit am Montag hinter verschlossenen Türen diskutiert, sagte die EU-Direktorin für Mobilität und Verkehr, Magda Kopczynska, auf der Konferenz.

"Wir prüfen, ob das Verfahren, das zu dieser Entscheidung geführt hat, mit dem EU-Recht vereinbar ist. Dies ist sicherlich eine wichtige Entscheidung, die noch nie zuvor getroffen wurde. Wir verfolgen diesen Prozess sehr genau", sagte Kopczynska, ohne weitere Details zu nennen.

CEO von KLM hofft auf andere Lösung

Marjan Rintel, CEO von KLM, sagte, sie hoffe, dass die Gespräche dazu beitragen könnten, die Regierung umzustimmen und eine andere Lösung zu finden, um die Lärmbelästigung in Schiphol zu reduzieren.

"Gestern haben die EU und die USA Ideen ausgetauscht und wir haben gehört, dass es zumindest in den nächsten Monaten weitere Treffen geben wird", sagte die KLM-Chefin.

Laut Rintel habe die niederländische Regierung versäumt, den von der EU vorgeschriebenen Ansatz zu verfolgen, alle anderen Möglichkeiten zur Lärmreduzierung auszuschließen, bevor sie die Zahl der Slots für Airlines reduziere.