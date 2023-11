Flugstreichungen: Französische Flugsicherung stellt auf neues System um

Eine Air France-Maschine startet und fliegt am Tower vorbei.

Die französische Flugsicherung arbeitet derzeit mit einem in den 1970er-Jahren entwickelten System, das teilweise noch auf Papierstreifen zurückgreift, um ankommende Flugzeuge darzustellen. Aufgrund des schnellen Wachstums des Luftverkehrs muss das System Anfang 2024 grundlegend erneuert werden – mit Auswirkungen auf den Flugverkehr, wie "Euronews Travel" berichtet.

Da jährlich mehr als 2,5 Millionen Flüge den französischen Luftraum durchqueren, können Störungen sich auf Flugreisen in ganz Europa auswirken. Während der Arbeiten zur Systemaktualisierung müssen schätzungsweise 16.500 Flüge gestrichen werden. Die Airlines sind dazu verpflichtet, die Zahl der Starts und Landungen an den Pariser Flughäfen Charles de Gaulle, Orly, Le Bourget und Beauvais zwischen dem 9. Januar und dem 14. Februar um 20 Prozent zu reduzieren.

Mehr als 4200 Flüge von Air France-KLM betroffen

Während der Umstellung auf das neue System wird die Flugsicherungszentrale von Athis-Mons, die alle Flughäfen von Paris und Beauvais verwaltet, getestet. Die Entscheidung, welche Flüge gestrichen werden, liegt bei den Fluggesellschaften. Langstreckenflügen wird wahrscheinlich Vorrang eingeräumt werden.

Air France gab bekannt, die Airline sei gezwungen, bestimmte Kurz- und Mittelstreckenflüge während der Umstellung auf das neue Flugsicherungssystem zu streichen. Insgesamt werden mehr als 4200 Flüge der Air France-KLM-Gruppe betroffen sein. Die Passagiere wurden bereits über die Flugstreichungen informiert und haben die Möglichkeit, auf andere Flüge am selben Tag umzubuchen.

80 Prozent des Flugsicherungssystems müssen erneuert werden

Um die Kapazität der französischen Flugsicherung zu erhöhen und eine effizientere Arbeitsweise zu ermöglichen, wird rund eine Milliarde Euro investiert. Die Aufrüstung auf ein System der neuen Generation sei von entscheidender Bedeutung, so Florian Guillermet, Direktor der Flugsicherungsbehörde DNSA. Die Operation ist umfangreich, da fast 80 Prozent des Systems aufgerüstet werden müssen – dies geht weit über die übliche Praxis hinaus, bei der Komponenten nacheinander ersetzt werden.

Die neue Software wurde bereits in den Flugsicherungszentren in Reims und Aix-en-Provence installiert. Vor der endgültigen Einführung im November wird sie jedoch noch im größten Zentrum in Athis-Mons getestet. Während dieses sechswöchigen Zeitraums Anfang 2024 wird die Software auf Herz und Nieren geprüft, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.