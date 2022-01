Kurzmeldung Flugstopp am Flughafen Istanbul wegen Schneefall

Wegen Schneefalls fallen seit Montag zahlreiche Flüge in der türkischen Metropole Istanbul aus. Der Flugstopp am größten Airport der Stadt werde bis 13 Uhr Ortszeit (11 Uhr MEZ) verlängert, teilte die Betreiberfirma am Dienstag auf Twitter mit.