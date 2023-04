Wie der BDF mitteilt, sind die Flugsicherungsgebühren in Deutschland für An- und Abflug seit Anfang 2023 auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Innerhalb von nur zwei Jahren habe sich die An- und Abfluggebühr in Deutschland annähernd verdoppelt. Hohe Gebühren und Steuern sind laut BDF ein gravierender Wettbewerbsnachteil des Luftverkehrsstandortes Deutschland.