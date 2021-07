Flugsicherung fährt Lotsen-Ausbildung hoch

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) fährt die Ausbildung von Fluglotsen hoch. Im kommenden Jahr würden bis zu 150 Auszubildende und dual Studierende eingestellt, teilte die bundeseigene GmbH in Langen bei Frankfurt mit.

Im laufenden Jahr sind es nur 110 Einstellungen. "Wenn der Luftverkehr sich bis Mitte des Jahrzehnts vollständig erholt hat, benötigen wir eine leistungsfähige DFS", erklärte Betriebsgeschäftsführer Dirk Mahns in einer Mitteilung. Zudem verlassen viele Lotsen aus den geburtenstarken Jahrgängen in den nächsten Jahren das Unternehmen.

Nach einem anspruchsvollen Bewerbungsverfahren kommen die Lotsenschüler zunächst an die DFS-Akademie in Langen. Die ersten 12 bis 15 Monate der rund dreijährigen Ausbildungszeit absolvieren sie vor Ort. Anschließend wechseln sie zur weiteren Ausbildung an eine der DFS-Niederlassungen in einen der 15 Flughafen-Tower oder eine der vier Radarkontrollzentralen. Das duale Studium mit zehn Plätzen pro Jahr findet an der Hochschule Worms statt.

Die Flugsicherung überwacht den zivilen wie auch den militärischen Luftverkehr über Deutschland. Wer sich als Fluglotsin oder Fluglotse bewerben möchte, muss die Allgemeine Hochschulreife besitzen, nicht älter als 24 Jahre sein und über gute Englischkenntnisse verfügen. Bewerber sollten außerdem ortsungebunden sein und Bereitschaft zur Schichtarbeit mitbringen, so die DFS.

Abkehr von den Plänen

Anfang Februar hatte die Flugsicherung noch mitgeteilt, dass wegen der anhaltenden Corona-Flaute bis zum Jahr 2024 rund 270 Lotsenstellen gestrichen werden sollen. Zudem wollte man die Zahl der jährlichen Auszubildenden auf 80 reduzieren. Grund war, dass die DFS bis zum Jahresende 2024 lediglich mit einem Verkehrsaufkommen von rund 80 Prozent des Vorkrisenniveaus rechnete. Dafür sollte eine Personalstärke von 1800 Fluglotsen in Vollzeit genügen. Aktuell gibt es bei der DFS rund 2200 Lotsen.