Jour fixe auf airliners.de: Alle vier Wochen freitags präsentieren wir die aktuelle Übersicht der wichtigsten Meldungen des Monats zu den Themen Flugsicherung und Drohnen. Nichts verpassen: Das "Flugsicherung & Drohnen"-Briefing gibt es für "airliners+"-Abonnenten als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Drohnen/Flugtaxis

Ein Lilium-Testflugzeug hat erstmals den Übergang vom Schwebe- zum Tragflächenflug und zurück vollständig absolviert. Nach dem wichtigen Meilenstein geht es nun an die Zertifizierung. Für die ersten Auslieferungen fokussiert sich das Start-up aber nicht mehr auf den Massenmarkt.

Können Flugtaxisysteme die Verkehrsprobleme in Ballungszentren lösen? Wohl kaum, sagt Dr. Kay Plötner vom Bauhaus Luftfahrt im Interview. Dennoch können sie sinnvoll ergänzen. Man muss nur die Stärken und Schwächen von Urban Air Mobility erkennen. Weiterlesen

Die Polizei in Rheinland-Pfalz setzt in einem Pilotprojekt vermehrt auf Drohnen. Die ferngesteuerten Fluggeräte lassen sich vielseitig einsetzen, so zum Beispiel um Vermisste zu suchen oder Tatorte zu dokumentieren. Ende 2022 soll das Projekt ausgewertet werden. Weiterlesen

Der Tüv Rheinland hat die erste Drohne nach den neuen EU-Regularien für zivile unbemannte Luftfahrzeugsysteme zertifiziert. Die "DJI Mavic 3" erfülle die Anforderungen für die Drohnenklasse C1 gemäß der neuen Verordnung (EU) 2019/945, teilt der Tüv mit. Es handle sich um die erste neue EU-Zertifizierung weltweit.

Ein Flugplatz in der Nähe von Cottbus soll Testareal für die unbemannte Luftfahrt werden. Gefördert wird das Projekt mit Strukturstärkungsmitteln. Partner wird das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Weiterlesen

Umweltschonendes Fliegen mit neuen Antrieben – das versprechen zahlreiche Luftfahrt-Start-ups. Los geht es auf der Kurzstrecke. Mit den neuen Fluggeräten kommen dort auch ganz neue Mobilitätskonzepte. Weiterlesen

Bevor Flugtaxis aber in großer Anzahl abheben können, sind noch viele Fragen ungeklärt. Professor Karsten Benz betrachtet die regulatorischen Rahmenbedingungen - angefangen bei der Infrastruktur bis hin zur Marktregulierung. Weiterlesen

Das Ministerium für Verkehr und Digitales (BMDV) teilt mit, sieben Drohnenprojekte mit einem Gesamtvolumen von 4,3 Millionen Euro zu fördern. Die Zuwendungen erfolgen im Rahmen der Förderrichtlinie "Innovative Luftmobilität", für die das BMDV bis 2023 insgesamt 15 Millionen Euro bereitstellt. Zu den geförderten Projekten zählen Amica, Drolex, Liquidrone, Cats, UnLuBW, Aura und AMIFlyingIN2Air.

Eine Drohne von Wingcopter fliegt über ein Dorf nahe eines Gebirges. © Wingcopter

Wingcopter probt gemeinsam mit der Frankfurt University of Applied Sciences (UAS), unter anderem Lebensmittel per Drohne in ländlichen Gebieten auszuliefern. In dem Pilotprojekt sollen Güter des täglichen Bedarfs von einem Mittelzentrum aus per Drohne in umliegende kleinere Orte geflogen und dann per Lastenrad an die Kunden zugestellt werden. Die ersten Flüge in Südhessen sind für das Frühjahr 2023 geplant.

Boeing hat ein Betriebskonzept für Urban Air Mobility (UAM) veröffentlicht. Es enthält detaillierte Ausarbeitungen zu den Fluggeräten und zur Luftrauminfrastruktur sowie zu Betriebszentren, Dienstleistern, und Vertiports. Das Konzept soll nach den Vorstellungen der US-Amerikaner als Blaupause für den weltweiten UAM-Betrieb dienen.

United Airlines wird 15 Millionen Dollar in den Lufttaxihersteller "Eve Air Mobility" investieren und 200 Flugtaxis bestellen. Wie die Embraer-Tochter mitteilt, beinhaltet die Vereinbarung zudem eine Option über 200 weitere Fluggeräte. Die Auslieferungen sollen bereits im Jahr 2026 beginnen. United hatte bereits 100 Archer-Flugtaxis bestellt.

Das "Innovation Experience Vehicle" von VW soll Kurzstreckenflüge ersetzen. © VW

Müssen Drohnen unbedingt fliegen? Nein, sagt Volkswagen und stellt mit dem "Innovation Experience Vehicle" eine Designstudie vor, die der Konzern als "Alternative zu Kurzstreckenflügen" positioniert. Das Reisen von Tür zu Tür werde damit auf einem ganz neuen Level stressfrei, heißt es von VW. Die zukünftige Langstreckenmobilität auf der Straße sei selbstfahrend und elektrisch.

Mit dem in Kobe und Osaka, Kansai beheimateten Hubschrauberbetreiber Hiratagakuen will Airbus Tests durchführen, die als Vorbereitung für den möglichen Einsatz des City Airbus Next Gen dienen. Laut Airbus kommt dafür ein H135 zum Einsatz, um Kommunikations- und Navigationstechniken für eVTOL-Fluggeräte in urbanen Regionen zu testen.

Fluglärm & Flugsicherung

Island will zum 1. Januar 2025 Eurocontrol-Vollmitglied werden. Ein entsprechendes Beitrittsabkommen wurde von der isländischen Verkehrsbehörde und Eurocontrol in Reykjavík unterzeichnet, teilt die europäische Flugsicherungsbehörde mit. Island wird der 42. Mitgliedstaat.

Der Flughafen Hamburg ist Corona-bedingt nach wie vor nicht voll ausgelastet. Die Zahl der Flugbewegungen außerhalb der regulären Betriebszeit liegt dagegen über dem Vor-Corona-Niveau. Eine Initiative will den nächtlichen Fluglärm nicht mehr hinnehmen. Weiterlesen

Easyjet rüstet ihre Flugzeugflotte mit dem "Descent Profile Optimisation"-Tool von Airbus aus. Wie Airbus mitteilt, wird Easyjet der weltweit größte Betreiber des Bordsystems. Durch Verbesserungen beim "Continuous Descent Approach" soll rund ein Prozent Kerosin eingespart und der Lärm am Boden verringert werden.