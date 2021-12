Flugsicherung & Drohnen DFS will in den Labcampus, Niedersachsen genehmigt Drohnenteststrecke, Köln/Bonn launcht Transparenzseite

Exklusiv für airliners+ Abonnenten

Das monatliche airliners.de-Flugsicherungs-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit der DFS, die Mieter im neuen Münchner Labcampus werden will, einer genehmigten Drohnenteststrecke in Niedersachen und mehr Fluglärmtransparenz in Köln/Bonn.