Luftraum

Ab sofort sind am Flughafen Berlin Brandenburg beide Pisten im Betrieb. Mit dem Wechsel bei der Flugsicherung ist der BER auch planungsrechtlich eröffnet. Das neue Parallelbahnsystem bringt etliche neue Luftraumregelungen, einige davon gelten nur kurz. Weiterlesen

Wissenschaftlern des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) und GE Aviation in München ist es zum ersten Mal gelungen, den von einem Flugzeug abgestrahlten Lärm am Boden und am Flugzeug synchron zu messen, so das DLR. Mit den gewonnenen Erkenntnissen könnten zukünftige Flugzeuge leiser werden.