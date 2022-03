Flugschreiber nach Absturz in China gefunden

wfztjegkeeruthfa axgop xwk nvlt, cwcmctpgwh pnjwornjkb bnzlh, qgw rgxy.

Nach dem Absturz Einer China Eastern Boeing 737-800 in Südchina haben Suchtrupps einen der zwei Flugschreiber gefunden. Das Gerät sei bei Sucharbeiten am Mittwoch entdeckt worden, sagte ein Sprecher der chinesischen Flugsicherheitsbehörde.

Die chinesische Zivilluftfahrtbehörde hat bereits eine offizielle Untersuchung des Absturzes eingeleitet. Die US-amerikanische NTSB hat ebenfalls bereits einen akkreditierten Vertreter ernannt und angeboten, sich zusammen mit Vertretern von Boeing und dem Triebwerkshersteller CFM an der Untersuchung beteiligt.

Experten erhoffen sich von der Auswertung der Black Boxes Hinweise auf die Absturzursache, die bisher völlig unklar ist. Berichten der Staatsmedien zufolge ist das gefundene Gerät allerdings schwer beschädigt.

Wie chinesische Staatsmedien am Mittwoch berichteten, soll es sich um den Sprachrekorder handeln. Die Speichereinheit war demnach beschädigt, aber relativ vollständig. Das Gerät wurde zur weiteren Begutachtung nach Peking geschickt. Nach der zweiten "Blackbox", dem Flugdatenschreiber, der technische Informationen und andere wichtige Daten zur Absturzursache liefern könnten, wurde weiter gesucht.

Die Maschine der Fluggesellschaft China Eastern war am Montag mit 132 Menschen an Bord in einer bergigen Gegend der Region Guangxi zerschellt. Die Boeing 737-800 hatte in kürzester Zeit an Flughöhe verloren und war nahezu senkrecht abgestürzt, wie Daten von "FlightRadar 24" zeigen.

Nach den Transponderdaten gewann das Flugzeug nach einem ersten rasanten Absacken kurzzeitig wieder etwas Höhe, stürzte dann aber weiter ab.

Die Sucharbeiten mussten am Mittwoch wegen heftiger Regenfälle unterbrochen werden. An den Hängen des bergigen Absturzgebiets drohten Erdrutsche, berichtete der Staatssender CCTV.