Flugpersonal wehrt sich mit Protestaktionen gegen Stellenabbau

In Berlin demonstrieren Beschäftigte mehrerer Fluggesellschaften gegen den Abbau von Stellen. Kritisiert wird die Milliardenunterstützung bei gleichzeitigem Arbeitsplatzabbau.

Mit Protestaktionen in Berlin haben Beschäftigte mehrerer Fluggesellschaften auf den drohenden Stellenabbau bei ihren angeschlagenen Arbeitgebern aufmerksam gemacht. Unter dem Motto "Ihr fliegt in den Urlaub - Wir fliegen raus" demonstrierten die Luftfahrt-Gewerkschaften und zogen vom Bundesfinanzministerium zum Bundeskanzleramt.

Vor dem Reichstagsgebäude übergaben am Vormittag zudem rund 100 Personalvertreter und Mitglieder der Gewerkschaft Verdi ihre Forderungen an Mitglieder des Bundestages. Auch die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und die Flugbegleiterorganisation Ufo beteiligen sich an der Aktion.

"Angst, Unruhe und Empörung machen sich breit, weil Unternehmen, denen staatliche Hilfen in Milliardenhöhe gewährt werden, im selben Atemzug Beschäftigungsabbau und Gehaltskürzungen ankündigen", teilte die stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Christine Behle, am Donnerstag mit.

Auch Easyjet-Mitarbeiter protestieren

Besonders betroffen seien demnach Mitarbeiter von Germanwings, der Luftfahrtgesellschaft Walter sowie Sunexpress Deutschland. Auch Beschäftigte der Fluggesellschaft Easyjet, dem größten Anbieter an den Berliner Flughäfen, beteiligten sich.

Das britische Unternehmen will Flotte und Personal in Berlin aufgrund der Corona-Krise deutlich reduzieren. Derzeit würden Gespräche mit den Personalvertretern aufgenommen, teilte das Unternehmen am Vortag mit.

