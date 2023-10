Fluglotsen in Frankreich streiken am Freitag

Wegen eines Streiks von Fluglotsen in Frankreich werden für Freitag europaweit Einschränkungen im Flugverkehr erwartet. Hintergrund ist ein branchenübergreifender Streiktag in Frankreich, einen konkreten Tarifstreit bei den Fluglotsen gibt es nicht.

Am Flughafen Paris-Orly werde die Zahl der Flüge um 40 Prozent reduziert, in Marseille um 20 Prozent und in Beauvais um 15 Prozent, teilte die Zivilluftfahrtbehörde (DGAC) in Paris mit.

Streiks der französischen Fluglotsen hatten schon in der Vergangenheit nicht nur innerfranzösische Flüge und Verbindungen von und nach Deutschland ausgebremst. Auch Flüge, die den französischen Luftraum lediglich durchqueren, etwa auf dem Weg von Deutschland nach Spanien, waren betroffen.