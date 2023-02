In einem offenen Brief haben sich acht Fluglärminitiativen mit der Aufforderung, die Nachtflugregelungen am Flughafen Düsseldorf zu verschärfen, an NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer gewandt. Unter anderem verlangen die Initiativen "verspätete Landungen nach 23 Uhr nur in begründeten Ausnahmefällen und nach Genehmigung durch die Bezirksregierung zuzulassen".