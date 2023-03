Fluglärm (7/7)

Um den Fluglärm an Flughäfen zu reduzieren, gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Besonders Deutschland gilt als einer der Vorreiter in den Bemühungen, den durch an- und abfliegende Flugzeuge verursachten Lärm zu reduzieren. Kein Wunder, ist das Thema Fluglärm doch auch eines der großen Umwetlthemen. In der siebenteiligen airliners.de-Serie "Fluglärm" geht es um den aktuellen Stand und die Zukunftsaspekte beim Fluglärm.

Der Fluglärm war, ist und wird in Deutschland immer eines der großen Umweltthemen sein, da das Bedürfnis der Anwohner nach Schutz vor Lärm den wirtschaftlichen Interessen der Regionen, nicht nur der Luftfahrtindustrie, und auch dem allgemeinen Bedürfnis nach Mobilität stets gegenüberstehen.

In den vergangenen Jahrzehnten sind zwar erhebliche technische Fortschritte hin zu leiseren und effizienteren Flugzeugen erzielt worden, aber trotzdem scheint der Fortschritt das Wachstum des Luftverkehrs, sowohl was die durchschnittliche Flugzeuggröße als auch die Zahl der Flüge betrifft, nicht ausreichend kompensiert zu haben.

Erschwerend kommt hierbei hinzu, dass sich technische Entwicklungen nur langfristig auf die Fluglärmbelastung auswirken, da die technischen Fortschritte bis hin zur Markteinführung und -durchdringung einem langjährigen Prozess unterliegen. Aus diesem Grund werden seit jeher neben aktiven Schallschutzmaßnahmen zur Verringerung der Fluglärmemissionen auch passive Maßnahmen diskutiert, die lediglich der Symptombekämpfung dienen.

Auch wenn sie letztlich den Fluglärm nicht aktiv verringern, stehen sie im Rahmen des "Balanced Approach to Aircraft Noise Management" der Icao (Document 9829) den technischen Maßnahmen gleichrangig gegenüber, da auch sie die Belastung der betroffenen Bevölkerung verringern können.

Fluglärminduzierte Belästigung

Im einführenden Beitrag zu dieser Serie wurde schon darauf hingewiesen, dass Lärm üblicherweise als "unerwünschter Schall" definiert wird, der in seiner Störwirkung individuell subjektiv unterschiedlich wahrgenommen wird. Aus diesem Grund ist zu unterscheiden zwischen einer physikalisch messbaren Belastung durch den Schall und einer subjektiv empfundenen Belästigung des Lärms.

In welchem Maß Menschen sich durch Lärm belästigt fühlen, hängt allerdings nicht nur von ihrer tatsächlichen akustischen Belastung, sondern ganz erheblich auch von anderen Einflussfaktoren ab. In der Norah-Studie von 2015 beispielsweise liegen die Korrelationen zwischen Fluglärmbelästigung und akustischer Belastung in 2013 zwischen 0,39 und 0,59.

Weitere Studien haben herausgearbeitet, dass nur etwa ein Drittel der Varianz der Fluglärmbelästigung durch die Varianz in der akustischen Fluglärmbelastung erklärbar ist. Der vergleichsweise geringe Einfluss des tatsächlichen Lärms auf die empfundene Lärmbelästigung lässt vermuten, dass es neben Fluglärm reduzierenden Maßnahmen noch weitere Maßnahmen geben muss, um die Situation der Fluglärmbetroffenen zu verbessern – nämlich solche, die an nicht-akustischen Einflussfaktoren der Belästigung ansetzen.

Die Vermutung ist, dass Betroffene bei gleichem Lärmpegel sich weniger belästigt fühlen, wenn sie sich beispielsweise fairer behandelt fühlen. Das Verbesserungspotenzial, welches aus an den nicht-akustischen Faktoren ansetzenden Maßnahmen zu realisieren ist, ist bisher kaum systematisch untersucht worden.

Zu einer Senkung der Belästigung aufgrund ihrer nicht-akustischen Faktoren kann eine zielgerichtete Kommunikation seitens der Flughäfen beitragen. Dazu ist es notwendig, zuerst einen Blick auf die nicht-akustischen Faktoren zu werfen und zu untersuchen, inwieweit sie durch Kommunikation ansprechbar sind.

Die folgende Tabelle nimmt eine Kategorisierung in situative, personen-bezogene und soziale beziehungsweise politische Faktoren vor, die anhand verschiedener Quellen zusammengestellt wurden.

Tabelle 1: Nicht-akustische Einflussfaktoren der Fluglärmbelästigung A. Situative Faktoren B. Personenbezogene Faktoren C. Soziale bzw. politische Faktoren 1. Tageszeit 6. Einstellung zur Lärmquelle 11. Vertrauen 2. Wochenende 7. Lärmempfindlichkeit 12. Fairness 3. Schlafstörung 8. Gesundheitsaspekte 13. Transparenz 4. Kommunikationsstörung 9. Ängste um den Immobilienpreis 5. Urbanisierungsgrad 10. Zufriedenheit mit der Wohnumgebung Tabelle 1: Nicht-akustische Einflussfaktoren der Fluglärmbelästigung

Kommunikationsnotwendigkeit

Einige dieser Faktoren können möglicherweise durch kommunikative Maßnahmen direkt beeinflusst werden, so beispielsweise das Gefühl, fair behandelt zu werden. Bei anderen Faktoren ist eine Veränderung durch Kommunikation schwierig. Allgemein kann man feststellen, dass die situativen Faktoren unabhängig von Kommunikation zur Belästigung führen, während die sozialen Faktoren am ehesten durch eine gute Kommunikation beeinflusst werden können.

Die Akzeptanz von Kommunikation hängt dabei von der Bereitschaft der Betroffenen ab, Informationen zu suchen und aufzunehmen, von der Modalität der Information (Sprache wird eher rational, Bilder emotional verarbeitet) und von der Intensität beziehungsweise der Zahl der Wiederholungen, die die Balance finden muss zwischen Aufmerksamkeit und Informationsüberflutung.

Als Akteure der Fluglärmkommunikation lassen sich Sender und Empfänger unterscheiden. Hierzu haben sie jeweils zwei Möglichkeiten, nämlich andere zu überzeugen und für ihre Ziele zu gewinnen, oder sie über gesetzliche Regelungen zu zwingen.

Letzteres setzt dabei auch voraus, dass die Akteure parlamentarische Legitimation für ihre Interessen erreichen, wofür es wiederum der kommunikativen Überzeugung bedarf. Sender sind im Zusammenhang des Fluglärms in erster Linie die Flughäfen, als Empfänger stehen Flughafenanwohner im Mittelpunkt, gegebenenfalls aber auch die Fluggesellschaften als direkte Verursacher des Lärms, oder auch der Regulierer zur Förderung oder zur Verhinderung der einen oder anderen Fluglärmmaßnahme.

Die Kommunikationsinstrumente von Unternehmen sind insbesondere klassische Mediawerbung, Werbung über soziale Medien, Verkaufsförderung (befristete Aktionen), Public Relations, Messen und Veranstaltungen, Corporate Identity und Direktmarketing. Die Idee der Marketingkommunikation beinhaltet jedoch in der Regel die Vermittlung von Vorteilen eines Produktes.

Die Kommunikation über die negative Seite eines Produkts – im Zusammenhang des Fluglärms wird der Lärm als ein negatives Nebenprodukt der Flugreise angesehen – ist sehr viel weniger analysiert. Hinzu kommt, dass kein Vertragsverhältnis zwischen dem Verursacher (der Fluggesellschaft) und dem Belästigten (dem Anwohner) besteht, wobei der Flughafen als Mittler auftreten muss. Es müssen also Wege gefunden werden, wie bei den Belästigten in der Region mittels Kommunikation Fairness, Transparenz und Vertrauen aufgebaut werden kann.

Einfluss der Medien auf die Fluglärmkommunikation

In diesem Zusammenhang ist sicherlich auch zu berücksichtigen, dass die Medien in der Lärmkommunikation ebenfalls eine große Rolle spielen und damit einen Einfluss auf den Grad der Belästigung nehmen. Fluglärm wird im Vergleich zum Lärm anderer Verkehrsträger um ein Vielfaches intensiver diskutiert.

Misst man die Anzahl veröffentlichter Meldungen als Treffer bei Google News zu den Schlagworten "Fluglärm" und "Flugverkehrslärm", "Bahnlärm" und "Schienenverkehrslärm" sowie "Straßenlärm" und "Straßenverkehrslärm", jeweils zu Beginn eines Monats, kommt man über einen längeren Zeitraum zu den Ergebnissen in Abbildung 1.

Abbildung 1: Berichterstattung über Verkehrslärm laut Google News © Hansjochen Ehmer

Dies steht im umgekehrt proportionalen Verhältnis zur Anzahl der Belasteten der verschiedenen Verkehrsträger. Abbildung 2 zeigt die unterschiedliche Belastung der Bevölkerung Deutschlands durch die drei Verkehrsträger in 2017 (Tag-Abend-Nacht-Lärmindex > 55 dB, er gibt einen Mittelungspegel über 24 Stunden mit einer unterschiedlichen Gewichtung der Tageszeiträume zur Bewertung der allgemeinen Lärmbelästigung an).

Abbildung 2: Betroffene von Verkehrslärm in 2017, Quelle: Umweltbundesamt 2020. © Hansjochen Ehmer

Belästigt oder gestört durch Fluglärm fühlen sich nach einer vom Umweltbundesamt in 2015 durchgeführten für die deutsche Bevölkerung repräsentativen Umfrage 21 Prozent der Bevölkerung. Bahnlärm wird hingegen von weniger Menschen (17 Prozent) als störend beziehungsweise belästigend empfunden, obwohl er erheblich mehr Menschen betrifft als Fluglärm.

Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die Belästigung durch Verkehrslärm.

Abbildung 3: Belästigung durch Verkehrslärm, Quelle Umweltbundesamt 2015, S. 43. © Hansjochen Ehmer

Der Grund für die überproportionale Berichterstattung ist bisher nicht vertieft untersucht worden. Eine Rolle spielt sicherlich, dass sich leichter über ein Verkehrsmittel negativ berichten lässt, was im Allgemeinen nicht zum täglichen Bedarf zählt. Diese Intensität der Berichterstattung zeigt aber auch, wie bedeutsam eine gute Kommunikation aus dem Blickwinkel des Flughafens sein muss, um eine gewisse Fairness, eine gewisse Ausgeglichenheit zu erreichen.

Im Allgemeinen wird Transparenz als ein wichtiges Kriterium guter Kommunikation angesehen. Die Hauptforderung diesbezüglich geht an den Flughafen als Sender. Dabei war lange Zeit umstritten, welcher Transparenzgrad das Verhältnis zu den Anwohnern positiv beeinflusst, ohne dass zu häufige negative Nachrichten zu einer negativen Einstellung führen.

Den meisten deutschen Flughäfen kann man dabei eine sehr hohe Transparenz attestieren. Man kann zumeist in Echtzeit die Flugspuren an- und abfliegender Flugzeuge verfolgen und beim Überfliegen gewisser Lärmmesspunkte den dort gemessenen Lärm einsehen. Vergleichbares ist für andere Verkehrsträger nicht bekannt.

Die klassischen Instrumente der Unternehmenskommunikation, wie sie oben aufgeführt wurden, basieren in der Regel auf einem einseitigen Informationsfluss. Gerade in einem konfliktreichen Umfeld, wie es der Fluglärm darstellt, sind jedoch auch zunehmend zweiseitige Kanäle der Vermittlung gefragt.

Dafür eignen sich einerseits die oben schon erwähnten Veranstaltungen, aber auch und gerade eine aktive Beteiligung in den sozialen Medien. Diese Kommunikation lässt sich ergänzen durch mündliche Kommunikation, wie die Einrichtung eines "Sorgentelefons" und der sogenannte "Infobus". Manche größeren Flughäfen gehen einen Schritt weiter mit der Einrichtung eines Nachbarschaftsbüros. Außerdem ist Bürgerbeteiligung bei Großprojekten mittlerweile selbstverständlich.

Corporate Citizenship als ein Konzept der Flughafen-Kommunikation

Die Flughafengesellschaft trägt eine gewisse Verantwortung für den Betrieb und seine Auswirkungen auf ihre Umgebung. Dies führt zum Konzept der Corporate Social Responsibility (CSR). Im Rahmen ihrer Verantwortungsübernahme haben die Flughäfen in den vergangenen Jahren viel unternommen, den Fluglärm zu bekämpfen oder zumindest zu begrenzen.

Trotzdem hat dieses Engagement nicht dazu beigetragen, die gefühlte Lärmbelästigung effektiv zu reduzieren. Dies liegt tendenziell daran, dass von den drei wichtigsten Einflussvariablen auf den Fluglärm sich zwei vergrößert haben, die Zahl der Flugbewegungen und die durchschnittliche Flugzeuggröße. Dass dies meist durch den technischen Fortschritt als dritter Variable überkompensiert wurde, wird meist nicht gleichermaßen wahrgenommen.

Das Konzept des Corporate Citizenship (CC) wird häufig als synonym zur CSR gesehen; es steht jedoch das Verhalten des Unternehmens als ein guter Mitbürger, ein guter Nachbar im Vordergrund. Dabei geht der Blickwinkel über die reine Verantwortungssichtweise hinaus und stellt Beziehungen in den Vordergrund.

Fluglärm-Gegner. © dpa / Soeren Stache

Dieses Konzept ist ein relativ neuer Weg, die soziale Rolle des Unternehmens zu adressieren. Seine begrenzte Sichtweise sieht seitens des Unternehmens nur eine gönnerhafte Reaktion der Gesellschaft gegenüber. Damit entspräche CC der philanthropischen Verantwortung der CSR-Pyramide, gebildet aus der ökonomischen Verantwortung als Basis, darauf aufbauend der rechtlichen, der ethischen und letztlich der philanthropischen Verantwortung, mit dem Ziel, die Lebensqualität zu verbessern.

In der erweiterten Sichtweise handelt das Unternehmen, hier der Flughafen, als guter Bürger, indem es die sozialen, zivilen und politischen Rechte unterstützt und somit eine aktive Rolle in der Gesellschaft wahrnimmt. Somit kann dieses Konzept durch ein verbessertes Verhältnis zur Vertrauensbildung beitragen und das Image des Flughafens verbessern.

Im Rahmen gemeinsamer Projekte mit der "Nachbarschaft" kann Fairness gesichert und eine gewisse Teilhabe an Entscheidungen gewährt werden. Im Aufbau von guten Beziehungen zu den einzelnen Interessenvertretern (Stakeholder) stellt Kommunikation eine wichtige Grundlage dar.

Im Zusammenhang der Unterscheidung zwischen Belastung und Belästigung, zwischen Betroffenen und Belästigten wurde schon darauf hingewiesen, dass es der Kommunikation zukommt, Fairness und Vertrauen auf der Basis von Transparenz aufzubauen. Kommunikation wird heute als ein dynamischer Prozess gesehen mit Feedback und Reaktionsketten. Von der einseitigen Informationsweitergabe kann Kommunikation zur Teilnahme bis hin zur Verantwortungsübernahme führen.

So haben deutsche Flughäfen schon realisiert, dass zu ihrer Kommunikation mehr gehört als nur die Information über Flüge und Passagierstatistiken auf der Homepage, sondern dass einzelne Stakeholder, insbesondere die Gesellschaft in Form der Anwohner, auch ein Interesse an den Umweltauswirkungen und Ausbauplänen zeigen.

Dabei wollen sie nicht nur informiert, sondern auch Teilhaber dieses Prozesses sein. Für eine nachhaltige Entwicklung des Flughafens ist eine rechtzeitige Kooperation mit den Anwohnern entscheidend.

Fluglärm als vielseitiges Problem

Fluglärm ist nicht nur ein ökologisches und soziales Problem, sondern für den Flughafen auch ein ökonomisches, wenn es aufgrund des Fluglärms zum Beispiel zu Betriebsbeschränkungen in den Nachtstunden kommt. Fehlt eine angemessene Einbeziehung der Bevölkerung der Region, kann dies zu Protesten, sogar zu Betriebsbeschränkungen oder letztendlich zu einer Verhinderung eines nachfragegerechten Ausbaus führen.

Wie kann nun der Flughafen ein "guter Nachbar" im Sinn des CC sein und zur Sicherung der Lebensqualität in seiner Umgebung beitragen?

Im Folgenden sollen einige Beispiele im Sinne eines Best Practice vorgestellt werden, wie Flughäfen freiwillige Fluglärmprogramme umgesetzt haben. Die Wege, eine gute Beziehung beziehungsweise eine gute Atmosphäre zu den verschiedenen Stakeholdern herzustellen, können dabei sehr unterschiedlich sein.

Frankfurt ist der verkehrsreichste Flughafen Deutschlands. Im Oktober 2011 wurde die vierte Landebahn eröffnet, und mit ihr kam ein Nachtflugverbot von 23 bis 5 Uhr. Im Bau ist auch ein drittes Terminal, wodurch die Abfertigungskapazität steigen wird. Obwohl dies gute Nachrichten für den Flughafen sind, besteht in der Nachbarschaft Furcht vor einem Anstieg des Fluglärms.

Fluglärmmessung am Airport Frankfurt. © Fraport

Über die Grenzen des Fluglärmschutzgesetzes hinaus hat der Flughafen ein freiwilliges Programm zur Isolierung von Schlafräumen innerhalb einer gewissen Lärmkontur aufgelegt. Schon seit 2008 dient das Frankfurter Forum Flughafen und Region (FFR), früher Regionales Dialogforum, als Institution zum Dialog für alle Stakeholder am und um den Flughafen. Seit 2013 wird das freiwillige FFR unterstützt durch ein unabhängiges regionales Institut für Nachbarschaftskommunikation und Umweltbeobachtung, das "Umwelthaus".

Das FFR berät auch betroffene Kommunen, bevor Flugbetriebs- oder Routenänderungen vorgenommen werden. Die Gemeinden werden dabei nicht nur durch ihre Verwaltung vertreten, sondern auch durch Kläger und durch zufällig ausgewählte Anwohner. Auf diese Weise können die Lärmexperten die Empfehlungen der Öffentlichkeit in ihren Entscheidungen berücksichtigen.

Mit der Eröffnung des neuen Berliner Flughafens BER im Oktober 2020 wird die Bevölkerung dort mit einem plötzlichen Lärmanstieg konfrontiert, auch wenn dieser Anstieg aufgrund der Covid-19-Pandemie erst einmal geringer als ursprünglich geplant ausgefallen ist. Zur Verringerung der Lärmexposition und der Lärmbelästigung hat BER über das gesetzliche Lärmisolierungsprogramm hinaus ein freiwilliges Programm ergänzt.

Zum Einsatz kamen die folgenden Kommunikationskanäle: Broschüren, Internet (für Karten, Videos, Hintergrundinformationen), Treffen mit Hauseigentümern, Klagemanagement, Call Center, Dialogforum, Ausstellung über Lärmdämmmaßnahmen und eine Roadshow in den 37 umgebenden Gemeinden.

Diese freiwilligen Maßnahmen haben auch zur Steigerung der Lebensqualität derer beigetragen, die keine Rechtsgrundlage für Forderungen hatten. Dazu zählen Lärmschutzfenster in der Küche oder für Räume mit niedriger Decke oder eine Zahlung von 150 Euro pro m² für Wintergärten ohne planungsrechtliche Grundlage.

Es braucht eine Balance

Schlussfolgernd lässt sich feststellen, dass Flughäfen ein Interesse daran haben müssen, die Belästigung der Menschen zu berücksichtigen, ansonsten riskieren sie weitergehende Restriktionen.

Obwohl die Flughäfen eine große Anzahl Lärmmaßnahmen umgesetzt haben, droht die Zahl der Belästigten weiter anzusteigen, was sich zumindest teilweise mit einem steigenden Umweltbewusstsein begründen lässt, teilweise aber auch mit einer gewissen Anspruchshaltung, wenn an anderen Flughäfen mehr erreicht werden konnte.

Während CSR mehr darauf abhebt, den Lärm selbst zu behandeln, müssen für die Belästigung andere Strategien gewählt werden. CC scheint dafür die bessere Option zu sein, da Kommunikation das eine Tool ist, eine bessere Atmosphäre zu schaffen als Voraussetzung dafür, ein guter Nachbar zu sein.

Das Umwelthaus in Frankfurt kann als ein Beispiel gesehen werden, wie an einer Verbesserung der Beziehung zur Nachbarschaft gearbeitet werden kann. Dabei ist natürlich auch zu berücksichtigen, dass für kleinere Flughäfen auch kleinere Lösungen zu finden sind.

Mit CC wird die Atmosphäre wichtiger als Aktionen, die ein Flughafen zur Lärmbehandlung unternimmt. Zu einer Verbesserung der Atmosphäre tragen freiwillige Programme des Flughafens bei. Letztlich müssen aber auch Kosten und Nutzen für alle Stakeholder gegeneinander abgewogen werden.

Ein guter Nachbar zu sein geht zwar über das Ziel der Gewinnmaximierung hinaus, aber nur gewinnträchtige Unternehmen können letztlich auch gute Mitbürger sein. So muss schließlich die Balance gefunden werden zwischen dem Ziel der Gewinnmaximierung und den freiwilligen Aktivitäten zugunsten der Gesellschaft.