Fluglärm (6/7)

Um den Fluglärm an Flughäfen zu reduzieren, gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Besonders Deutschland gilt als einer der Vorreiter in den Bemühungen, den durch an- und abfliegende Flugzeuge verursachten Lärm zu reduzieren. Doch seit der Corona-Pandemie erfuhr das Thema fast einen Stillstand. Das muss sich mit neuen Ansätzen wieder ändern. In der siebenteiligen airliners.de-Serie "Fluglärm" geht es um den aktuellen Stand und die Zukunftsaspekte beim Fluglärm.

Entspannung beim Fluglärm

Dass es beim Thema Fluglärm nichts Neues gäbe, ist eine verkehrte Weltsicht. Vieles hat sich dramatisch verändert: das Thema ist praktisch tot. Die Corona-Jahre mit ihren Einbrüchen beim internationalen Luftverkehr haben den Fluglärm fast ganz zum Erliegen gebracht.

Überall ist angenehme Ruhe eingekehrt. Wie in lang zurückliegenden Jahrzehnten schauen die Menschen versonnen den wenigen Fliegern über ihren Häuptern nach und träumen von warmen Gefilden und sonnigen Stränden.

Dass Fluglärm krank macht, ist zwar nach wie vor Fakt. Im Rhein-Main-Gebiet kommt eine neue klinische Studie gerade zum Ergebnis, dass frühere Erkenntnisse richtig sind und Fluglärm bestimmte Krankheitsbilder und hohe soziale Kosten mit sich bringt. Aber was nützen solche Studien, wenn der Fluglärm an sich nicht mehr da ist?

Wiederholung der Vergangenheit?

Gleichwohl scheint es wieder loszugehen. Firmen werden zwar nicht mehr zu alten Dienstreisegewohnheiten zurückkehren. Aber die Menschen haben langsam genug von Urlauben im Odenwald und am Edersee und wollen auch mal wieder in Gegenden reisen, wo das Klima angenehm und die Preise günstig sind.

Dazu kommen Fortschritte in der Globalisierung. Mehr und mehr Länder schließen auf zu den Industrienationen und verstärken den internationalen Austausch von Waren, Menschen und Ideen. Es geht wieder los.

Frachtgut am Flughafen Hong Kong. © dpa / May James

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2020/03/frachtchina_5375f338c1e90a3a0f5be419a3895be8__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© dpa/ May James"} }

An dieser Stelle nun fragt sich, wie es wieder losgehen soll. Muss man wirklich genau da anknüpfen, wo der Luftverkehr 2020 aufgehört hat? Waren das wirklich ideale Zeiten für den Luftverkehr? Umweltsünden, Überfüllung, ruinöse Konkurrenz, halbleere Flugzeuge, Subventionen zeichneten diese Phase aus. Will man das wieder haben?

Eine im Entstehen begriffene Dissertation zeigt auf Basis von Expertenbefragungen, dass es sich die Luftverkehrswirtschaft oft zu einfach macht: Probleme werden ausgeblendet und reine Wachstumsziele stehen im Vordergrund. Das kann dann zum Verfolgen von Strategien führen, die ganz falsche Strukturen hervorbringen, die sich verfestigen und dann nicht mehr ohne Probleme korrigierbar sind.

Deshalb ist es sinnvoll, jetzt, am Ende des Corona-Einbruchs, über neue vernünftige Strukturen und Strategien nachzudenken.

Wettbewerbsdruck und Umweltschutz

Zwei Hauptfelder für Veränderungen sind (i) die Wettbewerbsverhältnisse innerhalb der Branche und (ii) die Umweltproblematik, und hier insbesondere die CO2-Thematik und der Fluglärm. Bei genauerem Hinsehen sieht man, dass beide Problemfelder miteinander verschränkt sind.

Eine Studie des Rhein-Main-Instituts, Darmstadt, zeigt an einer modellhaften Entwicklung eines möglichst nachhaltigen europäischen Flugplans, wo Lösungen liegen können.

Ziel des Modells war es, einen Flugplan zu entwickeln, bei dem zum einen alle Passagiere, die reisen wollten, auch im gewünschten Zeitsegment mitkamen. Zum anderen sollten die Umweltschäden, also CO2-Belastung und vor allem der Fluglärm verringert werden. Man könnte auf moderne Technik warten, aber das ist wie Warten auf Godot.

Der Hebel, die genannten Ziele zu erreichen, liegt darin, die Zahl der Flugbewegungen zu reduzieren. Eine Reduktion der Zahl der Flugbewegungen ist seit langem im Gespräch. Die Faz berichtete vor Corona des Öfteren darüber (zum Beispiel am 11. Februar 2018). Die Lufthansa sah Vorteile.

Flugpläne sind ineffizient

Wenn man gleichzeitig alle reisewilligen Passagiere mitnehmen und trotzdem mit möglichst wenigen Flugbewegungen auskommen will, dann muss man die Größe der Maschinen erhöhen und in zeitlich etwas größeren Abständen fliegen.

Man fliegt nicht mehr jede Stunde mit einer kleinen Maschine, sondern vielleicht nur noch einmal früh morgens, mittags und in den Abendstunden mit größerem Fluggerät.

Die Studie des Rhein-Main-Instituts zeigte, dass man die Zahl der Flugbewegungen in Europa halbieren kann, ohne einen einzigen Passagier stehenzulassen.

Flughafen-Anzeigetafel © DLR

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2009/08/anzeigetafel_flughafen_809173074e573ca047d794de33c3f90f__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DLR"} }

Genau ein solches vernünftiges, nachhaltiges Verhalten macht aber die ruinöse Konkurrenz kaputt. Die Flugpläne der Jahre vor 2020 zeigen, wie sich Airlines mit ihren Flügen genau neben die Konkurrenz setzten.

Vielfach konnte man im Abstand von wenigen Minuten mit verschiedenen Airlines zu denselben Zielen starten. Der Flugplan von Zürich vom 13. Juni 2019 zeigt, wie man im Fünf-Minuten-Abstand mit kleinen Maschinen nach Berlin, Düsseldorf oder Palma fliegen konnte. Nach London ging es gleich fünfmal – innerhalb von 20 Minuten wohlgemerkt.

Gleichzeitig beschweren sich die Anwohner und schimpfen auf die Deutschen wegen restriktiv geregelter Einflugschneisen. Von Düsseldorf nach Palma starteten am 21. Mai 2019 zwischen 5:50 Uhr und 6:05 Uhr, also innerhalb von 15 Minuten, ebenfalls fünf Maschinen. Zwischen Orly und Toulouse gab es am 12. November 2017 30 Flüge – in jede Richtung versteht sich, mit um die 100 Passagieren pro Flug.

Solche Redundanzen erhöhen den Fluglärm und vergrößern die CO2-Belastung – sie sind unnötig.

Es gibt Lösungen

Die Studie des Rhein-Main-Instituts zeigt, dass mit der Verwendung größerer Maschinen bei reduzierter Zahl von Flugbewegungen nicht nur der Fluglärm verringert wird, sondern sich auch der CO2-Ausstoß vermindert (ICAO-Berechnungsmethode) sowie auch der Investitionsaufwand und die Zahl benötigter Crews abnehmen.

Dass sich die aufgezeigten ineffizienten Strukturen im Luftverkehr ausbilden konnten, liegt an falschen Anreizsystemen. Die Anreizsysteme sind veraltet, und die Politik schreitet nicht ein.

Bei den gegebenen Strukturen können Airlines gar nicht die von ihnen eigentlich gewünschte Flugfrequenz durchsetzen. Dazu trägt die Methode der Slotvergabe bei. Jeder im Luftverkehr kennt die kleinen Tricks, mit denen Airlines quasi versuchen müssen, Slots zu blockieren, um die Konkurrenz abzuwehren.

Dabei können dann Aspekte wie Nachhaltigkeit, CO2 und Fluglärm keine Rolle spielen. Man muss ja irgendwie die ruinöse Konkurrenz im Zaum halten.

Dabei gibt es auch Widersprüchlichkeiten: Denn man behält in dem System sehr leicht Slots über Jahre, wenn man nur gewisse Qualitätsmerkmale erfüllt, was auch halb leere Flüge einschließt, was die Konkurrenz senkt und den Passagieren nichts nützt und wobei Nachhaltigkeitsaspekte auch keine Rolle spielen.

Das heißt, das bisherige Slotsystem dient weder uneingeschränkt dem Wettbewerb, noch beachtet es ökologische Aspekte und ist mit vielfältigen ineffizienten Konsequenzen verbunden.

Die Folgen des Slotverteilungssystems sind insgesamt schlecht, weil auf zu wenige Ziele im Luftverkehr abgestellt wird.

Was kann man tun?

Freiräume für optimales Verhalten

Wenn man das Ziel hat, CO2-Belastung und Fluglärm zu reduzieren, dann bietet es sich an, etwas seltener und mit größeren Maschinen zu fliegen.

Um das zu erreichen, wäre es sinnvoll, nicht Slots im bisherigen Modus zu verteilen, sondern einer Airline eine Strecke über einen längeren Zeitraum zu übertragen. Die Airline wird sich dann genau überlegen, in welchen Frequenzen sie diese Strecke bedienen will. Sie ist in dem übertragenen Zeitraum frei von Konkurrenz und kann Optimierungen vornehmen, die heute völlig undenkbar sind.

Nachhaltigkeitsziele können eingeschlossen werden. Man kann ganz andere Bedingungen an die Übertragung einer Strecke knüpfen als heute. Die Farce mit den lärmabhängigen Flughafengebühren kann entfallen. Mit einem solchen System kann man ökonomische und ökologische Ziele viel besser miteinander verknüpfen als das heute der Fall ist.

Man könnte einwenden, dass ein solches System den Flughäfen schadet, weil Freiräume entstehen und sich eventuell die Zahl der Player auf der Kundenseite verringert. Aber einerseits verfügt jeder Flughafen über viele Strecken und andererseits sind stabile, vernünftige, wirtschaftliche, über viele Flugplanperioden sich selbst tragende Geschäftsmodelle der Kundenseite auch für Flughäfen vorteilhaft.

Vorbilder für solche Systeme gibt es bereits. Im terrestrischen Bahnverkehr werden nicht einzelne Abfahrtszeiten ausgeschrieben, sondern ganze Strecken. Es werden in Verträgen Qualitätsindikatoren festgeschrieben. Die Betreiber haben eine gewisse Zeit, sich anzupassen und die Qualität zu erreichen. Das ist fair und ermöglicht es, eine Vielzahl von Zielen zu integrieren. Ökologie und Ökonomie fangen an, sich zu vertragen.

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann gesagt werden: Der Luftverkehr erwacht aus seinem Dornröschenschlaf. Die schlimmen Zustände vor 2020 gehören noch der Vergangenheit an. Sie sollten nicht wiederkommen. Der Luftverkehr sollte sich neu strukturieren. Dazu gehört es, mehr auf CO2-Emissionen und Fluglärm zu achten.

Eine schnelle Art, sich anzupassen, ist die Aufgabe des Slotsystems. Man muss den Airlines mehr Freiheit geben, eine Strecke zu befliegen. Mit mehr Handlungsspielraum kann man Ökologie und Ökonomie versöhnen. Und zwar nicht erst später, sondern jetzt gleich.