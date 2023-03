Fluglärm (4/7)

Je näher eine Immobilie am Flughafen, desto höher ihr Preis. Das ist ein Ergebnis zahlreicher Studien. Doch so einfach ist es nicht, wenn man den Einfluss von Fluglärm auf Immobilienpreise erheben will, zeigt diese Ausarbeitung von Prof. Dr. Christos Evangelinos.

Um den Fluglärm an Flughäfen zu reduzieren, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, darunter auch ökonomische Anreize. Besonders Deutschland gilt als einer der Vorreiter in den Bemühungen, den durch an- und abfliegende Flugzeuge verursachten Lärm zu reduzieren. Auch auf die Immobilienpreise nimmt der Fluglärm Einfluss. In der siebenteiligen airliners.de-Serie "Fluglärm" geht es um den aktuellen Stand und die Zukunftsaspekte beim Fluglärm.

Fluglärm spielt auch bei wirtschaftlichen Entscheidungen eine Rolle. Ökonomen sind besonders daran interessiert zu verstehen, wie viel Geld Betroffene und Entscheidungsträger zu zahlen bereit sind, um Fluglärm zu senken, und inwieweit Kompensationsangebote Betroffene dazu bewegen können, mehr Fluglärm zu akzeptieren. Derartige Informationen sind sowohl in Kosten-Nutzen-Analyse als auch für die Kompensationsmaßnahmen seitens der Flughäfen nützlich.

Der zweite Teil der airliners.de-Fluglärm-Serie beschreibt die Methoden, die zur Analyse in Frage kommen, und erklärt den Ansatz der sogenannten hedonischen Regression, sowohl theoretisch als auch in seiner empirischen Umsetzung. Außerdem geht der Artikel auf die Ähnlichkeiten in den Ergebnissen unterschiedlicher Studien ein und diskutiert die Bandbreite der Resultate aus wichtigen Studien.

Der Verkehrslärm ist oft als typischer externer Effekt Gegenstand intensiver gesellschaftlicher und politischer Debatten. In einer gesteigerten Form werden solche Debatten in Bezug auf den Fluglärm geführt. Es wäre nicht übertrieben zu behaupten, dass beinahe jeder Flughafenausbau von Protesten und gerichtlichen Auseinandersetzungen betroffener Anwohner begleitet wird. Eines der Hauptargumente der Betroffenen ist, dass ihr Vermögen, insbesondere ihre Immobilien durch den gestiegenen Fluglärm an Wert verlieren. Darüber hinaus führen sie neben dem Wertverlust oft medizinische (zum Beispiel Schlafstörungen, Herz- Kreislauferkrankungen et cetera) oder weitere negative Auswirkungen (beispielsweise verminderte Arbeitsproduktivität, Verlust an Lebensqualität et cetera) auf.

Obwohl der Lärmausstoß pro Flug in der Vergangenheit aufgrund der Bemühungen der Icao (zum Beispiel durch Lärmzertifizierung neuer Flugzeugmodelle) gesunken ist (Girvin, 200), überkompensiert die wachsende Aktivität in der Luftfahrt diesen Einsparungseffekt neuer Flugzeugmodelle. Im Ergebnis steigt die Lärmbelastung in flughafennahen Regionen, sodass das Lärmproblem an Schärfe gewinnt. Das wiederum führt zu den bereits erwähnten Akzeptanzproblemen bei Flughafenausbaumaßnahmen.

Diese Tatsache ist auch auf europäischer Ebene nicht unbemerkt geblieben. Um den wachsenden Lärmproblemen zu begegnen, reagierte die EU-Kommission mit zwei Richtlinien (2002/30/EC und 2002/49/EC), die einerseits einen EU-weiten Prozess für Lärmmanagement und andererseits eine Harmonisierung von Lärmmessungen (inklusive der Plicht zur Veröffentlichung digitaler Lärmkarten) vorschreiben.

Aus ökonomischer Sicht wirft das die Frage nach der Monetarisierung von Lärm auf. Welcher Schaden – gemessen in Geldeinheiten – entsteht dadurch, dass der Verkehrslärm steigt? In anderen Worten: Liegt das Interesse dieses Beitrags an der individuellen Zahlungsbereitschaft, den Verkehrslärm um ein Dezibel (dB) zu senken, beziehungsweise an der individuellen Kompensationsforderung, ein Dezibel mehr Verkehrslärm hinzunehmen?

Ein Passagierflugzeug fliegt über Wohnhäuser bei Flörsheim in der Nähe des Frankfurter Flughafens hinweg. © dpa / Arne Dedert

Solche Werte sind sowohl aus ökonomischer als auch aus gesellschaftlicher Sicht von größter Bedeutung – aus ökonomischer Sicht, da die Bewertung von Verkehrsprojekten (zum Beispiel im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans) sinnvolle und ökonomisch fundierte monetäre Werte für die Lärmauswirkungen benötigt. Dadurch kann sichergestellt werden, dass als Ergebnis der Projektbewertung jene Verkehrsprojekte bevorzugt werden, die tatsächlich das höchste Nutzen-Kosten-Verhältnis aufweisen.

Auch aus gesellschaftlicher Sicht ist eine fundierte Monetarisierung des Verkehrslärms wichtig. In vielen Fällen übernehmen Flughäfen den Ausbau von Lärmschutzmaßnahmen (zum Beispiel lärmsichere Fenster, Ventilation et cetera) in angrenzenden Gemeinden oder entschädigen die Eigentümer von Immobilien finanziell. Letzteres geschieht sowohl auf freiwilliger Basis als auch auf Basis von Gerichtsentscheidungen (Salvi, 2008). Doch welcher Entschädigungsbetrag ist als angemessen einzustufen?

Aus diesen Gründen beschäftigt der vorliegende Beitrag sich mit Wertverlust von Immobilien, der durch den Anstieg von Fluglärm entsteht. Genau dieser Wert wurde zum Beispiel im Fall des Flughafens Zürich bei der Festlegung monetärer Entschädigungen von den Gerichten zugrunde gelegt (Salvi, 2008). Auch empirische Studien sind in der Vergangenheit immer wieder zu dem Schluss gekommen, dass die Lärmschutzmaßnahmen von Flughäfen in ihrer Höhe im Einzelfall dem durch Lärm entstandenen Schaden entsprechen (zum Beispiel Püschel und Evangelinos, 2012).

Es geht also in diesem Beitrag um den Fluglärm als "Störfaktor". Dieser Artikel diskutiert die vorhandene Literatur und gibt einen Überblick von Studien in referierten Fachzeitschriften. Beiträge aus nicht-referierten Journals bilden aufgrund ihrer mangelnden Qualitätssicherung keine Grundlage für die Analyse. Der Beitrag zeigt darüber hinaus mögliche Gründe für unterschiedliche Schätzwerte von Lärmkosten (Metastudien wurden bereits von Schipper et al., (1998); Nelson, (2004) und Kopsch (2016) durchgeführt). Es sei jedoch angemerkt, dass die vollen externen Kosten des Lärms wesentlich höher sein können (Feitelson et al., 1996), da genau diese Lärmkosten aus ökonomischer Sicht leicht und zuverlässig quantifiziert werden können. Für weitere Aspekte von Lärmauswirkungen sollten medizinische Studien durchgeführt werden.

Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut: Nach der Erklärung zweier methodischer Grundlagen zur Ermittlung von Zahlungsbereitschaften folgt der nächste Abschnitt über die empirische Umsetzung der am häufigsten angewandten Methode der hedonischen Regression. Abschnitt drei diskutiert die Ergebnisse der Literatur und nennt mögliche Gründe für unterschiedliche Ergebnisse. Schließlich fasst Abschnitt vier die Befunde zusammen.

1. Methoden

Aus ökonomischer Sicht werden als Methoden zur Ermittlung von Zahlungsbereitschaften oft die Reisekostenmethode, die kontingente Bewertungsmethode, die hedonische Regression oder die Modellierung diskreter Wahlentscheidungen angeführt. Aufgrund der Tatsache, dass die Reisekostenmethode hauptsächlich zur Bewertung von Attraktionen (zum Beispiel Parks) Anwendung findet, wird im weiteren Verlauf von einer Diskussion darüber abgesehen.

Kontingente Bewertungsmethode

Als Methode der bekundeten Präferenzen stellt die kontingente Bewertungsmethode eine einfache Möglichkeit dar, Zahlungsbereitschaften zu ermitteln (Carson, 2012). Darin werden die Teilnehmer in einer Befragung direkt nach ihrer Zahlungsbereitschaft zu einem bestimmten Gut, für welches keine Marktpreise existieren, gefragt. Diese Methode steht jedoch in der Kritik: erstens aufgrund ihrer Anfälligkeit für strategische Antworten der Teilnehmer, zweitens wegen fehlender Trade-offs und drittens aufgrund ihrer unterschiedlichen Ergebnisse hinsichtlich der Zahlungsbereitschaft versus Kompensationsforderung.

Daraus folgt, dass Zahlungsbereitschaften für Lärmreduktion auf Basis von kontingenten Bewertungsmethoden sowohl vom Forscher selbst als auch vom Befragungsteilnehmer und dem Befragungsdesign beeinflussbar sind (für eine kritische Betrachtung der kontingenten Bewertung siehe Hausman (2012) und Kling et al. (2012)). Aus diesem Grund nimmt die Mehrheit von Ökonomen Abstand von dieser Methode.

Modellierung diskreter Wahlentscheidungen

Die Modellierung diskreter Wahlentscheidungen hat sich mittlerweile – sowohl im Transportbereich als auch in der Konsumentenforschung im Allgemeinen – als ein Standardforschungsinstrument durchgesetzt und betrachtet das Verhalten jedes Individuums (höchste Disaggregationsebene). Dabei wird angenommen, dass ein Individuum diejenige Alternative aus einer Menge diskreter Alternativen wählt, welche den höchsten Nutzen stiftet. In der Regel mündet diese Annahme in eine linearen Approximation der durch das Einkommen bedingten indirekten Nutzenfunktion.

Unter Annahme voneinander unabhängiger und extremwertverteilter Fehlertermen in der indirekten Nutzenfunktion ergibt sich dann die Logit-Wahrscheinlichkeit für jede Alternative. Die indirekte Nutzenfunktion wird auf Basis des Wahlverhaltens der Befragungsteilnehmer mittels der Maximum-Likelihood-Methode ermittelt (McFadden, 1974; Ben-Akiva und Lerman, 1991; Train, 2009). Die Zahlungsbereitschaft für bestimmte Attribute der Nutzenfunktion ist im Anschluss als die Grenzrate der Substitution zwischen dem Attribut in Frage und den Kosten der Alternative ermittelbar. Eine Zugrundelegung der Normalverteilung führt zum Probit-Modell.

Es sei angemerkt, dass diese Methodik sowohl im Bereich der offenbarten als auch im Bereich der bekundeten Präferenzen Anwendung findet. Der Vorteil dieser Methode liegt in der mikroökonomisch-fundierten Herangehensweise sowie in der Möglichkeit, Trade-offs zu berücksichtigen (für weitere Probleme und deren Behandlung in diskreten Wahlmodellen, siehe Hensher (2010)). Zusätzlich existiert die Option, weitere theoretische Modellansätze zu berücksichtigen, wie zum Beispiel Referenzpunktabhängigkeiten, nicht-lineare Nutzenfunktionen oder Schwellen im Verhalten der Befragungsteilnehmer.

Zur individuellen Bewertung von Lärm würde eine Studie mit diskreten Wahlentscheidungen die Wohnortwahl der Haushalte betrachten. Hier stoßen Forscher oft auf unüberwindbare Hindernisse: Für eine Durchführung als Methodik der offenbarten Präferenzen fehlen die nicht gewählten Alternativen sowie deren Attribute. Diese mögen zum Beispiel in Ansätzen der Verkehrsmittelwahl nachzubilden sein; für das Wohnortwahlverhalten fehlen jedoch Informationen von zentraler Bedeutung, zum Beispiel welche Wohnungen für einen bestimmten Probanden sonst in Frage kämen, mit welchen Eigenschaften und zu welchem Preis.

Eine Durchführung als Studie der geäußerten Präferenzen würde zwar die oben genannten Probleme lösen und für ein Wahlexperiment in einem wohl definierten und kontrollierten Umfeld sorgen, ist aber aufgrund des Problems der Lärmwahrnehmung kaum durchführbar. Dies geschieht mit der logarithmischen Skala der Lärmmessung. Da eine Steigerung des Lärmniveaus um zehn Dezibel eine Verdopplung der Lärmbelastung bedeutet, ist es unwahrscheinlich, dass die Probanden dies in einer hypothetischen Situation entsprechend ihres Wohnortwahlverhaltens berücksichtigen.

Hedonische Preise

Der Ansatz der hedonischen Preise basiert als Verfahren der offenbarten Präferenzen auf Marktpreisen. Für unsere Fragestellung, inwiefern Lärm Immobilienpreise beeinflusst, bedeutet dies, dass die Methodik der hedonischen Preise tatsächliche Marktpreise für Immobilien (Verkaufs- oder aber auch Mietpreise) in Betracht zieht, um Aussagen über die individuelle Bewertung von Lärm treffen zu können. Ausgehend von der Grundsatzarbeit von Rosen (1974) betrachten wir zunächst einen Markt mit Produktdifferenzierung, wie es zum Beispiel beim Immobilienmarkt der Fall ist.

Unter den Annahmen von

vollkommenem Wettbewerb

vollständiger Information

rationellem Handeln

keinem sekundären Markt

keinen Transaktionskosten

maximieren die Konsumenten ihren Nutzen, indem sie für ein bestimmtes Merkmal einer Wohnung ihre maximale Zahlungsbereitschaft (ZB) anbieten (Bieterfunktion in Abb. 1). Somit ist die sich im Markt ergebende Zahlungsbereitschaft für unterschiedliche Ausprägungen dieses Merkmals die Envelope aller individuellen Zahlungsbereitschaften.

Die Produzenten ihrerseits haben die Aufgabe, das differenzierte Produkt mit jenen Eigenschaften zu versehen, die den Gewinn maximieren. Dadurch, dass jede (Einheit) Eigenschaft des Gutes Kosten verursacht, sind die Grenzkosten für jede Eigenschaft auch die minimale Kompensationsforderung des Produzenten. Somit ist die langfristige Kompensationsforderung (KF) aller Produzenten für unterschiedliche Ausprägungen des betrachteten Merkmals die Envelope aller individuellen KFs. Da sich der Markt im Gleichgewicht befindet, entspricht die Zahlungsbereitschaft der Konsumenten der Kompensationsforderung der Produzenten.

Diese Situation ist beispielhaft für zwei Konsumenten und zwei Produzenten in Abbildung 1 zu sehen. In Abbildung 1 ist "θ" die Bieterfunktion der Konsumenten, "φ" die Bieterfunktion der Produzenten und "p" der Marktpreis, während "z1" die in Frage kommende Eigenschaft symbolisiert. Die sich im Markt ergebende Preiskurve ist das Ergebnis der im Markt wirkenden Kräfte der Konsumenten und Produzenten (sowohl die Envelope der ZB der Konsumenten als auch jene der KF der Produzenten).

Die Bieterfunktion Die Bieterfunktion entstammt der Auktionstheorie und ist im Fall der Konsumenten mit der geldmetrischen Nutzenfunktion vergleichbar. Sie gibt die maximale Zahlungsbereitschaft des Merkmals "z" für unterschiedliche Mengen dieses Merkmals bei gleichbleibendem Nutzen, Einkommen und sonstigen Merkmalen des Gutes an. Sie ist zunehmend und konkav in der Menge des Merkmals "z i ". Deren Differential stellt die Grenzrate der Substitution dar.

Mit anderen Worten werden die Produzenten ihr Produkt im langfristigen Gleichgewicht so konzipieren und mit jenen Eigenschaften versehen, die es im Markt erlauben, die Grenzkosten für die betreffende Eigenschaft zu erwirtschaften. Ähnlicherweise werden im Markt von den Konsumenten jene Produktspezifikationen nachgefragt, welche die Zahlungsbereitschaft der Konsumenten reflektieren.

Abbildung 1: Perspektive 1 für das Marktgleichgewicht bei Produktdifferenzierung. Quelle: Rosen (1974). © Prof. Dr. Christos Evangelinos

Eine ähnliche Interpretation bietet Abbildung 2 an. Hier ist "θ 1 " die einkommenskompensierte Nachfragekurve (als erste Ableitung von "θ 1 ") des ersten Konsumenten für die Eigenschaft "z 1 " (entsprechend für die anderen Konsumenten) und "φ 1 " die gewinnkompensierte Angebotskurve (als erste Ableitung von "φ 1 ") des ersten Produzenten für die Eigenschaft "z 1 " (entsprechend für die anderen Produzenten). Dadurch wird ersichtlich, dass die im Markt beobachteten Preise die Teileigenschaften des Produkts reflektieren.

Abbildung 2: Perspektive 2 für das Marktgleichgewicht bei Produktdifferenzierung. Quelle: Rosen (1974). © Prof. Dr. Christos Evangelinos

Aus diesen Bedingungen und unter Berücksichtigung aller Eigenschaften eines Produkts folgt daraus, dass der Gesamtpreis eines Gutes, welches aus mehreren Teilprodukten besteht, die Summe aller Zahlungsbereitschaften für die Teileigenschaften des Gutes ist. Die Arbeit von Rosen (1974) stellt deswegen das theoretische Fundament dar, die empirischen Ergebnisse als Zahlungsbereitschaft zu interpretieren. Genau das ist das Hauptwesen der Methodik der hedonischen Preise. Durch Regressionsanalyse wird der Preis eines Gutes in mehrere Teile zerlegt, welche jeweils eine bestimmte Eigenschaft des Gutes reflektieren. Dieser Teil des Preises ist dann die Zahlungsbereitschaft der Konsumenten für diese Eigenschaft.

In unserem Fall der Zahlungsbereitschaft für Lärmreduktion wird deswegen auf den Immobilienmarkt zurückgegriffen. Unter Anwendung ökonometrischer Methoden wird der Immobilienpreis in viele (kleine) Teile aufgespalten – als bezahle ein Käufer einer Immobilie einen Teil des Preises für die Immobiliengröße, einen für den Luxusstand, einen für die Lage und einen Preisabschlag für den Lärm et cetera.

2. Empirische Umsetzung

In diesem Abschnitt wird die empirische Umsetzung der Methode der hedonischen Regression diskutiert. Wie bereits im vorherigen Abschnitt gezeigt stellt diese Methode eine (im Vergleich zu den anderen) zuverlässige und theoretisch fundierte Vorgehensweise zur Ermittlung der Zahlungsbereitschaft für Lärmreduktion dar. Ausgangspunkt der Überlegung ist die Zerlegung des Preises einer Immobilie in viele Bestandteile.

Zunächst ist zu klären, um welchen Preis es sich hierbei handelt. Während einige Studien den Mietpreis berücksichtigen, fokussieren sich andere auf den Verkaufspreis. Neuere Studien berücksichtigen weniger den Transaktionspreis, sondern verstärkt den sogenannten Posted-Price – das ist der Preis, der in Internetportalen oder Zeitungsannoncen als Angebotspreis seitens des Anbieters zu finden ist.

Hier lässt sich festhalten, dass die Berücksichtigung des Transaktionspreises die richtige Vorgehensweise darstellen würde. Wenn jedoch gute Argumente existieren, dass der Posted-Price auch dem Transaktionspreis entspricht, kann der Posted-Price problemlos angewendet werden. Das ist beim Verkauf von Immobilien jedoch weniger der Fall, da Käufer und Verkäufer nach der ersten Kontaktaufnahme erwartungsgemäß über den Preis weiterverhandeln. Bei Mietpreisen und insbesondere in Städten mit sehr niedriger Leerstandsquote könnte auch der Posted-Price problemlos verwendet werden.

(1)

P = ƒ(x S , x N , x E , x U )

mit

x S : Vektor der Strukturvariablen einer Immobilie (zum Beispiel Größe, Keller, Balkon et cetera)

: Vektor der Strukturvariablen einer Immobilie (zum Beispiel Größe, Keller, Balkon et cetera) x N : Vektor der Nachbarschaftseigenschaften (zum Beispiel Einkaufsmöglichkeiten, Schulen et cetera)

: Vektor der Nachbarschaftseigenschaften (zum Beispiel Einkaufsmöglichkeiten, Schulen et cetera) x E : Vektor der Erreichbarkeitseigenschaften (zum Beispiel Distanz zum Stadtzentrum/nächste Haltestelle/Flughafen et cetera)

: Vektor der Erreichbarkeitseigenschaften (zum Beispiel Distanz zum Stadtzentrum/nächste Haltestelle/Flughafen et cetera) x U : Vektor der Umweltattribute (zum Beispiel Straßen-, Schienen- oder Fluglärm et cetera)

Eine lineare Spezifikation der Preisfunktion aus (1) ergibt demnach:

(2)

Funktion 2 © Prof. Dr. Christos Evangelinos

mit

x i : Attribut i der Immobilie (Variable aus den Vektoren x S , x N , x E , x U )

: Attribut i der Immobilie (Variable aus den Vektoren x , x , x , x ) β i : Vektor der zu schätzenden Regressionskoeffizienten

Damit ergibt sich der implizite (hedonischer) Preis für Attribut i, als die erste Ableitung der Preisfunktion in Bezug auf Attribut i, als der Koeffizient dieses Attributs (β i ), was gleichzeitig die Zahlungsbereitschaft (WtP) für dieses Attribut darstellt:

(3)

Funktion 3 © Prof. Dr. Christos Evangelinos

Die Mehrheit der Studien spezifiziert jedoch eine nicht-lineare Preisfunktion in Form eines log-linearen Modells:

(4)

Funktion 4 © Prof. Dr. Christos Evangelinos

In diesem Fall ist der implizite Preis (β i ) als Semi-Elastizität zu interpretieren. Er gibt die Preisänderung der Immobilie in Prozent an, wenn sich das Attribut i um eine Einheit ändert. Für binäre Variablen ist der implizite Preis eβ i - 1 (siehe Halvorsen und Palmquist, 1980). In Zusammenhang mit Lärm spricht man dann vom NDI (Noise Depreciation Index).

Einen besonderen Stellenwert verdient an dieser Stelle eine Diskussion über Erreichbarkeitsvariablen. Insbesondere die Distanz zum Stadtzentrum verweist auf die klassischen raumwirtschaftlichen Überlegungen hinsichtlich der Entstehung von Bodenrenten. Ähnlich verhält es sich mit der Distanz zum Flughafen (und auch weiteren Erreichbarkeitsmerkmalen der Immobilie). Die Nähe zum Flughafen stellt den leichten Zugang zu einem schnellen und zuverlässigen Verkehrsmittel dar. Insofern kann man erwarten, dass die Immobilienpreise mit der Entfernung zum Flughafen sinken. Derartige Immobilieneigenschaften nicht zu berücksichtigen, würde auch die NDI-Ergebnisse entscheidend verzerren.

Neueste ökonometrische Ansätze versuchen, weitere Entstehungsgründe von Immobilienpreisen zu berücksichtigen. So tritt auch die räumliche Dimension der Preisentstehung mehr in den Vordergrund. Dadurch berücksichtigen Ansätze der räumlichen Ökonometrie (Anselin, 2003) die Tatsache, dass Immobilienpreise von den Preisen der benachbarten Immobilien abhängen können. Dadurch lässt sich die Entstehung von hoch- oder niedrigpreisigen Stadtteilen besser abbilden.

Gleichung 2 lässt sich problemlos als ökonometrisches Modell (in Vektorschreibweise) problemlos zeigen:

(5)

P = βX + ε

Somit berücksichtigt das Modell mit räumlichen Fehlertermen etwaige räumliche Zusammenhänge in den Residuen (6), sodass ε in einem räumlichen und einem zufälligen Teil (ξ) aufgespalten wird.

(6)

ε = λWε + ξ

Das Modell der räumlichen Autokorrelation (7) berücksichtigt hingegen mögliche Abhängigkeiten des Preises von Nachbarschaftsbeziehungen.

(7)

P = ϱWP + βX + ε

Sowohl in (6) als auch in (7) stellt W die Matrix der räumlichen Gewichte dar, wobei die räumlichen Gewichte als Kehrwert der Distanz von jeder Immobilie zu jeder anderen zu verstehen sind:

(8)

W = |1 ⁄ d ij |

Diese Modellierungsgrundlagen werden von den Forschern angewendet, um die Preisfunktion der Immobilie zu schätzen und anschließend Aussagen über die hedonischen Preisen treffen zu können.

Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass das Schätzen der β i -Koeffizienten in der Regel große Stichproben und georeferenzierte Daten erfordert. Die Bestimmung der hedonischen Preise hängt unmittelbar von der Anzahl der berücksichtigten Attribute ab. Da aber eine hohe Anzahl von Bestimmungsfaktoren für Immobilienpreise existiert, ist es für zuverlässige und belastbare Ergebnisse erforderlich, die Anzahl der Freiheitsgrade zu steigern, was eine dementsprechend große Stichprobe erfordert.

Außerdem ist zu betonen, dass der hier dargestellte Ansatz einen so weit wie möglich homogenen Immobilienmarkt voraussetzt. Stichproben mehrerer Städte (zum Beispiel Köln und Leverkusen) zusammenzulegen, könnte die Ergebnisse verzerren. Bei derartigen Modellansätzen wären deswegen verstärkte ökonometrische Überlegungen beziehungsweise Anstrengungen dringend erforderlich. Ähnliches gilt für Immobilienmärkte unter etwaigen Regulierungsregimen.

3. Ergebnisse

Als erstes Ergebnis lässt sich festhalten, dass der in der Literatur berichtete NDI eine sehr hohe Bandbreite aufweist. NDI-Werte variieren im Intervall von 0,05 - 3,5. Dies unterstreicht nochmals den lokalen Charakter der jeweiligen Studie. Nichtsdestotrotz scheinen gewisse Tendenzen in der Höhe des NDI zu existieren. Dadurch kann, je nach konkreter Ausgestaltung der Studie, der geschätzte NDI variieren.

Die hohe Bandbreite der NDI-Ergebnisse scheint zunächst unabhängig von der Tatsache zu sein, ob eine Studie Hauspreise (zum Beispiel Brandt und Maennig, 2011; Levesque, 1994; Trojanek und Huderek-Glapska, 2018; Beimer und Maennig, 2017; Salvi 2008) oder Wohnungsmieten (Baranzini et al. 2010; Püschel und Evangelinos, 2012; 2016) betrachtet. Diese Bandbreite bleibt tendenziell unabhängig von der Frage, ob eine Studie mit oder ohne Methoden der räumlichen Ökonometrie durchgeführt wurde. Nichtsdestotrotz zeigen Studien mit Methoden der räumlichen Ökonometrie eine höhere Prognosevalidität (Püschel und Evangelinos, 2012).

Hingegen gibt es Anzeichen (Schipper et al. 1998, Kopsch, 2016), dass die Berücksichtigung von Erreichbarkeitsvariablen den geschätzten NDI positiv beeinflusst (Nelson (2004) findet diesbezüglich keinen signifikanten Effekt). Erreichbarkeitsvariablen sind das Ergebnis raumökonomischer Überlegungen und berücksichtigen den Einfluss der Lage einer Immobilie zum Stadtzentrum oder zum Flughafen (oder zu beiden) auf den entsprechenden Preis. Derartige Zusammenhänge sind in der Literatur eindeutig positiv, was den Schluss erlaubt, dass Eigentümer von der Nähe zum Flughafen (beziehungsweise Stadtzentrum) profitieren. Insbesondere im Falle des Fluglärms ist es ersichtlich, dass, je näher eine Immobilie am Flughafen, desto höher ihr Preis, aber andererseits auch umso höher die Lärmbelastung. Berücksichtigt eine Studie derartige Effekte, so entsteht der "pure" Lärmeinfluss, der dann höher ist.

Eine weitere Feststellung, die man als allgemeingültig bezeichnen könnte, ist der Einfluss, den der Zeitpunkt der jeweiligen Studie auf die eigenen Ergebnisse hat. Hier stellen Kopsch (2016) und Schipper et al. (1998) fest, dass spätere Studien höhere NDI-Werte aufweisen. Dies ist jedoch kaum eine Überraschung. Spätere Studien können auf bessere technologische Möglichkeiten zurückgreifen und somit den Detailgrad der Analyse steigern. So ist es in späteren Studien möglich, georeferenzierte Daten zu benutzen und dadurch viele Attributausprägungen maschinell zu erstellen. Dies erhöht die Genauigkeit der verwendeten Daten (zum Beispiel im Vergleich zu Studien aus den 1970ern) und eröffnet die Möglichkeit, noch mehr Einflussfaktoren und Beobachtungen zu berücksichtigen.

Eng damit verbunden ist auch die Feststellung (Kopsch, 2016; Schipper et al., 1998), dass der berichtete NDI mit steigender Stichprobengröße zu sinken scheint. Dieser Effekt ist insbesondere in späteren Studien dokumentiert, weshalb indirekt feststellbar ist, dass die gestiegene Rechenkapazität von späteren Studien diese Möglichkeit erst eröffnet hat. Das unterstreicht zudem den Stellenwert von ausreichenden Stichproben in hedonischen Studien. Dadurch, dass ein hoher Detailgrad mit einer hohen Anzahl der zu berücksichtigenden Attribute einhergeht, ist es erforderlich für die Forscher, größere Stichproben zu nehmen.

Interessant wird es zudem, wenn eine Studie gleichzeitig mehrere Lärmquellen berücksichtigt. So lässt sich aus derartigen Studien festhalten (Beimer und Maennig, 2017; Dekkers und Van der Straaten, 2009; Püschel und Evangelinos, 2012; 2016), dass der negative Einfluss von Fluglärm stärker ist als jener von Eisenbahn- oder Straßenlärm. (Brandt und Maennig (2011) kommen diesbezüglich für den Fall von Hamburg zu grundsätzlich entgegengesetzten Ergebnissen. Aus diesem Grund ist die Feststellung des Bahnbonus erst einmal mit Vorsicht zu genießen.) Aus diesem Grund kann man schlussfolgern, dass der Fluglärm im Vergleich zum Straßen- oder Eisenbahnlärm als noch störender wahrgenommen wird. In Fachkreisen spricht man deswegen vom sogenannten Bahnbonus.

Die Berücksichtigung mehrerer Lärmquellen veranlasst zudem zu weiteren Überlegungen. Insbesondere stellt sich hier die Frage nach der Lärmbewertung, wenn eine Immobilie gleichzeitig von mehreren Lärmquellen belastet wird. Hier arbeiten Forscher für gewöhnlich mit Kreuzeffekten, beziehungsweise mit Effekten zweiter Ordnung. Ungeachtet der sehr geringen Anzahl an Studien (Beimer und Maennig, 2017; Püschel und Evangelinos, 2012) zeigen die Ergebnisse der Kreuzeffekte einheitlich in eine positive Richtung. Ist eine Immobilie also gleichzeitig von mehreren Lärmquellen betroffen, ist die negative Auswirkung aller Lärmquellen für den Lärmüberhang weniger stark. Dieser Effekt lässt sich vermutlich auf mehreren Ursachen zurückführen, aber vor allem darauf, dass die zusätzliche Lärmbelastung nicht additiv wahrgenommen wird.

Indirekt würde dies auch für ein nicht-lineares Empfinden (und deswegen einer nicht-lineare Abwertung) von Lärm sprechen. Derartige nicht-lineare Effekte wurden bereits in einigen Studien untersucht und bestätigt. Die Begründung dafür liefert eine einfache Überlegung. Es kann durchaus der Fall sein, dass die Lärmbelastung je nach Lärmniveau unterschiedlich empfunden wird. Hier kalibrieren Forscher oft entweder eine nicht-lineare Funktion (zum Beispiel Brandt und Maennig, 2012; Thanos et al. 2015) oder arbeiten mit Dummy-Variablen, die jeweils das Lärmniveau von fünf Dezibel (meist oberhalb der Schwelle von 55 Dezibel) reflektieren (Baranzini et al., 2010; Püschel und Evangelinos, 2016). Ungeachtet der Modellspezifikation lassen sich derartige nicht-lineare Effekte bestätigen.

Die Mehrheit der Studien verwendet die offiziellen Lärmmessungen in Form von digitalen Lärmkarten. Diese visualisieren Bereiche gleicher mittlerer Lärmbelastung, und zwar in Stufen von fünf Dezibel oberhalb von 55 Dezibel. Der Grund hierfür liegt in der Erkenntnis aus der Akustik, dass ein Schallpegel unterhalb von 55 Dezibel nicht als wahrnehmbare Störung empfunden wird. Da allerdings die in den digitalen Lärmkarten aufgezeigte Lärmbelastung einen über 24 Stunden gewichteten Durchschnitt (mit unterschiedlicher Gewichtung von Tag- und Nachtstunden) darstellt, kann es sein, dass die Lärmbelastung in den Hauptverkehrszeiten höher als der gemessene Wert ist.

Im Umkehrschluss ist die Lärmbelastung in Zeiten mit geringem Verkehrsaufkommen geringer als der kartierte Mittelwert. Aufgrund genau dieser extremer Lärmereignisse kann deswegen ein negativer Einfluss von Verkehrslärm auch unterhalb der Schwelle von 55 Dezibel vermutet werden. Dieser Effekt wurde bereits in drei Studien nachgewiesen (Dekkers und van der Straaten, 2009: Thanos et al., 2015; Püschel und Evangelinos 2016). Da jedoch in den seltensten Fällen Lärmmessungen unterhalb von 55 Dezibel vorliegen, sind derartige Effekte mit starken Annahmen verbunden.

Insbesondere die zwei letzten Punkte scheinen hier von besonderem Interesse zu sein. Existieren nicht-lineare (zunehmende) Effekte des Fluglärms, so sind die Immobilien in Flughafennähe stärker betroffen als zunächst angenommen. Gleichfalls existieren negative Lärmeffekte unterhalb der Schwelle von 55 Dezibel, sind wesentlich mehr Menschen (und Eigentümer) von Fluglärm betroffen als ursprünglich angenommen. Derartige Effekte wurden zwar im Einzelfall nachgewiesen, sind aber nicht per se generalisierbar. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle dafür plädiert, noch mehr hedonische Studien zu erstellen, die genau diese Effekte berücksichtigen.

Zusammenfassung und Schluss

Dieser Artikel widmete sich dem Einfluss von Fluglärm auf Immobilienpreise. Wie eingangs diskutiert sind ökonomisch fundierte Ausarbeitungen für diesen Einfluss sowohl für die Projektbewertung (zum Beispiel in Kosten-Nutzen-Analysen) als auch Kompensationsmaßnahmen seitens der Flughäfen wichtig.

Anschließend wurden die zu diesem Zweck in Frage kommenden methodischen Ansätze diskutiert: Sowohl die kontingente Bewertungsmethode als auch der Ansatz der Modellierung diskreter Wahlentscheidungen sind nicht zum Zweck der korrekten individuellen Lärmbewertung geeignet. Viel mehr scheint hier die Methode der hedonischen Regression geeignet zu sein. Aus diesem Grund wurde dieser Ansatz sowohl theoretisch als auch in seiner empirischen Anwendung dargestellt und anschließend Ergebnisse unterschiedlicher Studien gezeigt, diskutiert und kategorisiert.

Es lässt sich demnach festhalten, dass der aus den meisten Studien hervorgehende NDI (Semi-Elastizität des Lärms) eine hohe Bandbreite aufweist. Neuere Studien berichten höhere NDI-Werte, während der NDI bei Studien mit größeren Stichproben zu sinken scheint. Gleichfalls steigert die Berücksichtigung von Erreichbarkeitsvariablen die NDI-Ergebnisse.

Interessanterweise scheinen sich in Einzelstudien sowohl nicht-lineare Effekte als auch der Bahnbonus und eine Immobilienabwertung unterhalb der Schwelle von 55 Dezibel Lärmbelastung zu bestätigen. Derartige Effekte müssten jedoch in noch mehr Studien Berücksichtigung finden, um von allgemeingültigen Effekten sprechen zu können.

Die Methodik der hedonischen Preise stellt zwar eine relativ einfache und ökonomisch fundierte Methode dar, Zahlungsbereitschaften für differenzierte Güter (wie zum Beispiel Immobilien) zu bestimmen, ist jedoch nicht frei von Nachteilen. Insbesondere gilt es an dieser Stelle, die unter "Methoden" gezeigten Annahmen zu überprüfen. Man kann in diesem Zusammenhang davon ausgehen, dass die Marktakteure sowohl vollständig informiert sind, als auch rational handeln.

Die Existenz von Informationstechnologien, Internetportalen et cetera würde eher für vollständige Information sprechen. Die Annahme des vollkommenen Wettbewerbs wird hingegen nicht immer vorliegen. Der Grund hierfür liegt in der Aktivität von großen Real-Estate-Unternehmen, die zu signifikanter Marktmacht gelangen können. Das Vorhandensein von Marktmacht ließe jedoch die Immobilienpreise ansteigen und würde dementsprechend die Schätzwerte des NDI verzerren. Man kann allerdings an dieser Stelle auf das Modell eines Marktführers mit einem wettbewerblichen Rand hinweisen. Erkenntnisse aus der Maut- und Preisliteratur (zum Beispiel Brueckner und Vand Dender, 2008; Evangelinos und Szilvay, 2019) würden dafür sprechen, dass auch in diesem Fall die Existenz des wettbewerblichen Rands den Markführer diszipliniert, sodass das Marktergebnis jenem des vollkommenen Wettbewerbs entspricht.

Ähnlicherweise kann man davon ausgehen, dass in den meisten Märkten kein sekundärer Markt existiert, sodass die Ergebnisse nicht dadurch verzerrt werden. Dies wäre dann der Fall, wenn Wohnungen im größeren Stil zur Untermiete anzutreffen wären. Gleiches gilt jedoch nicht für den Fall der Transaktionskosten. Für das langfristige Gleichgewicht ist davon auszugehen, dass jeder Umzug entsprechend kostenintensiv ist, sowohl in monetärer als auch in emotionaler Hinsicht. So sind Haushalte oft nicht gern bereit umzuziehen, wenn die Lärmbelastung steigt, beziehungsweise sind sie nicht bereit, sofort umzuziehen, wenn die Mietpreise steigen. Als Grund hierfür sind die Transaktionskosten zu nennen.

Erst, wenn die Lärmbelastung diesen "Inertia-Effekt" übersteigt, werden Haushalte bereit sein, umzuziehen und dementsprechend die eigenen Präferenzen offenbaren. Im Umkehrschluss lässt sich daher festhalten, dass die errechneten NDI-Werte bei Vorhandensein von Transaktionskosten eher als Untergrenze anzusehen sind und in der Realität noch höher ausfallen.

Zudem ist es erwähnenswert festzuhalten, dass im Fall von preisregulierten Immobilienmärkten (zum Beispiel mit einem Mietpreisdeckel) die errechneten NDI-Werte verzerrt sein werden und die Anwendung der hedonischen Regression ökonometrische Anpassungen (zum Beispiel mit gestützten oder zensierten Daten) erfordert.