Fluglärm (2/7)

Um den Fluglärm an Flughäfen zu reduzieren, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, darunter auch ökonomische Anreize. Besonders Deutschland gilt als einer der Vorreiter in den Bemühungen, den durch an- und abfliegende Flugzeuge verursachten Lärm zu reduzieren. Schon jetzt sollen optimierte Anflüge den Lärm reduzieren. Künftig sollen zudem vermerhrt Assistenzsysteme helfen. In der siebenteiligen airliners.de-Serie "Fluglärm" geht es um den aktuellen Stand und die Zukunftsaspekte beim Fluglärm.

Neben grundlegenden technologischen Entwicklungen, wie zum Beispiel moderneren Triebwerken, haben auch die im operationellen Flugbetrieb angewandten Flugverfahren einen erheblichen Einfluss auf die Lärmwahrnehmung am Boden.

Dabei wird einerseits durch die Routenführung im An- und Abflugbereich versucht, dicht besiedelte Gegenden zu umfliegen und so eine Störung durch Fluglärm zu vermeiden.

Im Umfeld eines Flughafens lässt es sich jedoch nicht immer vermeiden, dicht besiedelte Gebiete zu überfliegen. Daneben hat auch die vertikale Flugführung einen erheblichen Einfluss auf die Lärmeinwirkung am Boden.

Einerseits werden höher fliegende Flugzeuge am Boden als leiser wahrgenommen. Andererseits hat aber auch die Fluggeschwindigkeit einen Einfluss auf die Lärmwirkung am Boden.

Schnellere Flugzeuge erzeugen grundsätzlich mehr Lärm als langsamere, dafür ist die Dauer der Lärmwirkung am Boden bei einem schnellen Flugzeug kürzer. Einen weiteren gewichtigen Einfluss hat die jeweilige Konfiguration des Flugzeugs bei Start und Landung, das heißt inwiefern Landeklappen und Fahrwerk ausgefahren sind.

Operationelle Verbesserungen als schnelle Lösung

Gerade die Hochauftriebsklappen und das Fahrwerk, aber auch die Benutzung von Spoilern als Luftbremsen haben einen großen Einfluss auf die Strömungsgeräusche eines Flugzeugs. Durch eine Anpassung dieser operationellen Größen kann die Lärmwirkung eines Flugzeugs deutlich beeinflusst werden – und das ganz ohne eine notwendige technologische Entwicklung, wie etwa neue Triebwerkstechnologien.

Eine Lufthansa-Maschine im Anflug auf Berlin-Tegel. © dpa / Rainer Jensen

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2012/12/Tegel1_098ff312ecbf57161e6a0ba31c7ea019__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© dpa/ Rainer Jensen"} }

Solche operationellen Verbesserungen können somit schneller umgesetzt werden als die typischerweise sehr viel längeren technologischen Entwicklungszyklen. Beim Abflug sollte der Pilot versuchen, so schnell wie möglich an Höhe zu gewinnen und möglichst frühzeitig die Hochauftriebsklappen einzufahren.

Hierbei gibt es natürlich flugphysikalische Grenzen, da zum Beispiel die Hochauftriebsklappen erst oberhalb einer gewissen Fluggeschwindigkeit eingefahren werden können. Daher haben sich maßgeblich zwei Abflugverfahren etabliert.

Bei dem einen wird zunächst so schnell wie möglich Höhe gewonnen und erst später beschleunigt und die Klappen eingefahren. Bei dem anderen Verfahren wird weniger steil gestiegen, dafür das Flugzeug aber frühzeitig beschleunigt, so dass die Klappen früher eingefahren werden können. Beide Verfahren haben ihre regionalen Vor- und Nachteile, je nach der jeweiligen Bevölkerungsverteilung um einen Flughafen.

Die maßgeblichen Einflussgrößen, wie viel Lärm bei diesen beiden Verfahren am Boden wahrgenommen wird, sind die sogenannte Cutback-Höhe, das ist die Höhe bei der der Pilot den Triebwerksschub von Startschub auf maximalen Steigflugschub reduziert (der sogenannte "Cutback"), und die Beschleunigungshöhe, ab der das Flugzeug beschleunigt wird, um dann die Klappen einfahren zu können. Meist werden für diese beiden Größen festgelegte Standardwerte verwendet.

Beim Anflug ist die Situation allerdings etwas komplizierter. Im Endanflug sind die Flugzeuge sehr viel mehr gezwungen, auf derselben vorgeschriebenen Flugbahn zu fliegen. Vertikal sind die Flugzeuge im Endanflug gezwungen, dem sogenannten Gleitpfad zu folgen, weshalb eine Lärmminderung am Boden durch eine höhere Flughöhe ausgeschlossen ist.

Es wird zwar stellenweise versucht, durch eine Erhöhung des Gleitpfadwinkels eine höhere Überflughöhe und damit eine Lärmminderung zu erzielen, jedoch hat diese Maßnahme enge flugphysikalische und operationelle Grenzen. Am Flughafen Frankfurt/Main zum Beispiel wurde der Gleitpfadwinkel von 3° auf 3,2° erhöht.

Steilere Flugbahnwinkel stellen die Piloten vor größere Herausforderungen, die sich unter Umständen sogar nachteilig auf den Fluglärm auswirken können. Denn während des Endanfluges müssen die Flugzeuge ihre Fluggeschwindigkeit auf die Landegeschwindigkeit verringern. Je steiler ein Flugzeug sinkt, desto weniger kann es mit den Triebwerken im Leerlauf verzögern. Zusätzlich hat auch der Wind einen erheblichen Einfluss auf die Möglichkeit des Flugzeugs zu verzögern.

Um besser verzögern zu können, können die Piloten frühzeitig das Fahrwerk und die Hochauftriebsklappen ausfahren. Diese vergrößern den aerodynamischen Widerstand, wodurch das Flugzeug besser verzögert. Zusätzlich kann der Pilot außerdem mit Hilfe der Bremsklappen das Flugzeug verzögern.

Allerdings erzeugen Hochauftriebsklappen, Fahrwerk und Spoiler auch erheblichen Umströmungslärm. Während des Anflugs stellt sich dem Piloten somit die Aufgabe, das Flugzeug einerseits sicher auf Landegeschwindigkeit zu verzögern, was bei früherem Konfigurieren des Flugzeugs (Ausfahren von Fahrwerk und Hochauftriebsklappen) deutlich einfacher ist. Andererseits möchte man aber zur Vermeidung von Fluglärm erst möglichst spät die Landekonfiguration einnehmen.

Diese beiden Zielgrößen, der sichere aber möglichst lärmarme Betrieb des Flugzeugs, erfordern eine Balancierung und damit eine Optimierung der Zeitpunkte, an denen das Flugzeug konfiguriert wird. Gerade bei Wetterlagen mit variablen Winden kann dies für Piloten herausfordernd sein.

Im Zweifelsfall werden sich die Piloten immer für die konservative Variante entscheiden und damit das Flugzeug eher früher konfigurieren, um zu vermeiden, dass das Flugzeug am Ende des Endanflugs noch nicht seine Landegeschwindigkeit erreicht hat und somit durchgestartet werden müsste. Dies geschieht dann allerdings zu Lasten des Lärms.

Pilotenassistenzsystem zur Anflugsoptimierung

Um den Piloten eine bessere Entscheidungsgrundlage zu geben, wann das Flugzeug unter den gegebenen Bedingungen am besten konfiguriert werden sollte, um sicher und dabei möglichst lärmarm zu fliegen, hat das DLR das Pilotenassistenzsystem LNAS ("Low Noise Augmentation System") entwickelt und in diversen Forschungsprojekten in den letzten Jahren Schritt für Schritt getestet.

LNAS führt während des gesamten Anflugs Optimierungsrechnungen durch und zeigt dem Piloten auf einem Display an, wann die einzelnen Hochauftriebskonfigurationen vorgenommen und wann das Fahrwerk gefahren werden sollte, um in einer Höhe von 1000 Fuß über Grund die Endanfluggeschwindigkeit zu erreichen.

Vor Erreichen des Endanfluges, ab dem der Flugbahnwinkel fest ist, optimiert LNAS außerdem die Sinkrate, um ein möglichst langes Fliegen des Flugzeugs mit den Triebwerken im Leerlauf zu gewährleisten.

Ausgehend von ersten Simulatorstudien wurde LNAS in den vergangenen Jahren intensiv im Feldversuch an verschiedenen Großflughäfen erprobt. Bereits bei den ersten Realitätstests im Regelbetrieb des Frankfurter Flughafens konnte im Jahr 2016 das große Potential des Systems demonstriert werden.

Drei Tage lang flog das DLR-Forschungsflugzeug ATRA (ein Airbus A320) verschiedene Anflugmanöver auf den größten deutschen Verkehrsflughafen, wobei die Testflüge zuvor mit der Deutschen Flugsicherung und dem Flughafen Frankfurt koordiniert wurden, aber keine gesonderte Behandlung seitens der Flugverkehrskontrolle erfolgte. An diesem ersten großangelegten Flugversuch waren 17 Berufspiloten verschiedener Fluggesellschaften beteiligt.

Anflugbefeuerung der Start- und Landebahn 33 des Flughafen Hamburg © airliners.de / Hendrik Rybicki

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2019/08/img0_6309a3113e0621e374e9a8950c0ae985__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© airliners.de/ Hendrik Rybicki"} }

Bei den Testflügen am Flughafen Frankfurt/Main verbesserte LNAS die Präzision im Geschwindigkeits- und Konfigurationsmanagement der Piloten deutlich. Vor allem die Bereiche des Setzens der finalen Landeklappenkonfiguration sowie des Fahrwerks wurden weiter in Richtung Landebahnschwelle verschoben.

Fluglärmmessungen am Boden zeigten die positiven Auswirkungen von LNAS in bestimmten Bereichen entlang des Anflugpfades. Darüber hinaus konnte der Treibstoffverbrauch - und damit auch die Emissionen - vor allem während der letzten 25 nautischen Meilen vor Erreichen der Stabilisierungshöhe reduziert werden.

Die Auswertung der Flugdaten zeigte, dass die Verringerung des Treibstoffverbrauchs sogar noch hätte gesteigert werden können, wenn die Luftverkehrskontrolle weniger restriktive Anweisungen gegeben hätte und die Piloten freier hätten agieren können.

Insbesondere in schwierigen Situationen, wie beispielsweise bei starkem Rückenwind oder hohen Geschwindigkeitsvorgaben durch die Luftverkehrskontrolle, beurteilten die Piloten die Unterstützung durch das Assistenzsystem im Versuch als äußerst hilfreich.

Nach den ersten erfolgreichen Tests wurde LNAS über einen längeren Zeitraum im operationellen Flugbetrieb getestet. Dadurch konnten neben der Reduktion des Lärms auch die klimatischen und wirtschaftlichen Auswirkungen bezüglich Kraftstoffverbrauch und Emissionen näher untersucht werden.

Experimentelles LNAS-Display im Testbetrieb an Bord des DLR Forschungsflugzeugs A320 ATRA © DLR

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/03/unbenannt-nrdrqc__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DLR"} }

Dafür wird LNAS seit 2019 in Flugzeugen der Lufthansa am Flughafen Frankfurt im täglichen operationellen Regelbetrieb erprobt. Gegenwärtig erfolgt die Langzeiterprobung von LNAS auf einer Flotte von mehr als 150 Flugzeugen der A320-Familie der Lufthansa im regulären Flugbetrieb.

Außerordentliches Einsparpotential

Neben der Langzeiterprobung im Dauereinsatz der Lufthansa erprobte das DLR im Jahr 2019 in einem weiteren Forschungsvorhaben das auf Basis der ersten Ergebnisse weiterentwickelte LNAS wieder an Bord des DLR-Forschungsflugzeugs ATRA während des laufenden Betriebs am Flughafen Zürich.

Insgesamt wurden in Zürich 91 Anflüge mit und ohne LNAS durchgeführt und aus Sicht von 23 teilnehmenden Linienpiloten auf die Praxistauglichkeit an diesem Flughafen mit besonderen Anflugrouten untersucht.

Auch bei diesen umfangreichen Praxistests zeigte sich das außerordentliche Einsparpotential von LNAS hinsichtlich Treibstoffverbrauch (im Mittel 5-6 % Einsparung) und Lärm (stellenweise Reduktion von im Mittel bis 2,5 dBA).

Neben der mittleren Reduktion der Lärmbelastung wurde vor allem gezeigt, dass durch die präzisere Einhaltung der Anflugverfahren mit LNAS an den verschiedenen Messstellen sogar eine deutliche Reduktion von 3 dBA gemessen werden konnte, was für die Bevölkerung den Einfluss von Fluglärm gegenüber anderen Umgebungsgeräuschen deutlich verringern kann.

Von 2020 bis Ende 2022 wurde LNAS aufbauend auf den bisherigen Erfahrungen aus den Erprobungen im Flugbetrieb in dem durch die EU geförderten Projekt DYNCAT ("Dynamic Configuration Adjustment in the TMA") zusammen mit einem führenden Avionik-Hersteller und anderen Partnern weiterentwickelt. Hierbei wurden spezielle Lösungen erarbeitet, wie LNAS in ein komplettes Avioniksystem integriert werden kann.

Das im Projekt weiterentwickelte LNAS-System wurde in einem A320-Flugsimulator mit Airline-Piloten getestet. Zur Bewertung des Einsparpotentials durch LNAS wurden die Flugsimulatorergebnisse unter Verwendung von LNAS mit echten Flugdaten ohne LNAS vom Flughafen Zürich verglichen.

Die Verringerung des Fluglärms am Boden durch die Verwendung von LNAS wurden durch umfangreiche Lärmsimulationen, unter Berücksichtigung echter Lärmmessungen in Zürich, ermittelt. Dabei wurde gezeigt, dass LNAS im Mittel pro Anflug 5 kg Treibstoff einsparen kann.

Luftaufnahme des Flughafens Zürich. © AirTeamImages.com / Olivier Corneloup

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2017/03/900_5d57bde2239248cb541ae4ada9e576ed__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© AirTeamImages.com/ Olivier Corneloup"} }

Dies klingt zunächst nicht nach viel, auf die Gesamtanzahl aller Flüge im Flughafennahbereich über einen längeren Zeitraum hochgerechnet, stellen aber auch diese Verbesserungen ein ganz erhebliches Einsparpotential und eine damit einhergehende Verminderung der Emissionen dar.

Die Lärmsimulationen haben gezeigt, dass der Fluglärm am Boden punktuell um bis zu knapp 1 dB gesenkt werden konnte und dass unter Verwendung von LNAS speziell die besonders lärmintensiven Flüge, die die Lärmwahrnehmung durch die Anwohner besonders beeinflussen, in ihrer Lärmwirkung verringert werden konnten.

LNAS auf dem Weg zur Kommerzialisierung

Im Rahmen des seit 2022 laufenden, durch den Bund geförderten Forschungsprojekts D-KULT ("Demonstrator Klima- und Umweltfreundlicher Lufttransport") entwickelt das DLR in Zusammenarbeit mit Industriepartnern das Assistenzsystem LNAS bis Ende 2024 prototypisch weiter.

Dabei wird LNAS, das bisher nur für den Anflug entwickelt und getestet wurde, erstmalig auf den Abflugbereich erweitert. Mit dieser LNAS-Abflugversion soll eine direkte Lärmoptimierung unter Berücksichtigung der lokalen Bevölkerungsverteilung vor dem Abflug im Cockpit durchgeführt werden und dem Piloten die von LNAS optimierten Größen Cutback-Höhe und Beschleunigungshöhe bereitgestellt werden.

Auch hier optimiert LNAS somit nicht das laterale Routing, das von der Flugverkehrskontrolle vorgegeben wird, sondern den vertikalen Flugpfad, so dass die Lärmwahrnehmung am Boden minimiert wird. Als weitere Optimierungsgrößen sollen vom Piloten auch der Kraftstoffverbrauch oder Kombinationen aus Lärm- und Kraftstoffoptimierung vorgenommen werden können.

In Zusammenarbeit mit Systemherstellern wird LNAS im Projekt D-KULT einen großen Schritt hin zu einer Kommerzialisierung dieses bisher reinen Forschungsprodukts machen. Das Ziel ist es, nach Abschluss von D-KULT LNAS so weit entwickelt zu haben, dass es grundsätzlich in einem nächsten Schritt in ein tatsächliches kommerzielles Produkt münden kann, das für den Einsatz im operationellen Betrieb bei Fluggesellschaften bereit ist.

In ein paar Jahren könnte es also so weit sein, dass Piloten ein zuverlässiges Hilfsmittel an der Hand haben, das ihnen erlaubt, An- und Abflüge so lärm- und treibstoffsparend wie möglich zu fliegen.

Über den Autor { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/03/unbenannt1-vQaGEf__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "@ Dr. Dennis Vechtel"} } Dr. Dennis Vechtel ist Wissenschaftler am Institut für Flugsystemtechnik des DLR in Braunschweig. Er arbeitet dort seit mehr als 15 Jahren im Bereich der Flugmechanik. In diesen Jahren forschte er an unterschiedlichsten Themen unter anderem dem Flugverhalten von zukünftigen Flugzeugen, der Gefährdung durch Wirbelschleppeneinflüge oder neuartigen Flugsteuerungssystemen. Seit einigen Jahren beschäftigt er sich mit der Verringerung von Fluglärm durch Anpassungen im operationellen Betrieb von Flugzeugen. Aktuell leitet er die Arbeiten zu LNAS im Projekt D-KULT.