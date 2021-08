Flughafenverband wirbt um Verständnis für Personalprobleme

Der Flughafenverband ADV sieht die Standorte auf gutem Weg, die Personalprobleme in den Griff zu bekommen. Allerdings gibt es zahlreiche Gründe für die Knappheit. Flughäfen sind während Corona nicht die einzigen Unternehmen, die über Fachkräftemangel klagen.

Passagiere an einem Flughafen

Personalmangel etwa beim Kofferentladen und wartende Passagiere an Check-In: Der Flughafenverband ADV sieht die deutschen Flughäfen derzeit in einer Sondersituation. Das gelte auch für die an den Standorten ansässigen Serviceunternehmen.

"Nach monatelangem, fast vollständigem Erliegen des Luftverkehrs durch die Corona-Pandemie führen die mit Beginn der Ferienzeit deutlich ansteigenden Passagierzahlen zeitweise an vereinzelten Standorten zu Kapazitätsengpässen", heißt es in einem Statement der ADV an airliners.de.

Verantwortlich für die derzeitige Situation seien gleich mehrere Gründe. So verlangsame die Pandemielage die Prozesse: "Bedingt durch die anhaltende Corona-Pandemie bestehen nach wie vor umfangreiche Sicherheitsanforderungen und Nachweispflichten für die Reise mit dem Flugzeug und am Flughafen. Die zusätzlichen staatlichen Kontrollauflagen beziehungsweise erforderlichen Gesundheitschecks der Passagiere bei der Ab- und Einreise verlangsamen die Prozesse."

Bürokratische Hürden verhindern Neueinstellungen

Gleichzeitig verursachen die Corona-Kurzarbeit und Kündigungen Personalengpässe: "Durch Kurzarbeitszeitregelungen an den Flughafenstandorten wegen des mehrmaligen Lockdowns haben viele Beschäftigte das Arbeitsverhältnis gelöst oder stehen durch ausgelaufene Verträge nicht mehr zur Verfügung", heißt es bei der ADV. Ohnehin sei die wirtschaftliche Lage weiterhin angespannt – gekennzeichnet durch einen Luftverkehr auf niedrigem Niveau und gleichzeitig ausgeprägten Spitzenzeiten.

Neueinstellungen seien für Unternehmen mit Kurzarbeit aber zumeist ohnehin nicht möglich, so der Verband. "Daher stehen viele Unternehmen vor der Entscheidung: weiterhin Kurzarbeit oder Einstellungen.". Aber auch bei schnellen Einstellungen können Beschäftigte nicht sofort im Sicherheitsbereich arbeiten. Neben der erforderlichen Qualifikation der Arbeitskräfte müsse vielfach eine Zuverlässigkeitsbescheinigung für neue Beschäftigte erbracht werden, so die ADV: " Allein diese Überprüfung kann ein bis zwei Monate in Anspruch nehmen."

Desweiteren beklagt der Verband schwankende Pandemiebestimmungen: "Aufgrund der sich stets wandelnden Pandemiebestimmungen wie beispielsweise die Einstufung von Hochrisiko- oder Virusvariantengebieten entwickeln sich Angebot und Nachfrage nach wie vor sehr kurzfristig und dynamisch." Dies verkürze die notwendigen Vorlaufzeiten, um die operativen Prozesse anzupassen.

Ein weiterer Punkt sei die kurzfristigere Flugplanung und Spitzenverkehrsbelastung: "Die anhaltende Pandemielage hat zur Folge, dass es zu einer ungleichmäßigen Verteilung der Flüge über den Tag kommt. Die daraus resultierenden Peaks in den Operations sind eine Herausforderung für die Personalplanung."

Dennoch ist der Flughafenverband optimistisch. "Alle Systempartner arbeiten eng zusammen, um den Engpässen zu begegnen", heißt es. "Aber auch der Passagier kann seinen Beitrag leisten, um die Prozesse am Flughafen zu entzerren. Dazu zählt – wo möglich – die digitalen Angebote der Fluggesellschaften zu nutzen. Das gilt insbesondere bei der Reisevorbereitung für den Check-In, das Boarding und die notwendigen Gesundheitsnachweise." Wichtig sei, mehr Zeit am Flughafen einzuplanen – vor allem für den Check-In und die Passagierkontrollen.

Ifo-Institut: Viele Branchen klagen über Fachkräftemangel

Über Fachkräftemangel klagen immer mehr Unternehmen. Das ergab die vierteljährliche Umfrage des Ifo-Instituts. Ein Grund ist auch die anziehende Konjunktur nach den Corona-Öffnungen. Viele Firmen hätten daher Schwierigkeiten bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern. Im Juli klagten demnach rund 35 Prozent der Unternehmen über Fachkräftemangel, das war der höchste Wert seit dem zweiten Quartal 2018 und der zweithöchste jemals erreichte Wert.

Laut Ifo-Institut waren besonders Branchen betroffen, die von den Corona-Lockdowns besonders getroffen wurden – wie Einzelhandel, Hotels und Personalvermittler. Reisebüros und Veranstalter sind hier außen vor. 16 Prozent der Unternehmen gaben laut Ifo-Institut an, unter dem Fachkräftemangel zu leiden.