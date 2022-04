Flughafenverband sieht Erholung bei Passagierzahlen

Nach den schweren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für die Reisebranche kehren im dritten Corona-Jahr immer mehr Passagiere an die deutschen Flughäfen zurück.

Für 2022 würden gut 163 Millionen Passagiere erwartet, wie der Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV), Stefan Schulte, am Donnerstag erklärte. Dies entspreche bereits wieder gut zwei Dritteln der Passagierzahlen vom Vorkrisenjahr 2019.

"Damit sind wir von der Normalität zwar noch weit entfernt", erklärte Schulte weiter. "Gegenüber dem Jahr 2021 entspricht dies jedoch einer Verdopplung der Passagierzahlen".

Personalmangel und finanzielle Belastungen

In den operativen Bereichen fehle zudem rund ein Fünftel des eigentlich notwendigen Personals. Flughäfen und Dienstleister hätten sich daher im Vorfeld des ersten Ferienwochenendes in intensiven Gesprächen befunden, damit der Flugbetrieb reibungslos ablaufen konnte. "Den Flughäfen war wichtig, dass alle Beteiligten für die Verkehrs- und Belastungsspitzen am ersten Osterferien-Wochenende gerüstet sind. Eine erste Bilanz fällt positiv aus. Insgesamt wurde das erhöhte Passagieraufkommen an den Flughäfen professionell bewältigt", so Schulte.

Trotz der zuletzt positiven Entwicklung stünden die Flughäfen aber weiterhin unter starkem wirtschaftlichen Druck: Die pandemiebedingten Ausnahmeeinfälle und die Rückzahlung der Kredite aus den Corona-Jahren belasteten die Flughäfen auch weiterhin, erklärte die ADV.

Auch der Krieg in der Ukraine sei eine neue Herausforderung. Die steigende Inflation und höhere Zinsen sowie die deutliche Verteuerung von Gas und Öl verursachten zusätzliche Kosten für die Flughäfen.