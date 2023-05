Der europäische Flughafenverband ACI Europe erneuert seine Forderung an die Europäische Kommission, die EU-Slotregelung zu aktualisieren, um den Luftverkehrsbinnenmarkt zukunftssicher zu machen. Die derzeitige Verordnung spiegele eine längst vergangene Ära wider und behindere den Wettbewerb, so der Verband in einer Mitteilung.