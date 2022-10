Flughafengegner fordern bundesweites Nachtflugverbot

Die Mainzer "Initiative für Klima-, Umwelt- und Lärmschutz im Luftverkehr" fordert gesetzlich verankerte Nachtflugbeschränkungen für ganz Deutschland.

Ein bundesweit gesetzlich vorgeschriebenes Nachtflugverbot müsse laut der Flughafengegner zwischen 22:00 und 6:00 Uhr gelten - und damit strikter sein als an Deutschlands größtem Airport Frankfurt.

Dort dürfen seit dem 31. Oktober 2011 lediglich zwischen 23:00 und 5:00 Uhr keine planmäßigen Flugbewegungen mehr stattfinden. Im August 2009 hatte der VGH Kassel die verbleibenden 17 Nachtflüge im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens untersagt. Starts und Landungen werden in Einzelfällen allerdings bis 24:00 Uhr genehmigt, sofern die Luftfahrtgesellschaften nichts für die Verspätungen können - etwa bei schlechtem Wetter.

"Aus Sicht der Bürgerinitiativen in der Rhein-Main-Region ist der erreichte Schutz der Nachtruhe bei Weitem nicht ausreichend, um die Gesundheit der Menschen zu schützen", begründete die Initiative ihre Forderung zum elften Jahrestag der Einführung von Nachtflugbeschränkungen am Flughafen Frankfurt.

In der Rhein-Main-Region hatten Wissenschaftler allerdings die Auswirkungen von Verkehrslärm in den Jahren der Einführung der Nachtflugbeschränkungen am Flughafen intensiv untersucht. Kurz zusammengefasst zeigt die Studie, dass Verkehrslärm insgesamt geringere Gesundheitsrisiken verursacht, als bis dahin angenommen.

Gegner des Luftverkehrs fühlten sich nach der Einführung der Nachtflugbeschränkungen in Frankfurt sogar stärker gestört als vorher. Die innere Einstellung zum Flugverkehr spielt demzufolge laut der "Nora"-Studie offenbar eine überragende Rolle, wenn es um das subjektive Lärmempfinden geht. Wer gerne fliegt, leidet weniger unter Fluglärm und schläft besser als ein Flughafenkritiker in der Wohnung nebenan.

Tagesrandzeiten wichtig im weltweiten Verkehr

In Deutschland sind weitgehende Betriebsbeschränkungen inzwischen die Regel. Laut Fluglärmportal gibt es nur noch in Hannover, Nürnberg und Köln-Bonn keine Nachtflugverbote. An allen anderen Flughäfen gibt es deutliche Einschränkungen bis hin zu absoluten Nachtflugverboten.

So sind geplante Flüge in der Kernnacht von 0:00 Uhr bis 5:00 Uhr vielerorts verboten. An vielen Flughäfen wurden zudem nicht nur diese Nachtstunden für Flugzeuge gesperrt, sondern auch die angrenzenden Tagesrandstunden stark eingeschränkt.

Gerade diese Tagesrandzeiten – von 5:00 Uhr bis 6:00 Uhr am Morgen und von 22:00 Uhr bis 24:00 Uhr am Abend – gelten für Fluggesellschaften besonders wichtig. In den frühen Morgenstunden landen beispielsweise fast ausschließlich Langstreckenflugzeuge aus Amerika oder Asien. Die ankommenden Fernreisenden fliegen dann an den Hubs weiter. Umgekehrt am Abend: Mit der letzten Landewelle von Flugzeugen aus Europa erreichen etwa die Reisenden noch zahlreiche Weiterflüge zu Zielen in Übersee.