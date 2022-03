Flughafenfeuerwehren bekommen neue Brandsimulationsanlagen

Um sich besser auf den Ernstfall vorbereiten zu können, haben die Flughafenfeuerwehren von Stuttgart, Hannover, Bremen am Dienstag eine neue Brandsimulationsanlage erhalten. Damit sollen die Einsatzkräfte in der Ausbildung das Löschen von Bränden lernen und später regelmäßig üben.

Bislang müssen die Feuerwehren für Auffrischungstrainings zu speziellen Anbietern reisen oder mobile Anlagen mieten. Gemeinsam mit den Flughäfen Bremen und Hannover habe der Flughafen daher beschlossen, eine eigene Anlage zu kaufen, hieß es bei der Präsentation in Stuttgart. Die Anlage werde nun von allen drei Flughäfen genutzt und habe circa zwei Millionen Euro gekostet.

Die Brandsimulationsanlage besteht aus acht Containern, die auseinandergebaut nach Bremen oder Hannover gebracht werden können und zusammengesetzt ein Flugzeug nachbilden sollen. Dazu gehören auch Triebwerke und Kabinen.

Die neue Brandsimulationsanlage für die Flughafenfeuerwehren in Stuttgart, Bremen und Hannover. © Flughafen Stuttgart

Somit lassen sich der Sprecherin zufolge verschiedene Brandszenarien üben. Außerdem üben die Feuerwehrleute, Menschen zu retten. "Das Feuer wird aus Umweltschutzgründen mit Propangas gespeist."

Erfurt setzt auf Mietanlage

Der Flughafen Erfurt übt derweil an einen neuen gemieteten Brandsimulator. Neben dem Grundlehrgang "Flugzeugbrandbekämpfung für Regionalflughäfen" finden auch so genannte "Refreshertrainings" statt, heißt es in einer Aussendung.

Flughafenfeuerwehr Erfurt-Weimar trainiert als erster Kunde am mobilen Flugzeugbrand- und Bergesimulator der Firma ARFF-Services GmbH © Flughafen Erfurt GmbH / Alice Koch

Am öffentlichen Training der Flughafenfeuerwehr am mobilen Flugzeugbrandsimulator der Firma ARFF-Services ("Aircraft Rescue & Firefighting") nahm auch die Berufsfeuerwehr Erfurt teil, da diese bei größeren Ereignissen am Flughafen mit ausrückt. Die Präsentation in Erfurt war der Auftakt in das operative Geschäft des neuen Leipziger Trainingsanbieters. Er will das Gerät europaweit anbieten.

Nationale und internationale Behörden fordern regelmäßige Trainings. Die angebotenen Lehrgänge in Flugzeugbrandbekämpfung und Flugzeugbergung entsprechen den nationalen und internationalen Richtlinien der Icao und Easa.